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Ricardo Darín tuvo una tajante opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

El actor, abordado a la salida del teatro Coliseo, donde se presenta con “Escenas de la vida conyugal” junto a Andrea Pietra, habló sobre la decisión de su colega, con quien protagonizó “Estrellita mía” en la década del ‘80 y reveló si ingresaría al reality

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Ricardo Darín habló del ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano y contó qué haría si se lo proponen

Ricardo Darín habló sobre sobre Andrea del Boca y su ingreso a Gran Hermano a la salida del teatro Coliseo, donde junto a Andrea Pietra presentan “Escenas de la vida conyugal”. El actor fue consultado en el ciclo Puro Show acerca de la participación de la popular actriz en el reality y sobre su disposición a integrar un formato similar.

En el ciclo del espectáculo repasaron el lazo artístico que une a Darín y Del Boca desde los 80, cuando ambos protagonizaron la telenovela “Estrellita mía” entre 1987 y 1988. La serie representó una etapa icónica en la televisión argentina, con Del Boca en el rol de heroína y Darín como galán, consolidando sus trayectorias en la pantalla chica. Los conductores del programa recordaron detalles de la novela y destacaron la cordial relación profesional entre ambos, descartando rumores sobre un vínculo sentimental fuera del set.

Ricardo Darín y Andrea del
Ricardo Darín y Andrea del Boca en "Estrellita mía"

Frente a la consulta sobre la reciente participación de Andrea del Boca en Gran Hermano, Darín reconoció la popularidad del formato pero fue enfático al negar su interés por sumarse. “Cada uno tiene la libertad de hacer lo que considera necesario”, reiteró ante el equipo de Puro Show. Sobre la idea de ser parte de un programa de telerrealidad, rechazó la propuesta con humor y firmeza: “No ingresaría. No, por el momento no. [risas] Me pegarían un corchazo, como dicen acá”.

Este comentario desató risas en el estudio y remarcó la postura del actor, quien respeta la libertad de elección de sus colegas, pero mantiene una distancia personal de los realities.

El inesperado homenaje de Jaén a Darín

Mientras crecían las repercusiones por sus palabras en la televisión argentina, la ciudad andaluza de Jaén, en España, sorprendió al actor con una iniciativa singular.

La anécdota surgió de una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, donde Darín relató que debió elegir una ciudad española cuando tramitó la nacionalidad española y optó por Jaén, gesto que profundizó un lazo simbólico con la comunidad local.

A raíz de esta elección, la ciudad decidió fabricar una placa conmemorativa con la leyenda “aquí decidió nacer Ricardo Darín, célebre actor argentino”, acompañada del escudo oficial de Jaén. Comerciantes y vecinos, en tono humorístico, propusieron distintos sitios para instalar la placa, desde tiendas tradicionales hasta confiterías, cada una reivindicando algún supuesto vínculo ficticio con Darín.

La ciudad de Jaén decidió un curioso homenaje a Ricardo Darín al enterarse que la eligió como lugar de "nacimiento" cuando le otorgaron la ciudadanía española

en un video difundido por @vivaandalucía, el presentador recogió el ánimo local: “Hace poco supimos que Ricardo Darín decidió nacer en Jaén. Y claro, hemos estado pensando en qué menos que ponerle una placa para que se sepa. Ahora, bueno, solo nos queda saber dónde ponerla, claro”.

El comerciante Jesús Espinosa de Tejidos El Carmen defendió su local: “La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio. Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro. Aquí tenéis una foto demostrativa. O sea que yo creo que nuestro mérito también es parte de su éxito. Está claro que tiene que estar aquí”.

Desde la Floristería Aguilera, María Luisa sumó su versión: “Pues qué mejor sitio que aquí en la Floristería Aguilera. Si nació aquí en el portal de al lado. Tan bonico el muchacho. Es que me han dicho que es argentino, pero si tiene un acento de Jaén ni pollas, auténtico”.

Otra propuesta llegó de Rosa María, responsable de la confitería Barranco: “La placa de Ricardo Darín tiene que ir aquí, en la puerta de la confitería. Claro, se pasaba aquí todo el día, no había quien lo sacara de aquí. Le gustaban mucho las milhojas y esos bollos. El dulce de leche no le gustaba mucho. Yo le decía Ricardín, de Ricardo y Darín, Ricardín”.

Finalmente, el presentador del video invitó a Darín a elegir el lugar: “Entonces, a ver, Ricardo querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya”

El debate se extendió también a las redes sociales bajo el hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca, fomentando campañas creativas y relatos inventados sobre la supuesta infancia del actor en la ciudad.

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