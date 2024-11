Abandono de tripulación, delitos ambientales y otros oscuros antecedentes de la pesquera china que quiere instalarse en Santa Cruz

La Carta de Intención entre Hongdong y Santa Cruz “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras

Hongdong Fisheries, la pesquera china que firmó con el gobierno de Santa Cruz una carta de intención para instalar un centro logístico en la provincia patagónica, no solo tiene un historial de abusos y violaciones en materia de pesca en Sudáfrica, Mauritania y en el Mar Argentino, como reveló el domingo pasado Infobae, sino que también violó al menos 19 veces aguas territoriales de Indonesia, pescó especies protegidas, hizo abandono de tripulación y, según se desprende de un acuerdo firmado en 2010 con Mauritania, sería subsidiaria del Poly Group Corp, que fabrica armas para el Ejército chino.

En su reciente gira por China, el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, y el ministro de Producción de la provincia, Gustavo Martínez, avanzaron en una “Carta de Intención” con Hongdong, la segunda mayor pesquera china (y probablemente del mundo), con una flota de 161 buques de pesca, dos de los cuales pescan desde 2017 en la Milla 201, frente al borde del Mar Argentino.

Uno de ellos, incluso, en febrero de 2019 entró ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de nuestro país, según reveló Milko Schvarzman, investigador del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) en base a datos del portal Global Fishing Watch (GFW) confrontados con los límites oficiales de la ZEE del Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina.

Tripulantes filipinos abandonados por Hondong Fisheries, entrevistados por la TV de su país CPA

La Carta de Intención entre Hongdong y Santa Cruz “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras”, comunicó el gobierno provincial tras la visita a China. Además, semanas antes la directora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (Uneposc), Selsa Hernández, había señalado la posibilidad de instalación de un polo logístico, la construcción de una planta pesquera y la modernización de los puertos provinciales: Puerto Deseado, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos.

Antecedentes

La nota de Infobae dio cuenta de los antecedentes de Hongdong en Mauritania y Sudáfrica y de denuncias y estudios en torno de su acción depredadora. Una investigación publicada hoy por el CPA da cuenta de otras tropelías de la empresa.

“No es la primera vez que una provincia patagónica busca obtener ingresos prestando servicios a una flota de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), Chubut y Tierra del Fuego plantearon esa posibilidad en el pasado”, dice el informe (cabe mencionar, como notó Infobae, que Hongdong también había hecho avances durante el gobierno provincial de Alicia Kirchner, que no fructificó por resistencias y falta de tiempo).

Buques de Hongdong Fisheries, la segunda mayor pesquera china (CPA)

“Las flotas que realizan pesca INDNR en varios puntos del planeta se caracterizan por recibir subsidios de sus estados, compitiendo en forma desleal con la pesca nacional que está regulada; por explotar sin control los recursos del mar; por verter desechos a los océanos y por someter a sus tripulaciones al trabajo forzoso”, dice el informe de CPA, que precisa que de los 161 buques de Hongdong, 8 están “embanderados” en Mauritania, “en donde la compañía cuenta con una base logística que incluye uno de los puertos más grandes de China en África, un astillero y una planta de procesamiento de harina de pescado, entre otras instalaciones”.

“Se estima que la empresa posee más embarcaciones pero que están registradas bajo otros seudónimos o nombres de empresas offshore y bajo bandera de otros países. De acuerdo con datos de la propia empresa, Hongdong tiene bases pesqueras en Mauritania, África, y en Guyana, América del Sur. En 2018, el CEO de la compañía, Lan Ping Yong, fue uno de los delegados durante el Congreso Popular Nacional, el órgano con más poder de China, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino”, señala también el informe.

En 2018, el CEO de la compañía, Lan Ping Yong, fue uno de los delegados durante el Congreso Popular Nacional, el órgano con más poder de China, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino (Círculo de Políticas Ambientales)

Otro pasaje precisa que a pesar de la oposición de sectores pesqueros industriales y artesanales mauritanos, Hongdong obtuvo licencia para que 87 de sus naves operen dentro de las aguas de Mauritania y 30 en las aguas de Guyana. Y agrega: “dferentes fuentes señalan a Hongdong Fisheries Co. Ltd. como una subsidiaria de la fábrica de armas del Ejército Chino Poly Group Corp”, dato que surge del acuerdo firmado con Mauritania en el que figuran como “Poly Hongdong Pelagic Fishery Co Ltd”.

De hecho, como informó Infobae, uno de esos barcos embistió en 2021 a una pequeña nave pesquera mauritana, provocando la muerte de 3 de sus 6 tripulantes y una masiva protesta contra la presencia de la flota china.

La investigación de CPA señala también que el 29 noviembre de 2017, la Fuerza de Tareas de Vigilancia Marítima y Pesquera de Indonesia detectó a dos embarcaciones de pesca ilegal chinas dentro de sus aguas, “una de ellas logró escapar pero la otra fue detenida”. Y agrega: el Fu Yuan Yu 831, la embarcación detenida, no solo había ingresado 19 veces a realizar pesca ilegal a aguas territoriales indonesias, sino que también se identificaba bajo cinco países diferentes: China, Filipinas, Malasia, Singapur y Timor del Este (bandera que usaba cuando fue detenida) pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) prohíbe que los buques tengan más de una nacionalidad.

Reporte de la revista del Africa Defense Forum, sobre un "incidente" en el que buque de Hongdong embistió a una embarcación local; en la colisión murieron 3 de los 6 pescadores artesanales mauritanos

Esa vez, prosigue el informe, “se detectó como carga a bordo cientos de cuerpos de tiburones, entre los que se encontraban especies protegidas como el tiburón tigre. Los tripulantes a bordo provenían de Indonesia, Myanmar, Vietnam y China, y muchos no contaban con documentación a bordo”. La otra embarcación detectada en el ilícito, el Fu Yuan Yu 836, escapó. Ambas embarcaciones pertenecen a Hongdong Fisheries Co. LTd.

Otra acción depredadora, ya informada por Infobae, ocurrió el 22 de 2016 en Sudáfrica, cuando tres embarcaciones pesqueras no autorizadas fueron detectadas dentro de la ZEE de Sudáfrica, dos de nacionalidad china y una indonesia. “Las tres embarcaciones operaban de manera furtiva, con el transmisor AIS (Sistema Automático de Identificación) desconectado. Ante el intento de huida, un barco de vigilancia pesquera, junto a uno de la Armada del país africano, lograron abordarlas y tomar el control de las naves para llevarlas a puerto”, dice el informe. Los capitanes de los barcos fueron detenidos, juzgados y sentenciados a pagar multas por uso de artes de pesca no permitidas, resistencia a la autoridad y delitos ambientales.

Furtivamente

En Argentina, entre 2017 y 2019, los buques Fu Yuan Yu 7880 y 7881, de Hongdong, desactivaron de forma frecuente su AIS durante sus operaciones al borde de la ZEE de Argentina, “para ocultar la posición de las embarcaciones y encubrir posibles ilícitos, como la pesca ilegal”, dice el informe.

Y prosigue: “Durante algunos períodos de desconexión del AIS por parte de estas embarcaciones se detecta, a través de imágenes satelitales infrarrojas en la misma zona, la presencia de embarcaciones probablemente realizando pesca ilegal dentro de la ZEE de Argentina. Y un año más tarde, el 24 de febrero de 2019 se detectó que el Fu Yuan Yu 7881 habría realizado dos ingresos de posible pesca ilegal en Mar Argentino, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ingresando hasta un kilómetro en la ZEE Argentina”.

La situación de los buques extranjeros en la Milla 201 y la incursión de un buque de Hongdong en la ZEE argentina, según una elaboración a partir de datos satelitales

Ese mismo buque, que según datos de Prefectura sigue pescando en la llamada “Milla 201″, frente al Mar Argentino, fue acusado del abandono de 24 tripulantes filipinos en China durante tres meses. “Los trabajadores afirmaron que no les daban comida suficiente y que tenían que beber agua oxidada. En el rescate tuvo que intervenir el gobierno de su país de origen”, dice el informe del Círculo de Políticas Ambientales.

La investigación subraya que lejos de facilitar el desarrollo de la industria pesquera local y generar recursos para los lugares donde se instalan, “las inversiones chinas a cambio del apoyo a su industria pesquera no han tenido buenos resultados en otras partes del mundo y han significado la pérdida de soberanía alimentaria, la destrucción de los recursos marinos locales y el empleo precario para los locales, que han realizado protestas masivas”.

“Nos roban el pescado para dárselo a sus cerdos”

Al respecto, cita quejas de pescadores mauritanos “Trajeron a los chinos al país. Nos roban el pescado para hacer comida para sus cerdos mientras que nuestra gente no tiene lo suficiente para comer (…) Los chinos están envenenando a la población y tratando a sus trabajadores como esclavos”.

Por otra parte, la investigación afirma que la colisión en que murieron pescadores mauritanos “ocurrió en una zona exclusiva para pesca artesanal”.

La armada Indonesia, en la captura de un buque de Hongdong Fisheries

Como promesas incumplidas de desarrollo portuario, pesquero e industrial local la investigación cita que los mismos pesqueros chinos a los que Perú brindaba apoyo con sus puertos realizaban pesca ilegal en su propia ZEE y destaca como caso “llamativo” el de Uruguay, que a pesar de prestar el puerto de Montevideo como base de operaciones de la flota china, “en la última década perdió la mitad de su industria pesquera”.

No se conoce, enfatiza CPA, caso de apoyo a la flota china que haya favorecido el entorno local. Sucede, explica, que los pesqueros chinos de ultramar están altamente subsidiados por Beijing. “Ninguna industria pesquera de los países sudamericanos puede competir contra la pesca china, ya que ésta se encuentra subsidiada de tres maneras que hace que sus costos sean artificialmente bajos: subsidios económicos de su estado de bandera, mano de obra semi-esclava e incumplimiento de regulaciones de todo tipo (en particular, ambientales). Por eso, afirma el estudio, “no hay casos en donde se haya instalado la industria pesquera china o donde se ls haya brindado apoyo portuario, en los que la industria pesquera local haya prosperado”.

No hay casos en donde se haya instalado la industria pesquera china o donde se ls haya brindado apoyo portuario, en los que la industria pesquera local haya prosperado (Círculo de Políticas Ambientales)

El intento del gobernador Vidal por lograr inversiones extranjeras y movilizar la economía de Santa Cruz es más que entendible en un contexto en el que sigue parada la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, la principal obra pública financiada por China en al Argentina (de hecho, el interés por reactivar esa obra fue el motivo principal de su visita a China, donde se reunió con ejecutivos de Gezhouba, empresa que encabeza del consorcio a cargo de la construcción), no está claro el futuro de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la provincia dejó de recibir el trato privilegiado que tenía durante las gestiones kirchneristas.

Además, la actividad petrolera en la provincia está en declive y su más promisorio activo, Palermo Aike, suerte de “Mini Vaca Muerta”, llevará algunos años hasta empezar a producir. Y la minería metalífera, si bien disfruta ahora de los altos precios del oro y aumentó el valor de sus exportaciones este año, está en declinación, con proyectos en su etapa final de explotación, productividad en baja y carencia de proyectos de recambio.

Hongdong Fisheries, en todo caso, no parece un socio muy recomendable para contribuir al desarrollo y crecimiento de la economía santacruceña.