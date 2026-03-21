“Estaba llorando”: los policías que encontraron a la nena de 2 años de Córdoba relataron el momento del hallazgo

El relato de los policías que encontraron a E. en Córdoba

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso este viernes el ascenso extraordinario de los dos efectivos que encontraron E., la nena de dos años que estuvo desaparecida durante casi 24 en la localidad de Cosquín. Se trata de Lucas Badra, promovido de agente a cabo, y Franco Cabrera, ascendido de sargento a sargento primero, quienes después de recibir el reconocimiento del mandatario cordobés, relataron el emotivo momento en que hallaron a la niña y brindaron algunos detalles de fue el operativo.

“Fue un momento muy gratificante, muy feliz. En horas de la madrugada, con Franco habíamos decidido en conjunto seguir buscando a lo que es E. La verdad que nos pusimos en el papel de padre, de tío. Sabíamos lo mal que lo estaba pasando la familia, un país entero la estaba buscando, así que no lo dudamos y nos quedamos”, dijo el oficial Badra en diálogo con TN.

“Al ver salir a la niña del monte, quedamos paralizados. No lo podía creer. No estaba seguro si era ella. Era algo parecido de película. Inmediatamente me bajé de la moto. La niña estaba llorando, la abracé, la puse en mi hombro y ahí se tranquiliza. Ahí es cuando Franco llega, se baja de la moto y nos miramos y no lo podíamos creer”, relató el policía, aún sorprendido por todo lo que vivió.

A su turno, el sargento Cabrera también habló sobre el operativo y el momento del hallazgo de E.

“Estábamos trabajando con directivas expresas de la superioridad. Nos habían marcado un lugar donde habían trabajado los perros. Así que nos desplazamos cuatro motocicletas al lugar y ahí, centímetro a centímetro, metro a metro, con golpes de sirena, bocina y gritos con el nombre de la nena, del monte tupido apareció”, contó el oficial.

“Fue una una desesperación. Nos arrodillamos, nos quebramos porque se nos cruzaron mil cosas por la cabeza, de la familia de ella, la familia nuestra. Todo el equipo que teníamos trabajando atrás como Bomberos, gente de otras dependencias de la policía de Córdoba que realmente hicieron un esfuerzo enorme”, continuó con su relato.

El momento posterior al hallazgo de la menor

“Ya con la nena en brazos, revisaron su estado de salud. “Lo primero que atinamos fue a cobijarla. Yo soy paramédico, le brindamos las primeras asistencias, la hidratamos, toleró bien el agua, toleró bien la comida. Así que automáticamente pusimos en conocimiento de la superioridad. Arrodillados dijimos: “Listo, misión cumplida””, añadió.

El oficial Badra luego contó otro momento emotivo: el encuentro de la familia con la nena que estuvo desaparecida casi 24 horas.

“Fue un momento muy emocionante ver llegar a la familia. Descendieron del vehículo, se acercaron a donde estábamos nosotros. Estaban muy emocionados, un llanto total al recibir a la niña. Era algo de no creer, era una locura lo que estábamos viviendo”, dijo.

Finalmente, el sargento Cabrera reveló cómo estaba vestida la menor, aunque se abstuvo de dar mayores detalles de la investigación, ya que la prioridad de ellos siempre fue el estado de salud de E.

“Hay ciertas cuestiones que están en tareas de investigación todavía. Nosotros nos enfocamos pura y exclusivamente, al momento que la vemos, en el estado de salud. Se le controlan los signos vitales”, remarcó.

“Estaba con una sola prenda en la parte superior, que por la foto que nosotros nos habían brindado los padres, coincidía justamente con la prenda. Estaba bien de salud. Ahí es cuando nosotros nos quedamos más que tranquilos. Después hay ciertas cuestiones que son de la fiscalía, que están en investigación”, señaló.