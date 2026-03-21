Semana financiera: las acciones petroleras blindaron a la Bolsa argentina frente a las caídas globales

Las acciones argentinas resistieron el embate de la aversión al riesgo inversor.

La escalada bélica en Medio Oriente resultó muy perjudicial para la inversión financiera, que le dio marco a una acusada salida de fondos en las bolsas internacionales. Pese al este resultado, los activos argentinos atravesaron el trance con mejor suerte que sus pares del exterior.

El índice Dow Jones de Industriales recortó un 2,4% semanal; el promedio S&P 500 bajó 2,5% y el panel tecnológico Nasdaq resignó un 3,1 por ciento.

Los precios del petróleo tocaron máximos desde julio de 2022, con el barril de WTI a USD 98,09 y el crudo Brent del Mar del Norte a USD 112,32, que le dieron respaldo a las acciones argentinas del sector.

Así, el ADR de YPF ganó 10,8% desde el viernes anterior, a USD 41,92, mientras que Vista Energy progresó 12,1%, Tenaris, un 5,7%, y Pampa Energía, un 3,5 por ciento.

Dada la ponderación de los títulos del sector energía en el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el panel líder ganó un 3,1% en pesos desde el viernes anterior, en los 2.725.326 puntos. En dólares “contado con liqui” el Merval avanzó un 3,3 por ciento.

“El tema dominante en la semana fue la suba del petróleo y sus efectos locales e internacionales. En medio del conflicto bélico en Irán, el Brent superó los 110 dólares el barril. La combinación de mayores precios internacionales y un esquema macro restrictivo está generando tensiones. Si bien el shock energético mejora los términos de intercambio, también introduce presiones inflacionarias y limita el margen de política fiscal, especialmente por la postergación de impuestos a los combustibles. De por sí, la suba en el precio de combustibles aportará a la inflación mensual en un mes particularmente alto desde el punto de vista estacional”, puntualizó un informe de Puente.

Los bonos soberanos hard dollar -Bonares y Globales- promediaron una caída semanal de 1,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan se incrementó en 55 unidades para la Argentina, para alcanzar los 633 puntos básicos, en su nivel más alto desde el 4 de diciembre del año pasado.

Un informe de IEB precisó que “la guerra en Medio Oriente atraviesa una fase de escalada, que pone en duda la hipótesis de una resolución rápida del conflicto. Aunque algunos analistas especializados indican que Donald Trump iniciaría una etapa de off ramp (vía de salida), es decir buscar una salida digna para desescalar el conflicto. En los últimos días, Irán intensificó los ataques sobre infraestructura energética en el Golfo, afectando instalaciones clave de GNL en Catar, Emiratos Árabes Unidos y refinerías en Kuwait; aunque parte de los daños fue contenida, persiste la incertidumbre sobre el impacto en la oferta global de gas y petróleo".

“El mensaje de los principales bancos centrales, incluida la Reserva Federal, esta semana es de incertidumbre respecto a la duración del shock petrolero, pero nadie parece dispuesto a pensar en ajustes en la política monetaria. Mientras tanto, la presión por los activos de riesgo sigue extendiéndose y los mercados incorporar subas de tasas de política monetaria este año en varias economías“, analizaron desde Balanz Capital.

Dólar en baja y fuertes compras del Central

Una variable que dejó un comportamiento favorable durante la última semana fue el dólar, que en su cotización mayorista descontó 9,50 pesos (-0,7%), para quedar ofrecido a $1.390,50, el mínimo desde el 24 de febrero.

La banda superior del esquema cambiaria establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos 248,02 pesos o 17,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025 (18%).

En el mismo sentido, el dólar al público finalizó a $1.410 para la venta en el Banco Nación, también en un piso del último mes y con baja de diez pesos o 0,7% respecto del viernes anterior.

El BCRA compró en el mercado USD 458 millones en cinco ruedas, para sumar a lo largo de marzo USD 1.064 millones, cifra que se amplía a USD 3.776 millones desde el 2 de enero.

Las reservas internacionales brutas, en USD 43.808 millones. En la semana este stock bajó en USD 1.858 millones ante pagos de deuda y la depreciación del oro (-10,8% semanal).

El dólar blue fue negociado a $1.425, con una baja de cinco pesos o 0,4% en la semana. En lo que va de 2026 el dólar informal anota una baja de 105 pesos o 6,8 por ciento.