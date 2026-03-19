Economía

Damián Di Pace: “En Argentina estamos entre el yin y el yang, un modelo de país u otro completamente distinto”

El analista económico advirtió que la incertidumbre institucional sigue siendo el principal freno para la inversión privada y sostuvo que los empresarios necesitan reglas claras a largo plazo

Guardar
Damían Di Pace: "No tenemos plan economico previsible en el tiempo"

El analista económico Damián Di Pace advirtió que la ausencia de un plan económico previsible en el tiempo se convirtió en el principal obstáculo para atraer inversiones a la Argentina. Según comentó en Infobae en Vivo, la incertidumbre sobre la continuidad institucional y jurídica disuade tanto a empresarios locales como extranjeros, quienes requieren garantías concretas de estabilidad para comprometerse en proyectos de mediano y largo plazo.

Uno de los focos críticos, resaltó Di Pace, radica en el desfase entre la promesa de rápidas mejoras y los plazos reales de reconfiguración económica: “Los gobiernos quieren adelantar el ciclo y dar buenas noticias de que esto va a ser rápido cuando no lo va a ser”, afirmó.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El analista puntualizó que las estrategias de desinflación en América Latina suelen requerir entre seis y ocho años, mientras que en Argentina se genera una “ansiedad social” por resultados inmediatos.

La evidencia de este rezago se manifiesta en los indicadores regionales: mientras la inflación promedio en alimentos en América Latina es de 4,8%, la cifra en Argentina asciende a 33,2 por ciento. Esta brecha, subrayó, revela que el problema argentino es de orden estructural y no simplemente coyuntural.

Di Pace advirtió que sin
Di Pace advirtió que sin un plan económico previsible en el tiempo será difícil que lleguen inversiones

El sector privado como motor

Al analizar el modelo impulsado por el presidente Javier Milei, Di Pace recurrió a una metáfora automovilística para explicar la dinámica actual: si el sector público —a través del ajuste de cuentas y la reducción del empleo estatal— deja de impulsar la economía y se busca reemplazarlo por el sector privado, el avance solo es posible si existen incentivos sólidos tanto en el mercado internacional como interno. Para el analista, este tránsito hacia el predominio del sector privado enfrenta tres trabas principales.

En primer lugar, muchos sectores como el textil o el calzado presentan actualmente baja capacidad instalada, lo que desalienta la inversión en bienes de capital. Di Pace preguntó: “¿Por qué invertir si la capacidad instalada es tan baja?”.

En segundo lugar, dijo que, aunque algunos segmentos cuentan con estímulos como el Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI), la falta de certeza sobre la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica continúa siendo un factor disuasivo.

Por último, el especialista señaló el dilema de las pequeñas y medianas empresas. Sus empresarios plantean inquietudes sobre la continuidad institucional y jurídica cada vez que se acerca una elección presidencial, ya que el retorno de un bien de capital se estima entre cinco y diez años. “Tengo serias dudas de que la inversión privada crezca por capacidad instalada o por previsibilidad institucional”, reconoció Di Pace.

En este sentido, Di Pace identificó tres instrumentos que podrían dinamizar la inversión privada en la Argentina: el crédito, los fondos provenientes de la regularización fiscal (conocidos como “dólares del blanqueo e inocencia fiscal”) y el programa RIMI. Sobre el primer punto, informó que el “crédito pasó del 6% al 12% del producto, de manera que fue un impulso importante para recuperar la actividad”.

En cuanto al RIMI, explicó que una inversión de USD 150.000 en un bien de capital, como una computadora de alta gama, puede descontarse del pago de impuestos a través de amortización acelerada. Recordó el caso de Chile, donde mecanismos similares permitieron un crecimiento progresivo de las pymes: “Esto en Chile generó un nivel de capitalización enorme y las pymes fueron creciendo a lo largo del tiempo”.

Respecto al blanqueo fiscal y los regímenes de inocencia fiscal, Di Pace señaló que inicialmente sus previsiones apuntaban a recaudar USD 30.000 millones. Sin embargo, aclaró que el programa se ralentizó debido a los cambios implementados en el régimen simplificado de ganancias, por lo que la proyección se reduce a entre USD 5.000 y 7.000 millones.

Damián Di Pace destacó a
Damián Di Pace destacó a importancia de iniciativas como el RIMI para impulsar las inversiones.

Di Pace sostuvo que ningún instrumento puede reemplazar el impacto de la visión empresarial sobre el contexto: “Un empresario no invierte solamente por la herramienta, invierte por cómo ve la pista hacia adelante”.

La presión tributaria y el desafío federal

Comparando con la década de 1990, Di Pace observó que en ese entonces la Argentina padecía un entorno externo adverso, con sequía y caída en los precios de commodities y menor stock exportable. El gobierno de esa época aumentó los impuestos para financiar un déficit creciente. En contraste, dijo, “Milei prometió reducir tributos; aunque los impuestos nacionales cayeron respecto al producto, la presión fiscal consolidada —nacional, provincial y municipal— hoy es más elevada que al inicio de su gestión".

El analista remarcó que una transformación estructural implica coordinar los tres niveles del Estado: “Hay un problema que es una mesa de cuatro patas que se tienen que juntar y que no lo van a hacer por ahora: nación, provincia y municipio, y esto corre por el Congreso de la Nación”, enfatizó.

La advertencia central de Di Pace reside en el riesgo de la polarización extrema, que obstaculiza la construcción de consensos permanentes: “En Argentina estamos entre el yin y el yang. Es un modelo de país u otro completamente distinto; esto se basa en los extremos, esta sociedad no encontró el gris en puntos clave”.

El resultado es una economía dominada por la incertidumbre, donde el discurso gubernamental sostiene que “lo peor ya pasó” o que “los salarios van a subir”, sin que estas declaraciones se reflejen en los indicadores. El especialista concluyó que Argentina sigue sin un plan económico previsible en el tiempo, lo que impide atraer la inversión necesaria para restablecer el crecimiento y la estabilidad alcanzados en la región.

Temas Relacionados

infobae en vivoinversionesrimiplan economicoprevisibilidadúltimas noticiasdamián di pace

Últimas Noticias

Pese a una caída de las exportaciones, el saldo comercial de febrero arrojó un superávit de USD 788 millones

La contracción de las importaciones, que alcanzó los dos dígitos, compensó la menor performance de los despachos al exterior y permitió sostener el superávit. El detalle por producto y mercado de destino

Pese a una caída de

El Banco Central compró USD 132 millones, pero las reservas anotaron su séptima caída consecutiva

La autoridad monetaria adquirió más de USD 3.600 millones en el año, pero las tenencias en moneda extranjera perforaron los USD 44.000 millones

El Banco Central compró USD

Economía en “clave K”, inflación y riesgo país: las claves de Miguel Kiguel sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno

En un evento de IAEF, el economista advirtió que la persistencia de bajos niveles de reservas internacionales y una marcada dualidad sectorial generan desafíos importantes para alcanzar mayor estabilidad financiera

Economía en “clave K”, inflación

El dólar se mantuvo estable debajo de $1.400 pese a la extrema volatilidad financiera

La divisa mayorista quedó en $1.394,50 y con fuerte volumen negociado de casi USD 600 millones. La cotización al público cerró a $1.415 en el Banco Nación por cuarta rueda seguida

El dólar se mantuvo estable

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 19 de marzo de 2026

El organismo previsional detalla los importes actualizados para cada beneficio, el esquema de pagos por terminación de DNI y las condiciones para acceder a los refuerzos y aumentos especiales previstos este mes

ANSES: quiénes cobran hoy jueves
DEPORTES
Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

La “guerra de ofertas” entre tres clubes de la Premier League por Lautaro Rivero, defensor de River Plate

Los detalles de la reunión entre Enzo Fernández y el técnico del Chelsea luego de que el argentino pusiera en duda su continuidad

La rebelión secreta de pilotos que mantiene en vilo a una de las categorías más importantes del automovilismo

La impensada declaración del cuñado de Max Verstappen por sus críticas a la Fórmula 1: “Estaría calladito”

TELESHOW
Oriana Sabatini felicitó a Paulo

Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su primer Día del Padre: "Mi vida"

Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

La hermana de María Becerra dio detalles de la pelea con Emilia Mernes: “Fue una acumulación de cosas”

Así es el entrenamiento intensivo de Lali Espósito antes de presentarse ante 140 mil personas en River

La foto retro que eligió Ana Rosenfeld para responderle a Mauro Icardi: “El terror de los maridos infieles”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco países europeos y Japón

Cinco países europeos y Japón se abren a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso por Ormuz

Entre cuencos de cristal y melodías hipnóticas: cómo la armónica de Franklin conquistó Europa y terminó en la sombra

La historia oculta de Santiago Abascal: cómo el hijo de un dirigente del PP reinventó la derecha en España

Se emite una advertencia mientras millones de personas reciben la recomendación de no tomar café

Las renuncias de tres altas funcionarias sacuden a la administración de Rodrigo Paz en Bolivia