Economía

Pese a una caída de las exportaciones, el saldo comercial de febrero arrojó un superávit de USD 788 millones

La contracción de las importaciones, que alcanzó los dos dígitos, compensó la menor performance de los despachos al exterior y permitió sostener el superávit. El detalle por producto y mercado de destino

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Las exportaciones cayeron un 2,9%
Las exportaciones cayeron un 2,9% interanual; aunque los precios subieron un 4,4%, las cantidades despachadas retrocedieron un 7,1%.

El intercambio comercial argentino registró en febrero de 2026 un superávit de USD 788 millones, lo que significó un incremento de USD 513 millones respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado positivo se alcanzó en un contexto de contracción del comercio exterior, donde la caída de las importaciones superó a la de las exportaciones. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el intercambio comercial de bienes (exportaciones más importaciones) totalizó USD 11.137 millones, lo que representa una baja interanual del 7,2 por ciento.

Durante el segundo mes del año, las exportaciones sumaron USD 5.962 millones, registrando una caída del 2,9% en comparación con febrero de 2025. Según el organismo técnico, “este descenso fue impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%”. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior mostraron una caída más pronunciada del 16,2% respecto a enero de 2026.

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones totalizaron USD 5.174 millones, lo que implicó una reducción interanual del 11,8%. El Indecprecisó que “esta baja se atribuyó a la disminución de 14,9% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 3,7%”. A diferencia de las exportaciones, la serie desestacionalizada de las importaciones creció un 8,2% frente al mes previo.

Los resultados por rubro

El desempeño de las exportaciones fue dispar entre los grandes rubros. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron USD 1.747 millones, con un crecimiento interanual del 8,6%. Por su parte, los Productos Primarios (PP) alcanzaron los USD 1.750 millones, registrando un alza del 8,2%. En contraste, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizaron USD 1.834 millones, lo que representó una caída del 10,1%. El retroceso más severo se dio en Combustibles y Energía, que con USD 631 millones exportados, sufrieron una contracción del 27,6% en comparación con igual mes de 2025.

En cuanto a las importaciones, casi todos los usos económicos registraron caídas. Los Bienes Intermedios, que representan el 34,4% de las compras totales, cayeron un 4,1% interanual (USD 1.779 millones). Los Bienes de Capital bajaron un 17,6% (USD 1.061 millones) y las Piezas y accesorios para bienes de capital retrocedieron un 24,9% (USD 921 millones). Los Combustibles y lubricantes también mostraron una fuerte merma del 36,8%, totalizando USD 145 millones. Los únicos rubros con caídas moderadas fueron los Bienes de Consumo (-3,0%) y los Vehículos automotores de pasajeros (-5,7%).

Términos del intercambio y sectores específicos

A pesar de la baja en los volúmenes operados, el país se vio beneficiado por la evolución de los valores internacionales. El índice de términos del intercambio aumentó un 0,7% interanual. El informe oficial indica que este movimiento “reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior y aumentó el poder de compra externo”. De hecho, el Indec estimó que “si hubieran prevalecido los precios de febrero de 2025, el saldo comercial habría registrado un superávit de USD 721 millones”, es decir, USD 67 millones menos que el resultado efectivamente obtenido.

En el análisis sectorial, los productos relacionados con el complejo sojero mostraron un deterioro significativo. La balanza comercial de los derivados del cultivo de soja alcanzó un saldo de USD 375 millones, un 50,7% menos que en febrero de 2025. Las exportaciones de este complejo cayeron un 30,4% (USD 743 millones), afectadas por una baja del 28,6% en las cantidades y del 2,5% en los precios. Dentro de este rubro, las cantidades exportadas de harina y pellets de soja bajaron un 27,3%, mientras que el aceite de soja en bruto cayó un 50,2 por ciento.

El comercio con los principales socios en el mundo

Brasil se mantuvo como el principal socio comercial de la Argentina, aunque el saldo fue deficitario en USD 222 millones. Las exportaciones hacia el vecino país cayeron 12,5% (USD 910 millones), mientras que las importaciones desde ese destino cayeron un 18,7% (USD 1.132 millones).

Con China se registró el mayor déficit bilateral, con un saldo negativo de USD 640 millones. Si bien las ventas al gigante asiático tuvieron una fuerte suba del 67,6% (USD 631 millones) y las compras desde ese origen retrocedieron un 14,7% (USD 1.271 millones). Estados Unidos se ubicó como el tercer destino de las exportaciones nacionales, concentrando el 6,8% del total. Sin embargo, el intercambio con este país arrojó un saldo negativo de USD 10 millones, con exportaciones por USD 407 millones (-5,7% interanual) e importaciones por USD 417 millones (caída del 18,5%).

También el intercambio con la Unión Europea resultó deficitario, con un saldo de -USD 76 millones. Las exportaciones al bloque crecieron un 16,9% hasta los USD 580 millones, “a raíz de mayores despachos de Productos Primarios”. Las importaciones desde la zona cayeron un 17,5%, totalizando 656 millones de dólares.

Por último, se destaca el caso de Paraguay, un mercado que le vende muchos productos a la Argentina y le compra poco. Según los números del Indec, en febrero el saldo comercial con ese país fue negativo por USD 322 millones. En total se realizaron importaciones por USD 409 millones (22,3% más que el año pasado) y se exportaron a ese destino apenas USD 87 millones (crecimiento del 0,3%).

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