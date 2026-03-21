Economía

Menos poder a los intendentes: el gobierno eximió a los productores rurales de habilitaciones municipales en trámites sanitarios

Lo hizo mediante una resolución del Senasa que, señaló, no implica flexibilizar los requisitos de sanidad y calidad. Sturzenegger dijo que la medida sirve para “contener la voracidad de los municipios”

Guardar
veterinaria - vacas - ganado
veterinaria - vacas - ganado

Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno eximió a los productores del campo de contar con habilitaciones municipales o provinciales en varios trámites de la actividad agropecuaria ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La resolución, que lleva la firma de María Beatriz Giraudo, titular del Senasa, deroga disposiciones de una resolución de noviembre de 1992, básicamente simplifica los trámites al eximir a los productores de contar con habilitaciones locales si están inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), un registro obligatorio y gratuito del Senasa que asocia al productor con su tierra y actividad (agrícola, ganadera o forestal), como medio de fiscalización de la sanidad vegetal y animal, inocuidad de alimentos y la comercialización. Además de ser gratuito, contra los costos de ciertas habilitaciones municipales, este trámite se gestiona online a través de AFIP o de forma presencial.

DNU 70

En sus considerandos, la resolución cita expresamente como antecedentes y fundamento al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el Decreto 90/2025 del gobierno de Javier Milei. El DNU 70, la primera gran pieza normativa elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció “que el ESTADO NACIONAL promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el Territorio Nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” mediante “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y que quedarían sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda”.

En tanto, el decreto 90, de febrero del año pasado, promovió “un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten redundantes, innecesarias o generen un sobrecosto del sector productivo”, a partir de un examen de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, sancionada en 1992.

De hecho, Sturzenegger felicitó a Giraudo y celebró la medida del Senasa calificándola como “un granito de arena para contener la voracidad municipal”. Al separar los trámites nacionales de los municipales, explicó, se evitan “duplicaciones y el margen para la extorsión. En el gobierno de @JMilei pensamos que menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso. VLLC!”.

Duplicidad de trámites y requisitos

La resolución apunta a evitar la superposición de requisitos que dice, “importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación”. Esas superposiciones, subraya la norma, sumaba condiciones ajenas al Senasa y costos extras que generan “una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos”. La norma con la firma de Giraudo también apunta a la armonización de criterios, contra “la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación”. Por eso, el Senasa avanzó en simplificar los trámites, eliminar la obligatoriedad de presentar las habilitaciones municipales vinculadas a varios eslabones de la cadena productiva del campo: predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.

El Senasa aclaró, sin embargo, que la eximición de habilitaciones municipales no se trata de una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de quienes participan de la cadena de producción rural y agroalimentaria. “La presente medida no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades”, dice expresamente la resolución, sino que se limita a eliminar requisitos administrativo y exigencias documentarles vinculadas “a competencias propias de las jurisdicciones locales”. Y lo hace explicando que la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal “es de interés nacional y fija la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en garantizar la inocuidad y calidad de la producción”.

“Pilu” Giraudo, la presidente del Senasa, es una connotada dirigente rural, de varias generaciones de productores agropecuarios del sur de Santa Fe. Tiene un posgrado en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), de quien su padre fue uno de los fundadores, y durante el gobierno de Mauricio Macri integró brevemente el equipo del ministro de Agroindustria Ricardo Buryail. Además, es cofundadora de la Red de Mujeres Rurales.

Ya en el gobierno de Javier Milei, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde ejecutó un plan de ajuste del organismo, y desde julio de 2025 preside el Senasa, desde donde ahora promovió y ejecutó la resolución celebrada por Sturzenegger para “contener la voracidad de los municipios”.

Temas Relacionados

SenasaCampoMunicipiosDesregulaciónSturzeneggerÚltimas noticias

Últimas Noticias

El FMI demora la segunda revisión y prolonga la incertidumbre sobre el desembolso de USD 1.000 millones

El diálogo con el organismo internacional avanza sin un cierre confirmado del monitoreo trimestral de las metas, mientras el mercado observa señales sobre la posibilidad de un waiver y la evolución de metas de reservas e inflación

El FMI demora la segunda

Cuenta regresiva para el Belgrano Cargas: cuál es el plan de la única empresa extranjera que quiere quedarse con la concesión

El Gobierno ya tiene listo el pliego de la licitación y prevé lanzarlo el mes próximo. Cómo opera en la región el holding del segundo hombre más rico de México

Cuenta regresiva para el Belgrano

Oportunidad geopolítica y 3 impactos de la guerra sobre la economía argentina

El país se volvió más atractivo para la inversión estratégica, pero a corto plazo tiene que asimilar el impacto macroeconómico, la provisión y precio de fertilizantes y fletes más caros

Oportunidad geopolítica y 3 impactos

El precio internacional del petróleo supera los USD 100 pero no modifica las proyecciones de inversión en Vaca Muerta

Los proyectos energéticos evolucionan en medio de la incertidumbre internacional, mientras se multiplican tanto las oportunidades como los desafíos para el desarrollo del sector como un exportador estratégico, acercándose al aporte del agro

El precio internacional del petróleo

El impacto del orden macroeconómico en empleo y actividad: lo que muestran los últimos datos del Indec

El índice del estimador del PBI alcanzó un récord en el cuarto trimestre de 2025. Tras dos años de gestión Milei, la productividad laboral creció y el mercado de trabajo se reconfiguró. Hay sectores con más puestos y otros en retroceso

El impacto del orden macroeconómico
DEPORTES
Brutal KO del argentino Franco

Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor?

Boca recibió la aprobación del anteproyecto para reformar La Bombonera y compartió 4 fotos: “Paso a paso hacia el club que soñamos”

Racing visitará a Belgrano en busca de arrimarse a la punta de su zona en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Independiente recibirá a Talleres en busca de volver a la victoria en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

Lautaro Midón dio el golpe y avanzó a semifinales del Challenger de Asunción

TELESHOW
Murió el primer baterista de

Murió el primer baterista de Los Piojos, Daniel Buira

Vuelve Midachi: “Entre nosotros nunca hablamos de política ni de fútbol”

Emilia Mernes, de la guitarra heredada al fenómeno popstar: familia, récords y una guerra con Tini y María Becerra

Antonio Ríos: “Tener sexo todos los días te rejuvenece”

Donato de Santis, entre la despedida de MasterChef y su regreso a Italia: “Mi próximo proyecto es cuidar mi salud y mi familia”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra fría 2.0: Brasil está

Guerra fría 2.0: Brasil está en la mira del espionaje ruso

El OIEA pidió “moderación militar” tras el informe iraní sobre un ataque a la central nuclear de Natanz

La dictadura cubana desafía a EEUU: advirtió que no negociará su sistema político “con nadie”

Las impactantes imágenes de una guardería destruida por un ataque iraní en el centro de Israel

Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen iraní y Hezbollah a tres semanas del inicio de la guerra