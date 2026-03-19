Netanyahu aseguró que Israel eliminó las capacidades nucleares y misilísticas de Irán: “Ya no puede amenazar” (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo este jueves que Irán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni de fabricar misiles balísticos, tras veinte días de ofensiva aérea conjunta con Estados Unidos.

“Estamos ganando e Irán está siendo diezmado”, declaró Netanyahu en conferencia de prensa, al detallar que los bombardeos han destruido plantas, arsenales y fábricas clave del aparato militar y nuclear iraní.

El mandatario destacó que la campaña militar se ha enfocado en atacar los centros de producción y ensamblaje de misiles, así como las instalaciones relacionadas con el desarrollo de armas nucleares.

“Ahora mismo estamos destruyendo las fábricas que producen los componentes para estos misiles y para las armas nucleares que intentaban fabricar”, aseguró.

Netanyahu subrayó que gran parte del arsenal de drones y misiles iraníes ha sido neutralizado y que la infraestructura bélica del régimen ha quedado severamente dañada.

El primer ministro israelí afirmó que no se contemplan nuevos golpes a instalaciones industriales o energéticas de Teherán tras el pedido del presidente Donald Trump (REUTERS/Ronen Zvulun)

Consultado sobre el impacto de las operaciones, el primer ministro indicó que la capacidad de Irán para responder ha quedado limitada y que el régimen enfrenta una situación crítica. Sostuvo que, tras casi tres semanas de ofensiva, el liderazgo iraní ha perdido el control sobre sus principales recursos estratégicos.

“Irán ya no tiene las herramientas para amenazar a Israel ni a la región”, afirmó.

Netanyahu también abordó la situación interna en Irán y la posibilidad de cambios en el régimen. Aclaró que el desenlace político en Teherán dependerá de la propia sociedad iraní.

“Depende del pueblo de Irán mostrar ese momento, elegir cuándo y levantarse”, dijo, aludiendo a la expectativa de que la presión militar y económica pueda desembocar en protestas o en un eventual cambio de gobierno.

Respecto al desarrollo de la guerra, Netanyahu adelantó que si bien la campaña se ha concentrado en ataques aéreos, no descarta un despliegue terrestre para alcanzar los objetivos planteados.

“Irán ya no tiene las herramientas para amenazar a Israel ni a la región”, afirmó Netanyahu en una rueda de prensa (REUTERS/Ronen Zvulun)

“Habrá un componente terrestre. Hay muchas posibilidades para esa fase”, adelantó, aunque no ofreció detalles sobre los tiempos ni el alcance de una posible operación terrestre dentro de Irán.

En cuanto a la relación con Estados Unidos, el primer ministro rechazó las versiones que sugieren que Israel habría presionado a la administración de Donald Trump para iniciar la ofensiva militar.

“¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer?”, respondió al ser consultado sobre supuestas diferencias tácticas entre ambos aliados.

Agregó que Israel actuó por iniciativa propia en el ataque al complejo gasífero de Asaluyeh, uno de los mayores de Irán, y que el gobierno estadounidense solo pidió que se eviten futuras incursiones de ese tipo.

“El presidente Trump nos pidió que no lleváramos a cabo futuros ataques, y estamos haciendo caso”, dijo.

Netanyahu también se refirió a la estrategia de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el tránsito global de petróleo. Aseguró que cualquier intento de cerrar esa vía internacional fracasará.

Netanyahu rechazó las versiones que sugieren que Israel habría presionado a la administración de Donald Trump para iniciar la ofensiva militar (AP Foto/Alex Brandon/Archivo)

El culto a la muerte en Irán trata de extorsionar al mundo cerrando una ruta marítima clave, el Estrecho de Ormuz. No lo lograrán”, enfatizó.

El conflicto ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados energéticos y ha elevado la tensión en todo el Golfo Pérsico.

Los ataques de Irán contra infraestructuras energéticas en Qatar, Arabia Saudita, Kuwait e Israel han provocado incendios y daños, además de un aumento de los precios del petróleo y el gas. En este contexto, Netanyahu expresó confianza en que la guerra concluirá “más rápido de lo que muchos creen”, aunque la comunidad internacional sigue atenta a la evolución del conflicto y al riesgo de una crisis energética global.

El primer ministro cerró su intervención reiterando que Israel mantendrá la presión hasta “destruir la maquinaria de guerra del régimen iraní” y garantizar que no pueda volver a amenazar la seguridad regional. “Estamos haciendo lo necesario para proteger a nuestro pueblo y al mundo”, concluyó Netanyahu.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)