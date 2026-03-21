Retiran más de 60.000 autos de una reconocida marca por falla en los asientos eléctricos vinculada a la muerte de una niña

Hyundai anunció el retiro de 61.093 Palisade 2026 en Estados Unidos por un defecto en los asientos eléctricos, según la NHTSA. (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)

Hyundai Motor Company inició el retiro de Palisade modelo 2026 en Estados Unidos, tras detectarse un defecto de seguridad en 61.093 unidades confirmado por la NHTSA. El fallo, vinculado a los asientos eléctricos y reportado tras la muerte de una niña de dos años en Ohio, llevó a la suspensión inmediata de ventas de las versiones Limited y Calligraphy, según documentos de la agencia federal y el canal financiero Fox Business.

El informe oficial de la NHTSA, fechado el 15 de marzo, detalla que el defecto afecta los mecanismos automáticos de plegado y la función “one-touch” de las filas traseras, que pueden no registrar la presencia de ocupantes u objetos y provocar atrapamientos. La automotriz recomienda a los propietarios adoptar precauciones hasta que se implemente la actualización técnica, según el reporte 26V160 publicado por la entidad estadounidense.

La decisión de retiro se produce en medio de alertas sobre fallos en sistemas eléctricos de asientos en vehículos familiares, y otras automotrices han dispuesto revisiones similares. La NHTSA ya había recibido reportes previos de lesiones menores vinculadas a estos mecanismos en la gama Palisade, mientras que Hyundai había tomado medidas en Canadá y otros mercados de Norteamérica.

Motivo específico del retiro de los Palisade 2026 en Estados Unidos

El retiro de los Palisade 2026 responde a un defecto en los asientos eléctricos de la segunda y tercera fila, que no siempre identifican la presencia de una persona u objeto al activarse automáticamente. Tanto la investigación interna de la automotriz como la notificación oficial remitida a la NHTSA vinculan el incidente fatal en Ohio a este fallo, que impidió la detección oportuna de la menor, conforme al informe 26V160.

Según la documentación presentada por Hyundai Motor America a la entidad federal, el defecto pone en riesgo a los ocupantes al permitir que el sistema de asientos funcione sin bloqueo ante obstáculos. El informe precisa: “El mecanismo de detección de obstáculos de los asientos eléctricos puede fallar en determinadas circunstancias, lo que incrementa el riesgo de lesión o atrapamiento”, conforme a la fuente oficial.

Alcance del retiro y mercados afectados

El retiro anunciado cubre 61.093 unidades del modelo Palisade 2026 en Estados Unidos, y alrededor de 8 mil vehículos adicionales en Canadá y otros territorios norteamericanos, conforme a la NHTSA y la información recabada por el canal financiero Fox Business. La campaña se dirige a los modelos Limited y Calligraphy, equipados con sistemas eléctricos de plegado y deslizamiento en las filas traseras.

Esta cifra ubica la campaña entre las de mayor magnitud para la automotriz en 2026 dentro del segmento SUV. Los vehículos deberán pasar por una revisión y una actualización de software orientada a corregir el defecto, según la notificación oficial.

El fallo en los sistemas “one-touch” y plegado automático de las filas traseras propició el riesgo de atrapamiento en los Palisade 2026. (REUTERS/Ainnie Arif)

El incidente en Ohio y las acciones posteriores

El 7 de marzo de 2026, una niña de dos años falleció en Ohio al quedar atrapada por el sistema eléctrico del asiento trasero de un Hyundai Palisade. Este hecho, aún investigado por las autoridades, motivó la suspensión de las ventas de los modelos involucrados y la activación de protocolos de revisión, conforme a la información difundida por Fox Business y comunicados de la automotriz.

En una declaración institucional, la automotriz expresó: “Hyundai está al tanto de un trágico incidente que involucró a un Palisade. Si bien aún no se conocen todos los detalles y el hecho sigue bajo investigación, una niña perdió la vida. Hyundai transmite sus condolencias a la familia”, citó Fox Business.

Funciones de riesgo detectadas en los asientos eléctricos

El documento de la NHTSA señala que el riesgo se encuentra en los sistemas de plegado eléctrico y deslizamiento rápido, conocidos como “power-folding” y “one-touch tilt-and-slide”. Estas funciones facilitan el acceso y almacenamiento de las filas traseras, pero pueden no detener el movimiento ante un obstáculo, según la explicación técnica de la entidad reguladora.

Hyundai confirmó que el defecto se presenta durante la activación automática de los asientos, en particular al utilizar los comandos de acceso rápido a la tercera fila o al abatir los respaldos. De acuerdo con los datos oficiales, se reportaron cuatro casos de lesiones menores relacionados con este problema antes del incidente fatal.

Recomendaciones de Hyundai a los propietarios

La automotriz emitió avisos a concesionarios y propietarios, recomendando evitar que niños o personas estén cerca de los asientos de la segunda y tercera fila mientras se utilizan las funciones eléctricas. El comunicado oficial advierte: “Evite presionar el botón ‘one-touch’ durante el acceso a la tercera fila o la salida de la misma, para prevenir una activación accidental”, según la NHTSA y Fox Business.

A partir del 17 de mayo, los propietarios recibirán una notificación formal y podrán solicitar vehículos de alquiler sin costo hasta que la actualización de software esté disponible, según el calendario oficial publicado por la autoridad federal.

La muerte de una niña en Ohio motivó la suspensión de ventas de los modelos Limited y Calligraphy en Estados Unidos. (REUTERS/Amit Dave/File Photo)

Proceso de actualización y seguimiento técnico

Hyundai Motor America desarrolla actualmente una actualización de software que mejorará la sensibilidad del sistema de detección de obstáculos en los asientos eléctricos. La instalación será gratuita para los vehículos afectados, que deberán ser llevados a los concesionarios oficiales cuando se habilite el servicio, conforme indica el informe 26V160.

Durante la espera, la automotriz y la NHTSA coordinarán el monitoreo de nuevas incidencias y la evaluación de la eficacia de la actualización. El documento oficial estipula que la campaña de revisión seguirá activa hasta que la autoridad federal valide la corrección implementada.

Impacto en la industria automotriz de Estados Unidos

El retiro de los Palisade 2026 se suma a otras campañas impulsadas por fabricantes a raíz de incidentes similares con sistemas eléctricos y mecanismos automáticos en vehículos familiares. Según registros de la NHTSA, el sector ha reforzado los protocolos de revisión y notificación para minimizar riesgos vinculados a tecnologías de comodidad capaces de poner en peligro la seguridad de los ocupantes.

El canal financiero Fox Business informó que, además del caso de Hyundai, se han realizado retiros recientes en el segmento SUV por defectos en asientos y sistemas eléctricos, lo que ha llevado a un aumento de la supervisión regulatoria y el requerimiento de mejoras técnicas para la industria automotriz internacional.

Orientaciones para los usuarios afectados

Los dueños de los Palisade 2026 incluidos en la campaña de retiro deben comunicarse con sus concesionarios oficiales para recibir instrucciones y confirmar la disponibilidad del servicio de revisión. La NHTSA mantiene activo un canal telefónico y una sección en su sitio web para consultas sobre seguridad y seguimiento de casos.

Las principales recomendaciones incluyen:

No permitir que niños permanezcan en las filas traseras al activar los asientos eléctricos.

Evitar el uso innecesario del botón “one-touch” hasta completar la actualización.

Mantenerse informados a través de los avisos oficiales de Hyundai y la NHTSA.

Seguimiento del caso y revisión de estándares

La campaña será monitoreada por la NHTSA y la industria automotriz internacional, en un contexto donde la investigación sobre el incidente en Ohio no ha concluido. Las autoridades podrían implementar nuevas regulaciones tras los resultados. Este caso llevó a la adopción inmediata de protocolos de revisión técnica y comunicación preventiva con los propietarios ante defectos en mecanismos automáticos, cumpliendo así con los estándares de seguridad exigidos en el sector SUV.