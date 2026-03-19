Los desafiantes gestos de Senegal luego de que le quitaran el título de la Copa Africana de Naciones: el “guiño” del presidente del país

La imagen sorprendió porque el entrenador Pape Thiaw lució la Copa Africana de Naciones (Crédito: @fsfofficielle/Instagram)

La selección nacional de Senegal comunicó su convocatoria para los próximos amistosos ante Perú y Gambia con una publicación que no pasó inadvertida: el entrenador Pape Thiaw apareció en la foto oficial sosteniendo el trofeo de la Copa Africana de Naciones, a pesar de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió recientemente quitarle el título y otorgárselo a Marruecos. El gesto, interpretado como una respuesta desafiante a la sanción dictada por la CAF, coincide con el encendido apoyo de la dirigencia y la máxima representación política senegalesa, después de que el presidente Bassirou-Diomaye Faye modificara su imagen de perfil en redes sociales para mostrar el trofeo de campeón.

Apenas dos meses después de la ajustada final disputada en Rabat, la Junta de Apelaciones de la CAF revocó el triunfo de Senegal tras aceptar la apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), alegando que no se respetó el derecho de audiencia del apelante. El organismo determinó que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) violó los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo. Como consecuencia, impuso un marcador de 3-0 por incomparecencia y consagró oficialmente a Marruecos, según el comunicado divulgado el 17 de marzo de 2026 por la CAF.

La resolución no solo modificó el resultado deportivo, sino que estableció un precedente sin igual en la historia de la competición. Para explicar la controversia hay que remontarse a cuando Brahim Díaz fue derribado en el área durante la adición del tiempo reglamentario. Tras una revisión de VAR, el árbitro concedió penal para Marruecos, lo que provocó la indignación del banco senegalés. El seleccionador Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar el campo en señal de protesta, episodio que se prolongó varios minutos y dejó el desenlace del partido en suspenso. Más tarde, los futbolistas regresaron a la cancha, Díaz erró su penal y Senegal se impuso en el alargue.

La sentencia de la CAF también contempló sanciones económicas para ambas federaciones y otros incidentes del partido, como el comportamiento de recogepelotas y el uso de láseres, penalizados con multas que oscilaron entre USD 10.000 y USD 100.000. El jugador marroquí Ismaël Saibari enfrentará dos partidos de suspensión, uno de ellos condicional. Sobre este giro, el secretario general de la FSF, Abdoulaye Sow, afirmó en diálogo con el diario senegalés Le Soleil: “La Confederación Africana de Fútbol es corrupta, y las reacciones en todo el mundo tras esta decisión confirman la indignación generalizada. El presidente de la FSF está dialogando con todos los implicados. La lucha está lejos de terminar. Quiero tranquilizar a todo el pueblo senegalés. Senegal tiene la razón y la victoria está de su lado. La copa no saldrá del país”.

El mandatario colocó el trofeo de la Copa Africana de Naciones a sus espaldas (Captura de pantalla)

La reacción nacional ante el fallo de la CAF y la estrategia de resistencia

Senegal calificó la medida de la CAF como “injusta, sin precedentes e inaceptable”, tanto desde la Federación como desde el Gobierno. La FSF anunció que llevará la causa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, y denunció que la determinación “desacredita al fútbol africano” e implica graves consecuencias para la imagen del deporte continental.

En un comunicado difundido desde Dakar, la dirigencia resaltó que busca “defender los derechos y los intereses del fútbol senegalés” y agotarán todas las vías legales. El presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, declaró al portal Dakar Matin: “Senegal no puede perder este partido por incomparecencia y este título no se les puede arrebatar. El país se mantendrá firme y defenderá esta victoria. Hemos dado instrucciones a nuestros abogados para que lleven este caso ante el TAS”.

El propio Gobierno de Senegal, mediante un mensaje oficial, rechazó enérgicamente el fallo, al sostener que se basó en “una interpretación errónea del reglamento”, cuestionó la credibilidad de la CAF y exigió una investigación internacional sobre presunta manipulación e injerencia externa. La administración instó a la ciudadanía a mantener la calma y garantizó que defenderá los intereses de Senegal y del deporte africano en todas las instancias posibles.

El caso ha generado amplio apoyo popular y desde el plantel de jugadores surgieron múltiples mensajes públicos. Entre ellos, Kalidou Koulibaly publicó: “Respeten a los campeones africanos… No se regala, se gana… El trofeo está aquí, no se va a ir a ninguna parte”. Moussa Niakhaté expresó: “Esto no es IA, es real”, acompañando la frase de una imagen con el trofeo. Idrissa Gana Gueye compartió una reflexión: “El pueblo senegalés ha demostrado su verdadero carácter: digno en la victoria, digno en la adversidad. Sabemos lo que vivimos esa noche en Rabat, y nadie nos lo podrá quitar”.

La convocatoria y el simbolismo de la foto oficial

En pleno conflicto por el título continental, la cuenta oficial de la selección nacional de Senegal publicó la lista de convocados para los próximos amistosos, enfatizando visualmente la resistencia: el entrenador Pape Thiaw aparece en la fotografía sujetando el trofeo de la Copa Africana de Naciones. La imagen fue interpretada por muchos usuarios en redes sociales como una clara provocación a la decisión de la CAF.

La nómina resalta el regreso de Bamba Dieng, quien vuelve al equipo tras dos años de ausencia, y de Assane Diao, ya recuperado después de quedar fuera de la Copa Africana de Naciones 2025 por lesión. Además, Mamadou Diakhon del Club Brujas y Nobel Mendy del Rayo Vallecano integran la convocatoria por primera vez. En contraste, el conjunto no podrá contar con Sadio Mané, figura clave, cuya ausencia se debe a una lesión.

De este modo, Senegal se prepara para enfrentar el sábado 28 a Perú y el martes 31 a Gambia en la siguiente fecha FIFA, mientras exhibe en sus redes el trofeo y deja claro su descontento por la decisión de las autoridades africanas.

Un proceso disciplinario inédito y el debate sobre la credibilidad institucional

El conflicto originado en la final de Rabat en 2025 tuvo un desarrollo insólito para la Copa Africana de Naciones. El partido, hasta ese momento favorable a Senegal por 1-0 tras un gol de Pape Gueye y una atajada clave de Édouard Mendy, fue alterado cuando una sanción arbitral —penal para Marruecos tras revisión de VAR— motivó que Thiaw ordenara el retiro de sus jugadores. Esa interrupción fue interpretada por la CAF como una “incomparecencia administrativa”, lo que habilitó la aplicación del artículo 84 y la imposición del 3-0 reglamentario, estableciendo a Marruecos como campeón de África para 2025.

La CAF, con sede en El Cairo, indicó que la Junta de Apelaciones actuó tras evaluar los informes y actas del partido. Al declarar que la conducta senegalesa constituyó una infracción disciplinaria grave, el fallo modificó de forma retroactiva el palmarés continental y desató una catarata de reacciones dentro y fuera del continente.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, admitió ante IGFM que “Senegal está considerando una apelación, lo cual es muy importante. Cada una de las 54 naciones africanas tiene derecho a recurrir a las vías legales necesarias para defender sus intereses, no solo al más alto nivel en África, dentro de la CAF, sino también ante el tribunal supremo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y acataremos y respetaremos la decisión que se tome al más alto nivel. Un principio fundamental es que ningún país africano recibirá un trato más privilegiado, ventajoso o favorable que cualquier otro país del continente africano”.

La respuesta del Estado y la sociedad al despojo del título

El premio que el Estado senegalés había concedido a los campeones tras el partido de Rabat —parcelas de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte y 75 millones de francos CFA (cerca de USD 134.000) por jugador, además de condecoraciones y recompensas para cuerpo técnico y dirigentes— reflejó la magnitud histórica atribuida al logro.

El desfile multitudinario en Dakar confirmó la dimensión social de ese título, que también había levantado en 2021. Hoy, la modificación del resultado y el registro de la victoria de Marruecos por “incomparecencia” dejan a Senegal con un solo título continental.

La controversia en Rabat se extendió más allá del marcador, con episodios inéditos como el intento de los jugadores y auxiliares marroquíes de apoderarse de la toalla del arquero Édouard Mendy, un hecho que se hizo viral en redes sociales y se sumó a las tensiones deportivas y organizativas de una de las finales más disputadas de los últimos tiempos.

Mientras Senegal avanza en el plano deportivo y legal, la imagen del trofeo en la convocatoria de Thiaw y en el perfil del presidente Bassirou-Diomaye Faye se ha transformado en un símbolo de resistencia ante una decisión que, para las autoridades y parte de la opinión pública africana, abre un debate sobre la administración de justicia y la integridad deportiva en el continente.