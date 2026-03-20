Economía

Juan Carlos de Pablo: “Milei no está cómodo con la inflación, pero tampoco está desesperado”

El economista analizó la política oficial y describió la diversidad de situaciones que atraviesan sectores y regiones frente al avance de los precios

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Juan Carlos de Pablo: "Milei no está cómodo con esta inflación pero no está desesperado"

El gobierno no avala el actual nivel de la inflación pero, frente a ese escenario, no toma medidas extremas, según explicó Juan Carlos de Pablo en una entrevista en Infobae en Vivo. "El Poder Ejecutivo con este nivel de tasa de inflación no está cómodo, pero tampoco está desesperado“, señaló el economista, de conocida cercanía con el Presidente Javier Milei.

De Pablo remarcó que el Gobierno evitó respuestas extremas ante el aumento de los precios. “Milei no puede estar cómodo con este nivel de inflación. Pero si estuviera desesperado, estaría prohibiendo exportaciones, estaría congelando precios, estaría dibujando los índices de precios, estaría modificando la banda cambiaria para abajo. Y no está haciendo ninguna de esas cosas”, afirmó.

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El economista también aludió al discurso oficial que menciona la herencia recibida. “El presidente, lógicamente, va a decir ‘miren de dónde venimos’, y está bien. Pero hay un nivel de inflación de 2% por mes, en mayoristas algún mes puede ser menos”, expresó.

Para De Pablo, el análisis debe ir más allá de los porcentajes y contemplar la composición de ese índice. “Si vos desagregás la inflación mayorista de febrero, vas a ver ese 1% surge de cosas muy diferentes. Hay precios de la energía muy por encima, de importados abajo, de primarios arriba, industriales no tanto, etcétera, etcétera. Están ocurriendo muchas cosas”, describió.

Ayer, Milei había explicitado cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el índice de inflación comience con 0 en agosto, tal como había vaticinado oportunamente.

En su evaluación, De Pablo rechazó la idea de que la macroeconomía y la microeconomía evolucionan de manera opuesta. “Estoy cansado de escuchar que la macro está fenomenal y la micro para la mierda. No es así. ¿Qué macro anda? ¿Qué micro no anda? La realidad es heterogénea, muchachos”, enfatizó.

El economista Juan Carlos De
El economista Juan Carlos De Pablo describió en Infobae en Vivo la complejidad de la inflación y la diversidad de problemas en todo el país

Según su visión, el impacto de la política económica varía de acuerdo a los sectores y las regiones. “Vos desagregá el EMAE por sectores, por regiones, y vas a ver modificaciones completamente diferentes. Hay lugares de la Argentina donde están pensando en problemas de oferta, lugares donde están pensando en problemas de demanda. Es exactamente así”, explicó.

El especialista puso el foco en las dificultades para recuperar el ritmo de transformación y adaptación del entramado productivo. “La historia dice una cosa elemental: el cambio tecnológico, si lo dejás incorporar, es una cosa paulatina. Pero si vos lo obstruiste durante mucho tiempo, de pronto, cuando abrís la compuerta del dique aparece una cosa de un tamaño realmente fenomenal. Esas son las cosas que estamos viendo”, afirmó.

En relación al comportamiento del sector privado, De Pablo subrayó que “no hace falta hacer un curso para empresarios” para reaccionar frente esos desafíos nuevos. “El empresario es el tipo que se va avivando. No es que dice: ‘No me avisaron, no me dieron tiempo.’ No es de empresario hacer eso”, sostuvo.

La cuestión monetaria y la demanda de pesos ocuparon otro tramo de la entrevista. De Pablo consideró que no existen fórmulas mágicas para inducir confianza en la moneda. “Frente a la inflación, Caputo dijo ‘yo no le puedo poner un revólver a la gente para que demande pesos.’ Eso es razonar, eso es profesionalismo, ¿entendés?”, planteó.

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