Lecap: la inversión en pesos que paga más que el plazo fijo y gana cada vez más adeptos

Las tasa de las Letras del Tesoro son las que mejor le compiten a la inflación.

La desaceleración de la inflación que viene concretando el gobierno de Javier Milei, el dólar en franca caída en términos reales -en un piso desde 2019-, junto con un proceso de reconversión de la deuda “cuasi fiscal” (en el pasivo del BCRA) a deuda del Tesoro, puso en el centro de la escena inversora a las Lecap, una alternativa conservadora y rentable, en una etapa de ebullición del “carry trade”.

¿Qué son las Lecap? Las Letras del Tesoro Nacional capitalizables en pesos, conocidas como Lecap, son títulos de deuda de corto plazo emitidos por el Estado Nacional. Estos títulos pagan una renta que se capitaliza mensualmente hasta la fecha de vencimiento. ¿Cuáles son sus ventajas? Los expertos de IOL (InvertirOnline) destacan que “es un instrumento de poco riesgo y rinde más que el plazo fijo, aporta variedad a tu portafolio y se puede invertir en mercado primario (cuando licita el Tesoro) y mercado secundario (se pueden revender a privados cuando se necesita liquidez)”.

En detalle, en el mercado primario se puede invertir en Lecap al momento que se emiten (por ejemplo, este miércoles 14 de octubre hay una nueva colocación). Hay que tener en cuenta que tienen fechas límite, y se conoce de antemano información como el monto mínimo, la tasa de interés y el vencimiento. Asimismo, en el mercado secundario se pueden comprar y vender Letras a otros inversores cualquier día hábil contra pesos o dólares en horario de mercado, de 11 a 17 horas. En este caso hay que tener en cuenta la cotización variable a lo largo de la rueda y la liquidez de cada instrumento.

“La tasa de interés que pagan una Lecap se define en términos de tasa efectiva mensual, en el llamado mercado primario. El mercado primario es donde se realiza la oferta pública inicial (OPI). Esto, es cuando el emisor, en este caso, el Estado Nacional, pone a la venta las letras, habitualmente mediante una subasta pública, con el fin de obtener el fondeo que necesita”, precisaron desde IOL.

Fuente: Cocos Capital.

A través de su cuenta personal en la red social “X”, Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, expresó: “¿Alguien tiene pesos todavía en billeteras? Las Lecap cortas rinden 52% de tasa efectiva anual, 10 puntos arriba de las billeteras. ¿Riesgo? El mismo que las billeteras. ¿Por qué? Porque los pesos de las billeteras compran indirectamente las mismas Letras que podes comprar vos”.

Para poder comparar con el plazo fijo minorista tradicional, la mejor tasa del mercado está en el 40% nominal anual, lo que equivale al 3,29% mientras que la del Banco Nación al 39% nominal anual equivale a un rendimiento en 30 días del 3,21% efectivo mensual. Entonces, el mercado de deuda en pesos de corto plazo -accesible a través de cualquier home banking o app de sociedad de Bolsa- permite colocar pesos a un rendimiento más alto que el tradicional plazo fijo. Y con un plus: la liquidez. A diferencia del depósito a plazo, que no se puede cancelar antes del vencimiento, las Lecap tienen un muy nutrido mercado secundario que permite cambiar esos papeles por efectivo ante cualquier necesidad, en cualquier rueda hábil del año. No es necesario esperar.

Puesto en números más concretos, si un ahorrista colocara $1.000.000 a 30 días a un plazo fijo del 40%, obtendría al cabo de un mes $1.032.876,71, es decir, $32.876,71 de intereses por sobre el capital original invertido.

Si en cambio colocara durante el mismo período de tiempo (algo imposible, dado el vencimiento fijo de las Lecap, pero válido a fines comparativos) la misma cantidad de dinero en la Lecap más corta, el rendimiento en un plazo equivalente alcanzaría $1.034.400 o $34.400 en intereses por sobre el capital. El mismo plazo, pero considerado con la segunda Lecap más corta, arrojaría $1.037.500 de resultado, es decir $37.500 en intereses.

Maximiliano Donzelli, manager de Estrategias de Inversión de IOL comentó que la Lecap a diciembre “rinde una tasa del 3,6% mensual, la cual creemos que puede ser atractiva en el corto plazo para mantener el poder adquisitivo de los ahorros, y a su vez, buscar beneficiarse de una disminución de la inflación en los próximos meses, la cual esperamos que sea menor al rendimiento de este instrumento”.

“Si bien seguimos pensando que la fuerte apreciación del peso hace más arriesgadas posiciones de carry, el Gobierno se mantiene firme en contener la brecha dado el objetivo de desinflación”, subrayó un informe del Grupo SBS.

“El optimismo continúa alimentado principalmente por una creciente valoración del proceso de normalización de la economía, un mayor apetito por riesgo global y el blanqueo. Los inversores se vuelcan al mercado en busca de rentabilidad para sus fondos, todo ello en un mundo donde los bancos centrales se encuentran en esta etapa más orientados a estrategias de easing (relajación monetaria)”, afirmó el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

“Si el Gobierno decidiera reducir el crawling para apuntalar aún más el proceso desinflacionario, sería esperable que el Tesoro disminuya las tasas en pesos -no convalide ‘premio’ en la próxima licitación- para evitar una ampliación del spread con el ritmo de devaluación”, estimó Portfolio Personal Inversiones.