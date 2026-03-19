El “destape” de Banksy sacude al mercado del arte: ¿Cuánto costarán sus obras a partir de ahora?

La confirmación de la identidad de Banksy como Robin Gunningham impacta directamente en el mercado del arte contemporáneo (Foto: REUTERS/Hollie Adams)

La revelación de la identidad de Banksy como Robin Gunningham, un hombre de poco más de 50 años oriundo de Bristol, Inglaterra, ha generado un giro en el mercado del arte contemporáneo y modificado los términos bajo los cuales sus obras circulan. Este dato verificable, ausente en la cobertura genérica sobre el fenómeno Banksy, introduce un escenario nuevo para el sector: la desaparición de su anonimato como ventaja operativa y el impacto directo en la tasación y la circulación de su obra.

El nombre Robin Gunningham ya había sido sugerido hace casi dos décadas por una investigación de The Mail on Sunday, pero la confirmación documental y la posterior decisión del artista de cambiar legalmente su nombre a David Jones —uno de los más comunes en Reino Unido— han reactivado debates sobre autenticidad, mitificación del artista y especulación en subastas. Dentro del circuito, especialistas identifican un antes y un después: Banksy sostuvo precios récord en un corto plazo, como la venta en Sotheby’s de Love is in the Bin por 25,4 millones de dólares en 2021, pero no ha registrado ventas por encima de los 10 millones en subasta desde entonces, de acuerdo a la base de datos de la plataforma Artdai.

El coleccionista Peter Brant, conocido por su interés en artistas urbanos como Keith Haring, relató a The Wall Street Journal que nunca adquirió piezas de Banksy debido a la incertidumbre en torno a su identidad. Brant incluso sospechó que podía tratarse de Damien Hirst, a quien sí ha incorporado en sus colecciones. Para el empresario, la ausencia de referencias biográficas tangibles representaba un riesgo concreto: “Es difícil comprar la obra de alguien que hace tanto esfuerzo por evitar ser reconocido porque terminas adquiriendo una leyenda”, afirmó. La confirmación de la identidad, sostuvo, “me da más confianza”.

El fin del anonimato de Banksy expone al artista a posibles consecuencias legales por intervenciones en espacios públicos (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Banksy en el mercado del arte

El vínculo entre transparencia biográfica y evolución de precios se ha hecho visible en el caso Banksy. El pico de sus cotizaciones se produjo en 2021-2022, con catorce de sus veinte precios máximos logrados durante ese lapso, impulsados en parte por el ingreso de inversores en criptomonedas. Tras ese auge, las cifras descendieron: el propio Acoris Andipa, marchand histórico del artista, indicó que versiones no trituradas de Girl with Balloon llegaron a venderse en USD 4 millones hace cinco años, mientras que el año pasado rondaban los 600 mil dólares. La cotización ha alcanzado actualmente un “piso” de 1 millón en mercado secundario, de acuerdo a Andipa.

El volumen de producción de Banksy permanece impreciso. Fuentes consultadas señalan que hay miles de piezas, y plataformas como Artnet registran cerca de 9.000 transacciones en subasta, sumando obras originales e impresiones. Dentro de su catálogo, las composiciones políticas —como la del manifestante que lanza un ramo de flores— y las reinterpretaciones de obras maestras reformuladas (Show Me the Monet, por ejemplo) concentran el mayor sobreprecio.

Consecuencias legales para Banksy

El destape de Banksy tendrá efectos no solo en su cotización, sino también en la operatividad de nuevos proyectos. Su anonimato le permitió evadir imputaciones penales asociadas a intervenciones en espacios públicos —su principal estrategia de intervención—. Ahora, al estar asociado a un nombre y una identidad verificables, representantes del mercado alertan sobre un riesgo de persecución legal, que podría modificar la logística de futuras acciones.

Una de las obras de Banksy en medio de una ciudad ucraniana bombardeada, en noviembre de 2022 (Foto: Genya Savilov / AFP) /

El propio Acoris Andipa señaló que la intervención de 2025 en el edificio de la Corte Real de Justicia de Londres —donde Banksy representó a un manifestante tendido bajo un juez empuñando un mazo ensangrentado— fue retirada por las autoridades poco después de su aparición, lo que refuerza el nivel de exposición que enfrenta el autor tras el fin de su anonimato.

El factor “David Jones”

La elección de “David Jones” como nuevo nombre legal tuvo buena recepción entre conocedores, según Jean-Paul Engelen, director de Acquavella Galleries en Nueva York. Engelen remarcó la coincidencia con el nombre original de David Bowie y subrayó el disfrute del sector por los guiños culturales: “Es un homenaje divertido”, indicó. Para Engelen, el reconocimiento público de figuras como Banksy, siguiendo la ruta de artistas que adoptaron alias —de Beeple a Marcel Duchamp (Rrose Sélavy)—, apoya la robustez del mercado: “Mientras más información se tiene sobre la vida de un artista, mejor se sienten los compradores”.

Por ahora, el equipo del artista —la empresa Pest Control Office— se ha limitado a comunicar que el autor “ha decidido no decir nada más” respecto a su identidad. La dinámica futura de precios y presencia de Banksy en el mercado internacional dependerá de cómo se gestione la transición desde el anonimato y de la repercusión legal y artística de sus próximas intervenciones.