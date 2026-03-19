Cultura

El “destape” de Banksy sacude al mercado del arte: ¿Cuánto costarán sus obras a partir de ahora?

La revelación del verdadero nombre del artista callejero le hace perder la ventaja del anonimato y origina un debate sobre transparencia, autenticidad y seguridad legal en las subastas

Guardar
La confirmación de la identidad
La confirmación de la identidad de Banksy como Robin Gunningham impacta directamente en el mercado del arte contemporáneo (Foto: REUTERS/Hollie Adams)

La revelación de la identidad de Banksy como Robin Gunningham, un hombre de poco más de 50 años oriundo de Bristol, Inglaterra, ha generado un giro en el mercado del arte contemporáneo y modificado los términos bajo los cuales sus obras circulan. Este dato verificable, ausente en la cobertura genérica sobre el fenómeno Banksy, introduce un escenario nuevo para el sector: la desaparición de su anonimato como ventaja operativa y el impacto directo en la tasación y la circulación de su obra.

El nombre Robin Gunningham ya había sido sugerido hace casi dos décadas por una investigación de The Mail on Sunday, pero la confirmación documental y la posterior decisión del artista de cambiar legalmente su nombre a David Jones —uno de los más comunes en Reino Unido— han reactivado debates sobre autenticidad, mitificación del artista y especulación en subastas. Dentro del circuito, especialistas identifican un antes y un después: Banksy sostuvo precios récord en un corto plazo, como la venta en Sotheby’s de Love is in the Bin por 25,4 millones de dólares en 2021, pero no ha registrado ventas por encima de los 10 millones en subasta desde entonces, de acuerdo a la base de datos de la plataforma Artdai.

El coleccionista Peter Brant, conocido por su interés en artistas urbanos como Keith Haring, relató a The Wall Street Journal que nunca adquirió piezas de Banksy debido a la incertidumbre en torno a su identidad. Brant incluso sospechó que podía tratarse de Damien Hirst, a quien sí ha incorporado en sus colecciones. Para el empresario, la ausencia de referencias biográficas tangibles representaba un riesgo concreto: “Es difícil comprar la obra de alguien que hace tanto esfuerzo por evitar ser reconocido porque terminas adquiriendo una leyenda”, afirmó. La confirmación de la identidad, sostuvo, “me da más confianza”.

El fin del anonimato de
El fin del anonimato de Banksy expone al artista a posibles consecuencias legales por intervenciones en espacios públicos (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Banksy en el mercado del arte

El vínculo entre transparencia biográfica y evolución de precios se ha hecho visible en el caso Banksy. El pico de sus cotizaciones se produjo en 2021-2022, con catorce de sus veinte precios máximos logrados durante ese lapso, impulsados en parte por el ingreso de inversores en criptomonedas. Tras ese auge, las cifras descendieron: el propio Acoris Andipa, marchand histórico del artista, indicó que versiones no trituradas de Girl with Balloon llegaron a venderse en USD 4 millones hace cinco años, mientras que el año pasado rondaban los 600 mil dólares. La cotización ha alcanzado actualmente un “piso” de 1 millón en mercado secundario, de acuerdo a Andipa.

El volumen de producción de Banksy permanece impreciso. Fuentes consultadas señalan que hay miles de piezas, y plataformas como Artnet registran cerca de 9.000 transacciones en subasta, sumando obras originales e impresiones. Dentro de su catálogo, las composiciones políticas —como la del manifestante que lanza un ramo de flores— y las reinterpretaciones de obras maestras reformuladas (Show Me the Monet, por ejemplo) concentran el mayor sobreprecio.

Consecuencias legales para Banksy

El destape de Banksy tendrá efectos no solo en su cotización, sino también en la operatividad de nuevos proyectos. Su anonimato le permitió evadir imputaciones penales asociadas a intervenciones en espacios públicos —su principal estrategia de intervención—. Ahora, al estar asociado a un nombre y una identidad verificables, representantes del mercado alertan sobre un riesgo de persecución legal, que podría modificar la logística de futuras acciones.

Una de las obras de
Una de las obras de Banksy en medio de una ciudad ucraniana bombardeada, en noviembre de 2022 (Foto: Genya Savilov / AFP) /

El propio Acoris Andipa señaló que la intervención de 2025 en el edificio de la Corte Real de Justicia de Londres —donde Banksy representó a un manifestante tendido bajo un juez empuñando un mazo ensangrentado— fue retirada por las autoridades poco después de su aparición, lo que refuerza el nivel de exposición que enfrenta el autor tras el fin de su anonimato.

El factor “David Jones”

La elección de “David Jones” como nuevo nombre legal tuvo buena recepción entre conocedores, según Jean-Paul Engelen, director de Acquavella Galleries en Nueva York. Engelen remarcó la coincidencia con el nombre original de David Bowie y subrayó el disfrute del sector por los guiños culturales: “Es un homenaje divertido”, indicó. Para Engelen, el reconocimiento público de figuras como Banksy, siguiendo la ruta de artistas que adoptaron alias —de Beeple a Marcel Duchamp (Rrose Sélavy)—, apoya la robustez del mercado: “Mientras más información se tiene sobre la vida de un artista, mejor se sienten los compradores”.

Por ahora, el equipo del artista —la empresa Pest Control Office— se ha limitado a comunicar que el autor “ha decidido no decir nada más” respecto a su identidad. La dinámica futura de precios y presencia de Banksy en el mercado internacional dependerá de cómo se gestione la transición desde el anonimato y de la repercusión legal y artística de sus próximas intervenciones.

Temas Relacionados

BanksyMercado del ArteSubastas de ArteArte callejeroArte contemporáneo

Últimas Noticias

“Los abrazos vacíos”: Silvio Rodríguez opinó sobre la crisis política, económica y social de Cuba

El cantautor publicó en su blog personal una extensa reflexión sobre el momento de aislamiento y desabastecimiento que vive su país, en un análisis geopolítico que comienza con una cita de Lacan

“Los abrazos vacíos”: Silvio Rodríguez

El New Museum de Nueva York reabre tras 2 años y una inversion de USD 82 millones

La reapertura permite que el público visite nuevos espacios y disfrute de una muestra con más de doscientos participantes de varias disciplinas, en un edificio que ha duplicado su superficie disponible

El New Museum de Nueva

Jacques Lacan y su refundación del psicoanálisis: el lenguaje como eje de la identidad moderna

El analista y filósofo francés reinventó la herencia freudiana al situar el lenguaje en el centro del inconsciente, estableciendo un puente entre la clínica, la filosofía y el debate intelectual

Jacques Lacan y su refundación

Sofía Balbuena, ganadora del premio Ribera del Duero: “La literatura rompe con la lógica de un reel de 30 segundos”

La escritora argentina residente en Madrid acaba de obtener uno de los galardones más destacados del panorama narrativo hispanoamericano. “Creo que todavía sigo en shock”, confiesa

Sofía Balbuena, ganadora del premio

Una carta de Monet revela las dificultades económicas del movimiento impresionista

El manuscrito, dirigido a un hermano de Édouard Manet, describe cómo el creador de "La Japonaise" gestionó recursos y refleja la búsqueda de estrategias para sostener su producción artística durante el siglo XIX

Una carta de Monet revela
DEPORTES
“Solo me quedaba la muerte”:

“Solo me quedaba la muerte”: la sombría confesión de un ex campeón mundial de atletismo por su adicción a las drogas

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

La “guerra de ofertas” entre tres clubes de la Premier League por Lautaro Rivero, defensor de River Plate

Los detalles de la reunión entre Enzo Fernández y el técnico del Chelsea luego de que el argentino pusiera en duda su continuidad

La rebelión secreta de pilotos que mantiene en vilo a una de las categorías más importantes del automovilismo

TELESHOW
El productor de Emilia Mernes

El productor de Emilia Mernes habló del escándalo con María Becerra y Tini Stoessel: “La envidia y el miedo”

Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su primer Día del Padre: "Mi vida"

Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

La hermana de María Becerra dio detalles de la pelea con Emilia Mernes: “Fue una acumulación de cosas”

Así es el entrenamiento intensivo de Lali Espósito antes de presentarse ante 140 mil personas en River

INFOBAE AMÉRICA

“Superar los S/ 9,000 millones

“Superar los S/ 9,000 millones en captaciones de ahorros es una señal clara de la confianza”: caja municipal reporta crecimiento de 11% en depósitos

Netanyahu aseguró que Israel eliminó las capacidades nucleares y misilísticas de Irán: “Ya no puede amenazar”

Cinco países europeos y Japón se abren a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso por Ormuz

Entre cuencos de cristal y melodías hipnóticas: cómo la armónica de Franklin conquistó Europa y terminó en la sombra

La historia oculta de Santiago Abascal: cómo el hijo de un dirigente del PP reinventó la derecha en España