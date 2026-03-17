Una automotriz vuelve a vender un modelo de vanguardia en Argentina: cómo es y cuánto cuesta

El Citroën C4 Híbrido se presentó en Lollapalooza 2026 (Gastón Taylor)

Cuando en agosto de 2022 se anunció el lanzamiento del programa CCubo para la marca Citroën en Sudamérica, con Brasil y Argentina como principales mercados, quedó claro que apenas un año y medio después de la creación de Stellantis, el posicionamiento de las marcas tendría ganancias y pérdidas. A nivel mundial, participaron 13 marcas y, en la región, solo 6. De todos modos, evitar la competencia interna entre Fiat, Peugeot y Citroën representaría un desafío para el equipo comercial en Argentina.

En ese momento, Citroën fue la que más sintió el cambio, porque pasó a ser una marca que crecería en volumen, pero a costa de lanzar tres modelos de acceso: C3, C3 Aircross y Basalt, todos compartiendo plataforma y motorización. De algún modo, se dejaron de lado dos atributos que fueron parte del ADN de la marca como la tecnología y la vanguardia de diseños, aunque también privilegió otro aspecto sobre el que se construyó su historia, como es ser un auto simple con precio al alcance de más personas, como fue el famoso 3CV.

El nuevo Citroën C4 Híbrido se presentó oficialmente en Argentina, marcando el regreso de la marca francesa al segmento C y la introducción de su primer modelo híbrido en el mercado local. (Stellantis Argentina)

La participación de mercado experimentó un aumento significativo. En Argentina, la cuota pasó del 2,9% a fines de 2023 al 3,7% un año después y alcanzó el 4,2% al cierre de 2025. En paralelo, el volumen anual de vehículos comercializados subió de 14.000 a 24.000 unidades, en un contexto de expansión del 47% en el mercado automotor entre el primer y segundo año del actual Gobierno, impulsada por la apertura total de las importaciones.

Entonces, en 2026 llega el momento de recuperar los dos valores que habían quedado en pausa en los últimos tres años. Y para eso, aprovechando el programa de exenciones de arancelamiento para un cupo anual de 50.000 autos híbridos y eléctricos, Stellantis decidió traer a Argentina el Citroën C4 Hybrid.

El auto representa un paso adelante en segmento, porque es un crossover C con perfil fastback o SUV Coupé, pero también porque es el primer vehículo electrificado de Citroën en el mercado. Se trata de una combinación entre un híbrido suave y un híbrido autorecargable, porque si bien tiene una batería de litio de 48 V con una capacidad de 0,432 kWh, que se recarga durante las fases de desaceleración y frenado, la autonomía eléctrica permite una conducción 100% eléctrica para tramos muy acotados de recorrido.

El interior del nuevo Citroën C4 Híbrido, que marca el regreso de la marca francesa al segmento C y presenta su primer modelo híbrido en el mercado argentino. (Stellantis Argentina)

Aunque la batería sea un 50% más chica que la de los híbridos convencionales, el C4 Hybrid logra con este sistema de propulsión optimizar el consumo y reducir emisiones en hasta un 20%, con una gestión automática e imperceptible para el conductor.

El motor térmico es el conocido 1.2 litros turbo de 132 CV de potencia y 230 Nm de torque. Cuando se combina con el motor eléctrico, esa potencia se convierte en 145 CV disponibles para el conductor, todo asociado a una caja automática de 6 velocidades.

El nuevo Citroën C4 Híbrido se presenta en Argentina, marcando el regreso de la marca francesa al segmento C y la introducción de su primer modelo híbrido en el mercado argentino. (Stellantis Argentina)

El auto se ofrece en dos versiones, C4 Hybrid y C4 Plus, que se diferencian por el Pack Drive Assist, un completo sistema de asistencias a la conducción (ADAS), que consta de:

Active Safety Brake

Alerta de riesgo de colisión

Aviso de cambio involuntario de carril activo

Sistema de vigilancia del ángulo muerto

Reconocimiento de señales de velocidades máximas

Indicador de descanso recomendado

Control crucero adaptativo con función Stop & Go

Luces delanteras inteligentes

También la versión Plus tiene acceso sin llave, tapizados de cuero, cargador inalámbrico para teléfonos, y asientos delanteros calefaccionados.

A nivel de seguridad, sin embargo, ambas versiones tienen 6 airbags de serie, control de estabilidad y tracción, reparto electrónico de frenada, ayuda de arranque en pendiente y freno de mano eléctrico. Además, los dos modelos cuentan con un selector de modos de conducción que permite seleccionar entre el uso Eco, Normal y Sport.

El precio del Citroën C4 Plus es de $45.900.000 y el de la versión Max asciende a $59.900.000, y en todos los casos se vende con una garantía de 3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero, y la posibilidad de extender esa garantía para motor y transmisión, con coberturas adicionales de 12 o 24 meses.