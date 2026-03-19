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Así es el entrenamiento intensivo de Lali Espósito antes de presentarse ante 140 mil personas en River

La artista mostró la exigencia física para sus próximos shows y la preparación que la acompaña en este desafío

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Lali Espósito se prepara para
Lali Espósito se prepara para lo que será un encuentro inolvidable con sus fanáticos

La preparación física de Lali Espósito se convirtió en parte central de su estrategia para afrontar el desafío de sus dos shows agotados en el Estadio Monumental en junio. La artista, que viene de un año de logros sostenidos en el ámbito musical, comparte con sus seguidores la intensidad de su rutina de entrenamiento, diseñada para soportar noches de alta exigencia coreográfica y vocal.

La rutina que sostiene la cantante no es circunstancial ni esporádica. Dedica principalmente las noches a ejercitarse, una elección pensada para adaptar su cuerpo al ritmo real de los espectáculos y la demanda física que imponen sus presentaciones. En sus redes sociales, se la puede ver realizando ejercicios como el hip thrust con peso libre, con el objetivo de fortalecer glúteos y preparar su musculatura para resistir largas jornadas de coreografía.

A esa rutina, suma ejercicios de fuerza, cardio y entrenamiento funcional. Entre los movimientos que incorpora destacan los saltos al cajón, swings con mancuerna rusa, remo, flexiones de brazos y ejercicios de core, todos orientados a mejorar su estabilidad y rendimiento integral. Esta combinación le permite enfrentar con energía los cambios de vestuario y la puesta en escena que caracteriza a sus recitales.

Lali Espósito demuestra su fuerza
Lali Espósito demuestra su fuerza y dedicación durante una sesión de entrenamiento en el gimnasio, realizando ejercicios de suspensión y core.

Durante el año 2025, Lali consolidó su posición en la música argentina con el lanzamiento de su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”. Este trabajo marcó un punto de inflexión, al convocar a más de 350 mil personas en su gira mundial y lograr agotar cinco estadios Vélez Sarsfield en Buenos Aires. Estos logros fortalecieron su perfil como artista capaz de llenar grandes recintos en tiempo récord.

La expectativa en torno a los shows en el Monumental se sostiene en el antecedente inmediato del éxito en Vélez y la confirmación de que las entradas para las dos fechas programadas para el 6 y 7 de junio en River se agotaron rápidamente. Este fenómeno refleja el impacto de su música y de su imagen en el público local e internacional, así como la confianza de la artista en su capacidad física para sostener espectáculos de gran escala.

Las coreografías intensas y la dinámica escénica que caracteriza sus recitales no podrían sostenerse sin una preparación física rigurosa. La exigencia de los shows y la respuesta del público convierten a la rutina de entrenamiento de Lali en un factor clave para su desempeño sobre el escenario.

Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de tres años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy. (Netflix)

Para Lali el año 2025 no solo estuvo marcado por la masividad de sus conciertos. La artista se destacó en el circuito de premios musicales, obteniendo reconocimiento por su trabajo y por la innovación de sus propuestas. Además, estrenó el documental LALI: La que le gana al tiempo, donde se aborda su transformación artística y personal, y se profundiza en los desafíos que enfrenta en cada etapa de su carrera.

El regreso a la televisión como coach en La Voz Argentina reforzó su imagen pública. Llegó a la final junto a su participante Alan Lez, mostrando una faceta de guía y referente para nuevas generaciones de músicos. Esta exposición mediática se suma a la repercusión de sus logros musicales, consolidando su presencia tanto en el escenario como en la pantalla.

Lali Espósito interrumpió a Pedro
Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat en Gelatina y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

Entre los hitos personales recientes, anunció su compromiso con Pedro Rosemblat, un hecho que generó amplia repercusión en redes sociales y sumó un componente emotivo a su presente profesional. El entusiasmo de sus seguidores creció a medida que la artista compartía imágenes y videos de su entrenamiento, aumentando la expectativa por los shows del Monumental.

La comunicación directa con sus fans a través de Instagram y otras plataformas permite que la audiencia participe del proceso de preparación. Las publicaciones donde se la ve entrenando, escuchando su propia música y realizando ejercicios específicos, refuerzan la percepción de disciplina y entrega que acompaña a cada proyecto que encara.

De este modo, la exigente rutina física que sostiene Lali Espósito no solo responde a una necesidad profesional, sino que también se convierte en un símbolo de su dedicación y en un factor motivador para sus seguidores.

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Lali EspósitoEntrenamiento físicoRiverShowsMúsicaGymRutina de entrenamiento

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