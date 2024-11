Alerta en el sector pesquero: Santa Cruz negocia un acuerdo con un gigante chino para asistir a la flota que desde la “Milla 201″ depreda el Mar Argentino

(Fuente)

Una Carta de Intención firmada por el gobierno de Santa Cruz en la reciente gira del gobernador, Claudio Vidal, a China, activó alarmas en el sector pesquero y podría también tener repercusiones políticas.

Concretamente, Vidal celebró en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, un Memorando o Carta de Intención, con Hongdong Fisheries Co Ltd para un acuerdo de inversión que –según informó el gobierno provincial– “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras” en la provincia patagónica.

Se trata, al menos, del cuarto intento chino de poner un pie para servir y abastecer desde puertos patagónicos a los cerca de 500 buques que con bandera del gigante asiático o con bandera de conveniencia pescan en la “Milla 201″, en el borde externo (y ocasional e ilegalmente, también en el interno) del Mar Argentino o Zona Económica Exclusiva para los buques de bandera nacional.

Intentos anteriores fueron la construcción de un centro logístico en Tierra del Fuego, otro intento en Chubut y uno en Santa Cruz, durante la gestión previa a Vidal, en el segundo gobierno de Alicia Kirchner, que no solo firmó una carta de intención sino que llegó a organizar una reunión por Zoom entre abogados de la provincia y representantes de un grupo de armadores chinos: la propia Hongdong Fisheries más Zhoushan Huaxi Fisheries, Ronggheng Rongyuan, Shangai Kunting Import, la Asociación Pesquera de China, la Cámara de Comercio e Inversiones Argentina-China y autoridades portuarias santacruceñas.

Nuevo intento

Finalmente, por resistencias o falta de tiempo, la hoy senadora nacional kirchnerista desistió de proseguir el proyecto. El nuevo intento, ahora de la mano de Vidal, involucra a Hondong Fisheries, que también participó del anterior. Por tamaño de su flota, de 161 buques, se trata de la segunda pesquera china (y probablemente la segunda del mundo), detrás de la China National Fisheries Corp (CNFC), que cuenta con 257 embarcaciones.

La promesa, que ya había insinuado en septiembre la directora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (Uneposc), Selsa Hernández, es que Hongdong instale un polo logístico, construya una planta pesquera e invierta en la modernización de los cinco puertos provinciales: Puerto Deseado, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz (en Punta Quilla, base de operaciones de la petrolera Total) y Río Gallegos.

Buques de pesca en Fuzhou, sede de Hongdong Fisheries, que quiere instalar un centro logístico para asistir a los buques de la "Milla 201" REUTERS

Hasta ahora se trata solo de una Carta de Intención, de la que no se conoce la letra chica y de una próxima visita de una delegación china a Santa Cruz.

Pero el proyecto puso en alerta a cámaras y empresas pesqueras locales, que no tienen en claro el alcance del proyecto y temen que solo termine favoreciendo, con servicios, reparación, combustibles y provisiones, a la numerosa flota china que pesca al borde de la ZEE, afectando a su vez la biomasa dentro del Mar Argentino.

“No estamos de acuerdo con esta idea. Estamos haciendo gestiones para averiguar”, dijo a Infobae Darío Sócrate, director de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), potencialmente el sector más afectado, pues se dedica a la pesca del calamar, la especie a la que apunta cerca del 70% de la flota china que pesca en la Milla 201. Se trata de una especie clave en la cadena trófica y el equilibrio biológico del Mar Argentino.

Por antecedentes, Hongdong Fisheries no parece un socio muy recomendable.

“Vemos este tema con mucha preocupación. No conocemos el alcance real, pero si termina siendo una promesa de apertura de puertos a la flota extranjera es muy preocupante y nos pone en estado de alerta. No conocemos el alcance del acuerdo: si fuera a favorecer la industria de Santa Cruz y la creación de puestos de trabajo, bienvenido. El tema es que no sea meramente una apertura de puertos para flota extranjera. Por ahora, preocupación y tratar de conocer el alcance de lo que se haya comprometido”, dijo por su parte Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores y de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), que concentra los llamados “buques-factoría” de pesca de langostino, por monto en dólares de exportación, la principal especie del Mar Argentino.

Desde el área de información de la gobernación de Santa Cruz señalaron a Infobae que se está en una etapa incipiente, que lo que se firmó es simplemente una “Carta de Intención”, a la que podría seguir un pedido chino de información sobre el estado de los puertos provinciales, en particular los de Deseado y Punta Quilla. “La intención es reactivar los puertos y aprovechar también la existencia de recursos como un astillero en Caleta Olivia, que tiene capacidad para construir y reparar embarcaciones”, señaló unvocero. Se trata de Astilleros Patagónicos Integrados (API SA), que es a su vez parte de un grupo industrial que también incluye a Astilleros SPI en Mar del Plata y otro astillero en Campana. En el acto por los 20 años del astillero patagónico participó Selsa Hernández, la ya mencionada directora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (Uneposc).

Infobae pudo saber de fuentes oficiales y privadas que Hongdong tiene desde 2017 al menos dos buques pescando en la Milla 201, frente al Mar Argentino: el Fu Yuan Yu 7880 (registro 8784420 de la Unión Marítima Internacional) y el Fu Yuan Yu 7881, registro 8784418.

La incursión ilegal en la Zona Económica Exclusiva de uno de los buques de Hongdong que pesca en la "Milla 201"; ocurrió en febrero de 2019

Milko Schvarzman, experto en pesca ilegal e investigador del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) precisó a este medio, en base a información del portal Global Fishing Watch (GFW), que en febrero de 2019 el Fu Yuan Yu 7881, uno de los buques de Hongong que desde 2017 pesca en la Milla 201, incursionó ilegalmente en el Mar Argentino, como muestra la imagen de arriba, elaborada a partir de datos satelitales. Schvarzman aclaró que los datos utilizados para precisar la localización son los límites oficiales de la ZEE provistos por el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina, no los provistos por GFW, de modo de despejar cualquier posibilidad de error en la determinación.

Por qué y de dónde vinieron

Peor es el aparente motivo de por qué esos dos buques pescan desde 2017 en la Milla 201, frente al Mar Argentino.

En 2016 habían sido detectados en Sudáfrica haciendo pesca (ilegal) en aguas territoriales, tras lo cual intentaron escapar hasta que fueron finalmente capturados. Un procedimiento legal posterior no logró establecer judicialmente que al momento de ser detectados pescaban en aguas territoriales sudafricanas, pero sí que al intentar fugarse los capitanes de ambas naves opusieron “resistencia a la autoridad”, amén de que usaban artes de pesca ilegales y su modo de pesca constituía un delito ambiental, por riesgo de contaminación marina. Son, vale reiterarlo, los dos buques que ahora pescan en la Milla 201, frente al Mar Argentino.

No son, aparentemente, excepciones a la disciplina pesquera de Hongdong Fisheries. En 2020 un buque de la misma empresa embistió dos embarcaciones de pesca artesanal de Mauritania provocando la muerte de los 6 pescadores que estaban a bordo. Días después, según reportó la revista del “Africa Defense Forum” centenares de pescadores mauritanos protagonizaron una protesta masiva pidiendo justicia y que el gobierno expulse a la flota china.

Uno de los reportes periodísticos acerca de las acciones ilegales en Sudáfrica de los dos buques de Hongdong que desde 2017 pescan en la Milla 201 del Mar Argentino

Algo que no ocurrió ni es probable que ocurra.

Desde 2010, en virtud de un convenio tal vez similar al que Hongdong intenta ahora con Santa Cruz, la flota china prácticamente se apoderó de los puertos, las aguas e incluso territorio costero de Mauritania. Una investigación del Worldwide Journal of Multidisciplinary Research & Development publicado en Brazzaville, capital del Congo, refiere la conducta histórica de Hongdong, a la cual identifica como una compañía china afiliada al Poly Group Corp, que opera en el campo de la ingeniería militar y firmó un acuerdo con el gobierno mauritano en 2010.

Concesiones excepcionales

Bajo ese acuerdo, dice la investigación, “la entidad china ha obtenido concesiones marítimas y territoriales excepcionales: docenas de buques con bandera de Mauritania tiene ahora acceso a unas pesquerías con reputación de ser de las más ricas (fishiest) del mundo”. En tierra, prosigue el informe, Hongdong obtuvo permisos para ocupar 60.000 millas cuadradas de costa mauritana, a corta distancia del Puerto Autónomo de Nouadhibou, en donde opera sus propios muelles, cercanos a sus instalaciones de alimentos y aceites de pescado, considerados de riesgo ambiental.

Hongdong firmó en 2010 un acuerdo con Mauritania aparentemente similar al que pretende hacer con Santa Cruz. Uno de sus buques embistió a una pequeña nave de pesca y provocó la muerta de 6 pescadores

“El inversor chino tiene privilegios aduaneros e impositivos extraordinarios; hasta las pertenencias personales y el alimento de los empleados chinos expatriados a Mauritania -dice la investigación- están exentos de impuestos”. Y si bien el convenio hablaba de la creación de más de 2.400 empleos locales, agrega, “al cabo de más de diez años no ha habido una evaluación del impacto social y ambiental de la compañía china”.

En cuanto a los movimientos de los dos buques de Hongdong en el Atlántico Sur, en la Milla 201 del Mar Argentino, Schvarzman señaló a Infobae que apagan constantemente su sistema de identificación automática (AIS), lo que lo hace sospechar que ingresaron varias veces de forma ilegal a la ZEE.

La primera página de la investigación sobre las acciones de Hongdong en Mauritania, donde opera desde 2010

“Los buques que hacen eso no lo hacen por casualidad”, dijo el experto a Infobae. Por otra parte, señaló, no se conocen casos de puertos marítimos que hayan logrado el grado de inversión y desarrollo local que supuestamente generaría prestar servicios a la flota china de ultramar. “No ocurrió en Mauritania, ni en el puerto de Montevideo, ni en Perú”, señaló Schvarzman, quien recordó que la flota china, de la cual Hongdong es la segunda empresa más grande, ocupa el primer puesto en el Ranking Global de Pesca Ilegal y, junto a Taiwán, el primer puesto en el Ranking de Esclavitud en la Pesca.

De hecho, el más reciente ranking elaborado de la IUU Fishing (denominación que en inglés se refiere a la pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) mide esos riesgos en una escala de 1 a 5, en que a más alto puntaje mayor riesgo para el entorno, y asigna a China el puntaje más alto (3,69), seguido por Rusia y Yemen.

Una ilustración del más reciente "Índice de Riesgo Pesquero" del portal IUU Fishing, dedicado al seguimiento de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Hongdong Fisheries tuvo un rápido crecimiento a partir de su fundación en 2009 en Fuzhou. Una organización con sede en la misma ciudad, la presenta como integrando un “Comité para la Cooperación Marítima Internacional en el siglo 21″, aunque los 33 miembros del directorio son todos de nacionalidad china, incluido su presidente Xiong Li, a su vez presidente rotativo de NetDragon Network, graduado en automatización de la Universidad de Ciencia y Tecnología China y doctorado en Ciencias e Ingeniería de Gestión, además de haber sido ejecutivo de China Mobile.

Ren Libo, otro miembro del directorio, preside el Guoguan Think Tank, un centro de investigación del desarrollo industrial y de políticas sobre industria y estrategias marinas, inversión extranjera y comercio militar global. Además, trabajó durante diez años en la agencia oficial de noticias china, Xinhua, en la cual, dice el Comité, “participó muchas veces en la redacción de informes de Congresos del Partido y en la formulación de políticas y directrices nacionales”.

En busca de inversiones

El intento del gobernador Vidal por lograr inversiones extranjeras y movilizar la economía de Santa Cruz es más que entendible en un contexto en el que sigue parada la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, la principal obra pública financiada por China en al Argentina (de hecho, el interés por reactivar esa obra fue el motivo principal de su visita a China, donde se reunió con ejecutivos de Gezhouba, empresa que encabeza del consorcio a cargo de la construcción), no está claro el futuro de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y la provincia dejó de recibir el trato privilegiado que tenía durante las gestiones kirchneristas.

Además, en el caso específico del sector pesquero, el propio ministro de Producción santacruceño, Gustavo Martínez, que acompañó a Vidal en su visita a China, pidió al Consejo Federal Pesquero (CFP) una cuota de 30.000 toneladas de merluza hubbsi para la provincia, lo que estaría demorando la decisión del Consejo, el organismo rector en materia pesquera, en el que el gobierno nacional detenta la mitad de los votos y el de desempate.

Resta ver cuán coordinada está la búsqueda provincial con la política exterior del gobierno nacional, que emitió señales de reacercamiento al gigante asiático.

Vidal le entregó n obsequio a Milei durante el paso del presidente por Santa Cruz, en tránsito a la Antártida

El mandatario santacruceño fue uno de los gobernadores que apoyó el llamado “Pacto de Mayo” y en enero de este año, a menos de un mes de iniciada la gestión del gobierno nacional, hizo de breve y amable anfitrión del presidente Javier Milei, que estaba en viaje a la base argentina en la Antártida.

Lo cierto es que la posibilidad de un acuerdo para instalar un puerto básicamente chino en la Patagonia tiene en ascuas al sector pesquero nacional, preocupado por la posibilidad de compartir puertos y dormir con el enemigo.