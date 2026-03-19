La hermana de María Becerra dio detalles de la pelea con Emilia Mernes: “Fue una acumulación de cosas”

Invitada en el stream de Martín Cirio la joven dio detalles de la pelea de su hermana con Emilia Mernes (Video: X)

Lo que comenzó como un simple unfollow de María Becerra y Tini Stoessel a Emilia Mernes rápidamente escaló hasta convertirse en uno de los temas más candentes de la farándula musical. La magnitud del asunto sorprendió incluso a las propias protagonistas, sobre todo cuando otras celebridades como Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta y Ángela Torres tomaron la misma decisión de dejar de seguir en redes a Emilia.

Así comenzaron a circular conjeturas sobre qué pudo haber desencadenado este escándalo. No tardó en salir a la luz un antiguo episodio: cuando Ailín Becerra, hermana de María, contó que había sido echada del sector vip de un reconocido boliche. Si bien en ese momento no dio nombres, muchos señalaron a Emilia, e invitada al programa de stream de Martín Cirio, este jueves dio detalles de la pelea.

Sin darle muchas vueltas al tema, Martín fue directo a lo importante: “Esto del boliche que supuestamente vos contaste que alguien te hizo sacar y todos inferimos Emilia… ¿fue Emilia?”. Ailín no dudó: “Sí, de hecho hubo gente que estaba en el lugar ese día y me lo confirmó, y supuestamente vi que quienes salieron a confirmar también dijeron que había sido así. Así que sí, cien por ciento fue ella”.

Ailín relató cómo fue la situación aquella noche: “Cuando llegué al boliche, yo llego porque encima alguien que era conocido de ella me había invitado, y yo fui por esa persona, porque no sabía que era un evento privado. Y fui, y vino uno de seguridad, se me acercó y me dice: ‘¿Vos qué pulsera tenés?’. Yo estaba con una amiga, le muestro la pulsera que teníamos y me dice: ‘Ah, no, bueno, pero debe ser un error porque ustedes no tendrían que estar acá’. Y me dijeron: ‘Si quieren pueden ir arriba’, y me empezaron a decir como: ‘No, no pueden estar acá’“.

Hace tiempo que se decía que la relación entre María y Emilia no era la mejor, sin embargo, el unfollow terminó de confirmarlo

Cuando salió del boliche, la joven llamó a su hermana: “Salí y salí odiada. Y a mí obviamente los del lugar jamás me dijeron: ‘No pueden estar acá porque esta chica se está quejando’. Me dijeron: ‘No, debe ser un error, no sé qué’. Y yo ya lo había visto, que la notaba ahí y vi que Johnny Di Natale me clavó una mirada y con mi amiga le empecé a decir: ‘Fue, fue tal’. Le digo: ‘Yo estoy segura que fue ella, yo estoy segura’. Y le hablé a mi hermana y obviamente le conté. De una le conté y me dijo: ‘Bueno’, pero como que tenía que ver si alguien más me lo confirmaba, ¿viste? Y después obviamente se confirmó porque los del mismo boliche salieron a hablar y había gente que estaba ahí que dijo: ‘Sí, fue ella la que dijo: “Sáquenla”’”.

La Faraona quiso saber cómo reaccionó María ante la noticia. Ailín detalló: “Lo primero me dijo fue: ‘Bueno, pero ¿vos estás segura que fue ella?’, porque en ese momento ni bien la vi a ella, yo doy por hecho de que había sido ella. Pero bueno, después con el tiempo que hablé en el vivo y todo eso, ahí fue cuando me terminaron de confirmar que sí había sido ella“.

La charla avanzó hacia otro episodio de conflicto en el círculo de María: la eliminación del grupo de WhatsApp de “Los del Espacio”, el grupo conformado por Becerra, Duki, Lit Killah, Tiago PZK, Emilia y Rusherking, en la previa de su show en River. “Lo que yo sé, porque yo estaba ahí con ella también en los días de las pruebas y demás, fue que la echaron del grupo de Los del espacio. Ella estaba por salir a hacer la prueba de sonido y la echaron del grupo, y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles”.

"Los del Espacio" es el tema que cantaron María, Emilia, Rusherking, Lit Khilla, Duki y Tiago PZK en el año 2023 (Instagram)

Al escuchar esto la streamer quiso saber si la persona que llamó comenzaba con la letra L, una clara referencia a Lit Killah, al recibir una respuesta afirmativa, la dejó continuar con el detrás de escena del primer River Plate de la carrera de la cantante de “Automático”. “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta y le agarró una bronca y fue como un quiebre, ¿viste? Porque ella, hasta ese entonces no sé si estaba todo bien o no, pero como que ellos tenían un grupo, hablaban siempre por ahí. Y eran como amigos, entre comillas. Y de la nada, sabiendo encima todos ellos que ella tenía el River, agarran, la eliminan del grupo ese mismo día del River, o sea, horas antes de salir a hacer la prueba de sonido, y uno de los integrantes la llama y le empieza a decir de todo, pero de todo mal”.

Consultado sobre la razón por la que Tini estaba involucrada en este conflicto, Ailín fue categórica: “Por lo que sé de Tini, por lo que he escuchado y que la conocí, yo sé que ella es una divina, que jamás se metería como así en el puterío que se armó y todo. Pero bueno, yo lo poco que la conocí a ella sé que es una excelente persona, entonces, como que si por algo hubo un quiebre o un dejar de seguir a la otra persona, sé que por algo es”.

Sobre la decisión de su hermana de dejar de seguir finalmente a Emilia, luego de todos los años de idas y vueltas en su relación, reflexionó: “Yo creo que fue una acumulación de cosas. Como que ya de por sí, lo que pasó que te dije recién de Los del espacio, que la echan a ella del grupo y la eliminan y todo, y ahí hay un quiebre, se pelean, ciertos integrantes de Los del espacio eligieron bando y a ella la dejan re sola. Bueno, después empezó a haber rumores de que Tini se había peleado con Emilia. Yo creo que hubo una seguidilla de cosas que fueron sumando cada vez más como para que diga: ‘Bueno, la dejo de seguir, porque ya está, ya es algo insostenible’”.