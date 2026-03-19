Una comuna de Entre Ríos debió cerrar por falta de fondos para afrontar sus gastos de funcionamiento

La localidad de La Providencia cerró su comuna por falta de fondos para afrontar el funcionamiento

La localidad enterriana de La Providencia anunció a través de sus redes sociales que bajaban las persianas. “Se informa a la población que la Comuna esta semana permanecerá cerrada debido a la imposibilidad de sostener los servicios”. Así empezaba la publicación que fue firmada por el presidente comunal Edgardo Schneider.

“Desde que comenzó el 2026 estamos sin fondos. Esperemos sepan comprender la situación”, completó el titular del gobierno local. La medida inició el pasado lunes 16 de marzo y continuará al menos hasta el viernes 20.

La Providencia es una pequeña comunidad ubicada en el norte de la provincia de Entre Ríos. Está situada en el departamento La Paz, a la vera de la Ruta Nacional 12. Hasta fines de 2025 era una Junta de Gobierno, el primer nivel de organización política que existe en la provincia.

El año pasado fue elevada al rango de comuna a través de una ley que se aprobó la Legislatura provincial.

La explicación oficial

Al conocerse la decisión de Schneider, el Ministerio de Gobierno, del que dependen las comunas, emitió una aclaración. “La situación se enmarca en el proceso de transformación institucional que convirtió a las juntas de gobierno en comunas a partir del 31 de diciembre”, indicó la cartera.

“En relación puntual a La Providencia, la situación no responde a una falta de fondos por parte del Estado provincial”, aclaró el Gobierno. La explicación es que se necesita “completar los procedimientos administrativos requeridos para su percepción”, indicó la administración provincial.

El presidente comunal Edgardo Schneider

En esa línea, el Ministerio puntualizó: “El Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar este proceso”. Con ese fin, garantiza “las herramientas necesarias para la normalización y funcionamiento de todas las comunas”,

El cambio de estatus de la localidad implicó “la creación de nuevas personas jurídicas”, agregó el comunicado oficial. Esto trae aparejada la realización de trámites administrativos “indispensables para su funcionamiento”, añadió. Entre ellos citó la obtención de CUIT, apertura de cuentas bancarias propias y la registración formal en los sistemas correspondientes.

“Hasta tanto estos procesos no se encuentren concluidos, no es posible efectivizar la transferencia de fondos”, esgrimió la cartera de Gobierno de Entre Ríos.

Sin embargo, se aclaró que, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, los ministerios de Gobierno y Economía “trabajan en un esquema transitorio de distribución” de recursos. Para ello se apelará a un “índice estimativo, con el objetivo de iniciar las transferencias sin demoras” a La Providencia y otras comunas.

El planteo opositor

La oposición justicialista aprovechó la situación para cuestionar a la administración provincial.

El bloque de senadores del PJ presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Provincial la “urgente regularización de los aportes destinados a las Juntas de Gobierno”.

La iniciativa fue aprobada en la sesión del miércoles. Se impulsó ante la crítica situación que atraviesan estas instituciones. Según planteó el peronismo, “desde el inicio del ejercicio 2026 no han recibido las transferencias mensuales correspondientes en concepto de Aportes del Tesoro, recursos fundamentales para su funcionamiento”.