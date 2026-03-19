Entre cuencos de cristal y melodías hipnóticas: cómo la armónica de Franklin conquistó Europa y terminó en la sombra

La armónica de cristal, inventada por Benjamin Franklin en el siglo XVIII, revolucionó la música con su timbre etéreo y singular (Wikipedia)

Desde su invención en el siglo XVIII, la armónica de cristal ha fascinado por igual a músicos, científicos y curiosos. Su historia, ligada al ingenio de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, encierra episodios de auge, escándalos médicos y misterios sin resolver. Benjamin Franklin, inventor incansable, fue quien creó este instrumento tan singular, cuyas notas etéreas atravesaron salones europeos y clínicas de magnetismo antes de caer en el olvido.

En el ático del estudio de Joey Weiss, productor musical y coleccionista de instrumentos poco convencionales, se encuentra una pieza que parece sacada de un experimento alquímico: una armónica de cristal de dos octavas y media. “Estás viendo una serie de tazones de cristal, básicamente puestos de lado”, explicó a Atlas Obscura.

“Están anidados y conectados por una varilla. En cierto modo, parece un kebab de cristal”, agregó. El método para tocarla consiste en mojar los dedos con agua destilada, lo que permite deslizarse suavemente sobre los bordes de los cuencos y producir un timbre único, cristalino y envolvente.

La curiosidad de Franklin y el nacimiento de la armónica de cristal

Durante su estancia en Londres, antes de la Revolución estadounidense, Franklin fue cautivado por un fenómeno social popular: el arte de tocar copas de vino afinadas, cuyo sonido se obtenía frotando el borde humedecido con el dedo.

Tal era su entusiasmo que concibió una versión portátil y perfeccionada de este entretenimiento: “Quiero que fabriquen una serie de cuencos de cristal de distintos tamaños, todos con un orificio en el centro”, pidió a un vidriero londinense. Los cuencos se montaron sobre una varilla, protegidos por corcho, y el conjunto se insertó en una especie de mesa con pedal. Así, el músico podía hacer girar los cuencos, produciendo escalas y melodías sin necesidad de decenas de copas alineadas.

El instrumento surgió como una mejora innovadora de Franklin al popular arte europeo de hacer sonar copas de vino afinadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Franklin nunca patentó su invento. Llevaba su armónica de cristal a reuniones científicas y presentaciones, convirtiéndola en parte de su repertorio personal junto a sus bifocales y experimentos eléctricos. El instrumento pronto se convirtió en una sensación en Europa, donde encontró admiradores ilustres y un inesperado protagonismo en la medicina alternativa.

La fiebre europea y la influencia de Franz Mesmer

El instrumento cruzó el Atlántico y cautivó a la sociedad europea. El compositor Wolfgang Amadeus Mozart compuso piezas para la armónica de cristal y, según señaló Atlas Obscura, hasta Marie Antoinette tomó lecciones. Sin embargo, su propagación más extravagante vino de la mano del médico alemán Franz Mesmer, quien integró la armónica en sus terapias de “magnetismo animal”.

Mesmer defendía la existencia de fluidos magnéticos en el cuerpo humano y aseguraba poder desbloquearlos mediante imanes y música. En los salones parisinos de la década de 1780, las sesiones de Mesmer se celebraban en escenarios que rozaban el teatro: una bañera llena de fragmentos de hierro y vidrio, varillas metálicas sobresaliendo, y una persona tocando la armónica de cristal.

“El sonido que surge de la vibración del vidrio es único. Después de diez minutos de ejecución, la sala parece cargarse, el sonido flota como si no tuviera origen”, afirma Weiss. Los asistentes experimentaban reacciones físicas y emocionales: sollozos, desmayos o espasmos, siempre con la música como telón de fondo.

La popularidad de estas prácticas generó alarma en la comunidad médica. El rey de Francia encargó una comisión científica para evaluar los métodos de Mesmer. Entre sus miembros figuraba el propio Benjamin Franklin, entonces embajador en París. La comisión concluyó que los efectos eran producto del poder de la sugestión, desacreditando el magnetismo animal. No obstante, el término “mesmerizante” sobrevivió para describir cualquier experiencia hipnótica, y la armónica de cristal comenzó a rodearse de un halo de misterio y advertencias.

La armónica de cristal cayó en el olvido en el siglo XIX, acusada por publicaciones médicas de provocar melancolía y paranoia en los intérpretes (Captura/YouTube)

Declive, desaparición y renacimiento moderno

El prestigio de la armónica de cristal decayó rápidamente. En 1798, una revista musical advirtió que el instrumento podía “sumir al intérprete en una depresión pertinaz y en un estado de ánimo melancólico, apto para una lenta aniquilación”. Se recomendaba no tocarla de noche, ni en caso de enfermedad o trastornos nerviosos. Para la década de 1820, la armónica se consideraba poco respetable y sumamente frágil, condenada a vitrinas de museo y colecciones privadas. Aún resonaba ocasionalmente en obras clásicas, como el “Aquarium” de la Suite animal del compositor francés Camille Saint-Saëns.

El resurgimiento del instrumento llegó en la década de 1980, gracias al maestro vidriero Gerhard Finkenbeiner, radicado en Boston. Finkenbeiner, especializado en fabricar utensilios científicos de alta precisión, descubrió que los recortes de tubos de cuarzo empleados en la industria podían convertirse en cuencos ideales para la armónica de cristal. Así, comenzó a fabricar nuevas piezas, que circularon entre coleccionistas y músicos de cine. Joey Weiss consiguió la suya a través de una cadena de coleccionistas, incluyendo a un productor de bandas sonoras en Los Ángeles.

El destino de Finkenbeiner añade una última capa de enigma a la historia. “Nadie sabe realmente qué ocurrió con Gerhard. Un día, tras el almuerzo, dijo que necesitaba irse, tomó su avión y nunca más se supo de él”, relató Weiss. Finkenbeiner desapareció el 6 de mayo de 1999; ni él ni su avión han sido encontrados. Su estudio sigue reparando armónicas antiguas y, ocasionalmente, produce alguna nueva.