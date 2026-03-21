Los músicos despiden a Dani Buira: adiós al baterista de la sonrisa eterna apasionado por los tambores

La muerte de Daniel Buira causó una gran conmoción entre músicos (Instagram)

La mañana del sábado en Buenos Aires se tiñó de tristeza por la muerte de Daniel Buira a los 54 años. Baterista y fundador de Los Piojos, integró la banda hasta 1999 y participó en los shows de reencuentro en 2024 y 2025. Fundador de La Chilinga, escuela de percusión que acompañó el éxito “Verano del 92″, Buira se consolidó como referente del género y colaboró con grandes artistas del país. Falleció de un infarto en la escuela que él mismo creó y donde dejó una huella imborrable.

Entre el estupor y una profunda tristeza, la noticia atravesó las redes sociales e impactó en la comunidad artística. Andrés Ciro Martínez, cantante de Los Piojos, despidió a su excompañero con un emotivo mensaje en sus redes: “Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho”. Lo recordó como “un percusionista con batería, un creativo, un Artista”, y evocó el reencuentro en el escenario: “Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente”. Cerró con un abrazo simbólico desde Uruguay y un saludo: “Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!”.

La despedida de Andrés Ciro Martínez a su compañero en Los Piojos

Luli Bass en el escenario de Los Piojos junto al Changuito Farías Gómez, Andrés Ciro y Dani Buira

Juan Ábalos, guitarrista de Los Persas, también formó parte de los rituales del regreso

En tanto, Luli Bass, la bajista que formó parte de Los Piojos modelo 2024/25, compartió una foto de los shows de regreso junto a Buira, Andrés Ciro y el Changuito Farías Gómez: “Qué lindo haber compartido la música con vos, Dani querido. Siempre con tu estilo tan musical y tan propio. Y siempre con una sonrisa, disfrutando lo que hacías. Qué tristeza que ya no estés”, escribió junto al emoji de un corazón roto.

Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Los Persas quien también formó parte de los rituales piojosos, puso en palabras el sentir de Buira por el grupo de El Palomar: “Gracias Dani por tanto. Aún sin caer y procesando. Pura pasión y creatividad absoluta son algunas de las cosas que me van a venir cada vez que te piense. Imposible olvidar tu cara de niño feliz desde que empezamos a ensayar. Que tranquilidad que hayas podido vivir la vuelta de tu banda en la que para mí vos eras el fan número 1″.

Osky Sofio, histórico asistente de Los Piojos, y el recuerdo a Dani Buira

El tecladista Juan Emilio Cucchiarelli en una postal de viaje con Dani Buira (Instagram)

Juan Emilio Cuchiarelli, tecladista de ambas formaciones, subió una imagen con Buira de la reciente gira con Los Piojos: “Qué triste comienzo de otoño. Te voy a extrañar mucho amigo. Prometo recordarte por tu sonido inconfundible y tu sonrisa contagiosa. Tu energía me la guardo para siempre. Esa foto la tomé yendo a Rosario mientras jugábamos a escuchar música del mundo”.

El mensaje de Iván Noble

El adiós de Juanchi Baleirón para Dani Buira

Entre fans de la banda que se preguntaban una y otra vez si la noticia era cierta, se mezclaron los recordatorios del ambiente músical, quienes amanecían con la triste información. “Abrazo grande a la familia y amistades de Dani Buira. Muy buena gente y gran músico. Se lo recordará con cariño“, lamentó en X Iván Noble, quien en su etapa con los Caballeros de la Quema compartió origen geográfico y peregrinar rockero con Los Piojos en aquellos 90. ”Que en paz descanses Daniel Buira”, escribió Juanchi Baleirón, líder de Los Pericos. “Tristísima noticia, adiós Dani Buira”, sumó José Palazzo, productor de Cosquín Rock.

También hubo saludos por fuera del rock. El Club Atlético Independiente, del que Buira era fanático, lo homenajeó con una foto en blanco y negro con la camiseta y una profunda dedicatoria: “Se nos fue Dani Buira, batero de Los Piojos, fanático de Independiente y quien acercó la Escuela de Percusión de la mano de La Chilinga al Club. Que en paz descanses, Diablo. Un gran afecto a todos sus familiares y amigos”.

El Club Atlético Independiente se sumó al obituario virtual

Otro mensaje por fuera de la esfera musical fue el del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien reconoció la actividad del músico en el territorio: “Despedimos a Daniel Buira, referente clave de la cultura en Tres de Febrero. Su legado vive en Los Piojos, La Chilinga y en toda una generación que inspiró. Gracias por tu pasión y compromiso. QEPD”.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, destacó el aporte del músico en el municipio

La agrupación H.I.J.O.S recordó el compromiso de Buira y La Chilinga con su militancia

En tanto, la agrupación H.I.J.O.S. compartió una sentida dedicatoria en los días previas a una fecha signitificativa: “Con profundo dolor, despedimos a Dani Buira. Parte de nuestra historia, de los escraches, fiestas, luchas, marchas. Los tambores de La Chilinga son parte de H.I.J.O.S. y nos sentimos parte de ese colectivo también. Por eso esto duele tanto. Porque el próximo 24 de marzo, como cada año, pero esta vez a los 50 del golpe, íbamos a estar marchando nuevamente juntos”.