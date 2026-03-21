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Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron instalaciones de desarrollo de misiles balísticos en Teherán

Entre los objetivos, se encuentran un complejo de la Guardia Revolucionaria “utilizado para la producción y desarrollo de componentes” y una instalación del Ministerio de Defensa iraní encargado de la elaboración de combustible para los proyectiles

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Israel atacó instalaciones de desarrollo de misiles balísticos en Teherán

El ejército de Israel llevó a cabo otra ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en Teherán durante la noche del viernes al sábado, informaron las fuerzas armadas en un comunicado.

“Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército), completaron una incursión aérea a gran escala en Teherán”, recoge el comunicado.

La aviación israelí bombardeó “decenas” de objetivos, entre los que se encontraban instalaciones para la producción de componentes de misiles balísticos.

Entre ellos se encuentran un complejo de la Guardia Revolucionaria “utilizado para la producción y desarrollo de componentes”, una instalación de producción de misiles, un complejo del Ministerio de Defensa iraní encargado de la producción de combustible para los proyectiles y otro lugar para la producción de sus componentes.

Imágenes aéreas revelan las instalaciones
Imágenes aéreas revelan las instalaciones de desarrollo de misiles balísticos en Teherán, Irán, con densas columnas de humo tras un ataque aéreo atribuido a Israel

Las FDI atacaron varios sistemas de defensa del régimen terrorista iraní a través de Teherán”, subrayó el comunicado.

El ejército dio a conocer esta información luego de que, en las primeras horas de este sábado, anunciara una nueva ofensiva contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios en los suburbios del sur de la capital libanesa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hezbollah en Beirut”, informó el ejército a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado. Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó desde los suburbios del sur de Beirut por la madrugada.

Horas antes, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que Israel continuaba atacando infraestructura militar de la organización en distintas áreas del sur de Beirut y advirtió a los residentes de siete barrios que debían “evacuar inmediatamente”.

Según informaron las FDI en el resultado de la misión nocturna, combatientes de la Brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a varios terroristas en un enfrentamiento en el sur del Líbano durante una operación terrestre selectiva realizada anoche bajo el mando de la División 91. Las fuerzas identificaron a varios miembros armados de Hezbollah y abatieron a uno de ellos en combate directo.

Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron instalaciones de desarrollo de misiles balísticos en Teherán

Además, una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a varios terroristas que disparaban contra las fuerzas, y posteriormente los efectivos israelíes abatieron a otros tres con fuego de tanque. No se reportaron bajas entre las filas israelíes.

Asimismo, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, atacó un cuartel general de Hezbollah en Beirut, utilizado por miembros de la organización. Las FDI reiteraron que continuarán actuando con firmeza al grupo terrorista que opera bajo el auspicio del régimen iraní, y que no permitirán que se cause daño a la ciudadanía israelí.

Las fuerzas israelíes también anunciaron ataques contra “objetivos del régimen iraní” en Teherán, dos horas más tarde que su ofensiva en Líbano. Agencias iraníes como Nour y Fars reortaron explosiones en el sur y oeste de Teherán, así como un ataque aéreo en Isfahán, en el centro del país.

Las FDI informaron en cuatro oportunidades el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí en la madrugada. Los sistemas de defensa permanecieron activos para interceptar “la amenaza”, según detalló el Ejército.

A su vez, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) publicó imágenes de sus últimos bombardeos contra el armamento de Irán y sumó un mensaje del almirante Brad Cooper: “Las capacidades del Irán están disminuyendo”.

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