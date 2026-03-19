La “guerra de ofertas” entre tres clubes de la Premier League por Lautaro Rivero, defensor de River Plate

Tres clubes de la Premier League están tras los pasos de Lautaro Rivero (@lautarorivero_03)

La temporada 2025/26 en Europa comienza a encaminarse en su recta final y los equipos empiezan a gestionar lo que será el mercado de fichajes de mitad de año. Como de costumbre, las grandes promesas del fútbol argentino son valoradas en el Viejo Continente y ya se especula sobre lo que será una “guerra de ofertas” entre tres equipos de la Premier League por Lautaro Rivero, marcador central de River Plate.

El defensor de 22 años, que tiene una conmovedora historia de vida, se ganó un lugar en el once titular del Millonario después de mostrar un enorme rendimiento en Central Córdoba de Santiago del Estero. Marcelo Gallardo lo convirtió en un pilar en su defensa y Eduardo Chacho Coudet lo eligió desde el inicio en sus dos primeros partidos. Incluso, Rivero ya sumó minutos con la selección argentina y es seguido de cerca por el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

Con este panorama, el marcador central zurdo se hizo un nombre en Europa rápidamente. Según informó el periodista Ekrem Konur, especialista en transferencias de jugadores, Lautaro Rivero aparece como una “prioridad estratégica” en la lista de tres equipos de la Premier League: Brighton, West Ham y Leeds United.

El joven de 22 años renovó el año pasado su vínculo con River hasta 2028, en una renovación que incluyó una cláusula de 100 millones de euros. Esto le otorga al Millonario la posibilidad de poder negociar por el monto económico del jugador. No obstante, el periodista mencionado hizo hincapié en que los clubes podrían ofrecer una cifra aproximada entre “15 y 20 millones de euros”.

Lautaro Rivero ya debutó en la selección argentina y tiene varios pretendientes de Europa (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

“El Brighton no solo ha incorporado a Rivero a su base de datos, sino que también lo ha identificado como el próximo candidato para dar el salto definitivo y seguir los pasos de figuras como Facundo Buonanotte y Valentín Barco”, indicó Ekrem Konur.

En esta misma línea, hizo hincapié en que el West Ham está realizando una renovación radical en la fase defensiva, y que el Leeds busca “nuevos talentos para afrontar las exigencias físicas de la Premier League”. El interés de los tres equipos británicos podría terminar en una “guerra de ofertas” en lo que consideran una “prioridad estratégica” en el mercado de pases.

Sus características como un central zurdo con una buena salida con la pelota en sus pies posicionan a Lautaro Rivero como un activo importante en el mercado de pases.

A lo largo de su carrera en Central Córdoba y River Pate, Rivero ya suma 68 partidos oficiales y cinco goles convertidos (@lautarorivero_03)

Ante la falta de lugar en el elenco Millonario, Rivero optó por marcharse a préstamo a Central Córdoba a mediados de 2024. Pese a que en el primer semestre alternó en el equipo dirigido por Omar De Felippe, formó parte de la histórica hazaña del Ferroviario al consagrarse campeón de la Copa Argentina tras imponerse sobre Vélez por 1-0. Durante los festejos, el defensor cautivó al país por la fortaleza que expuso al mostrar un recuerdo durante su juventud.

En su cuenta de Instagram personal, publicó una foto para recordar el esfuerzo que realizó durante su adolescencia para seguir adelante en su gran sueño de ser un futbolista profesional. “Hace un año. No puedo creer todo esto”, escribió en sus redes sociales junto a una imagen en la que se lo podía observar vendiendo alfajores en la vía pública. Su recuerdo se viralizó de inmediato en Instagram. Y miles de sus seguidores y otros fanáticos de otros equipos reconocieron una admiración notable, a causa de la historia de superación que atravesó el joven en el último tiempo.

En una entrevista de 2022 con la página oficial de River, se refirió a su familia y cuáles eran sus sueños a la hora de debutar en Primera: “Mi primer objetivo es poder ayudar a mi familia. Somos muy humildes y sacrificados; lo primero que quiero es que estén mejor y puedan tener todo lo que se merecen. Quiero ver bien a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Gracias a ellos estoy acá, luchando día a día. Tuve muchas cosas difíciles que superar y por ellos estoy a pleno. Ellos son fundamentales en este sueño. Y eso me da fuerzas para estar bien; quiero que mi familia esté contenta, feliz y disfrute de la vida”.

A partir de buenos rendimientos en Central Córdoba y River Plate, Lionel Scaloni lo convocó a la selección argentina en la fecha FIFA de octubre de 2025. Mientras es uno de los pilares en la defensa del flamante técnico Chacho Coudet, Lautaro Rivero acapara los flashes en Europa.