Tini Stoessel lanzó una fuerte indirecta contra Emilia Mernes en su recital en Córdoba: “Con los dedos de una mano”

La frase de Tini contra Emilia Mernes luego de la pelea en su recital de Córdoba

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Tini Stoessel generó revuelo con una frase indirecta que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a Emilia Mernes. El gesto ocurrió en pleno recital ante miles de asistentes, en un ambiente marcado por el enfrentamiento entre ambas figuras de la música urbana.

Durante la noche, Stoessel se dirigió al público y expresó: “Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano”. La frase fue entendida como una referencia a su notorio distanciamiento con Emilia Mernes, en un momento de tensión notoria entre ambas cantantes. El comentario de Stoessel cobró relevancia porque se produjo después de semanas en las que el conflicto profesional y personal entre ambas creció, a raíz de declaraciones públicas y gestos en redes sociales.

Otros tiempos: Emilia Mernes junto a Tini Stossel sobre el escenario

Motivos y escalada del conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

El desencuentro entre Tini Stoessel y Emilia Mernes surgió en 2024 cuando, durante una pausa laboral de Stoessel, varias de sus bailarinas y un maquillador pasaron a trabajar con Mernes. Al regresar, Stoessel intentó reincorporar a su equipo, pero las colaboradoras decidieron permanecer junto a la intérprete de “Perdonarte, ¿Para qué?”.

El entorno deTini Stoessel percibió este movimiento como una señal de deslealtad profesional. Esta interpretación generó que algunos sectores del ambiente artístico tomaran distancia de Emilia Mernes.

Hace unas semanas,Tini dejó de seguir en Instagram tanto a su ex estilista como a su ex maquilladora, quienes desempeñaron un papel central en la creación de su imagen en los últimos años. La situación cobró aún mayor notoriedad cuando se supo que ambos trabajan actualmente junto a Emilia Mernes.

En medio de la controversia, Dav Martens, el estilista, optó por responder desde sus redes sociales: en una historia de Instagram, compartió la imagen de una canción de Emilia y escribió: “Orgulloso de elegir donde quiero estar”.

El ex estilista de Tini Stoessel, y actual de Emilia Mernes, lanzó un contundente mensaje en sus redes: "Donde quiero estar"

El clima de rivalidad se amplificó por la intervención de otras figuras. María Becerra se acercó a Tini durante momentos difíciles en sus vidas y, más tarde, fue la primera en tomar distancia de Mernes. Según contó Yanina Latorre, cuando Becerra organizó su primer espectáculo en el estadio de River, Mernes habría intentado influir sobre técnicos y colaboradores para complicar la realización del show. Por supuesto, fueron versiones lanzadas por la periodista pero no confirmadas oficialmente.

En las redes sociales, el conflicto sumó episodios de “unfollow” a Emilia Mernes. Figuras como Antonela Roccuzzo y Ángela Torres dejaron de seguirla, lo que fue interpretado como una manifestación de las divisiones dentro del ambiente artístico. Estas reacciones públicas reforzaron la percepción de polarización entre los distintos grupos de artistas.

La dupla cantó uno de los hits (Video: X)

Cambios en el show y señales al público tras el escándalo

Durante la presentación en Córdoba, Tini Stoessel realizó ajustes en su repertorio habitual. Por ejemplo, excluyó el tema “La_Original.mp3” y lo reemplazó por “High Remix”, canción realizada junto a María Becerra y Lola Índigo. Este cambio fue leído por seguidores como una señal con significados propios en medio del conflicto con Mernes.

La noche estuvo marcada por otro momento significativo: Ángela Torres se sumó como invitada en el escenario bajo la lluvia. Antes de recibirla para cantar “Si tú te vas”, Stoessel declaró: “Quiero que reciban con un fuerte aplauso a una de las voces y una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. ¡Ángela Torres!”. La intervención reforzó la idea de alineamientos dentro del género, porque Torres también se distanció de Mernes en las redes.

La lluvia no detuvo ni a las artistas ni al público. Temas como “Favorita” se interpretaron ante una audiencia que permaneció en sus lugares y celebró la entrega sobre el escenario, en un ambiente de apoyo al equipo de Stoessel.

La velada fue interpretada como una afirmación: más allá de los desacuerdos fuera del escenario, la música y los recitales continúan siendo el eje central tanto para las artistas como para su público.