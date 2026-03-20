Una encuestadora registró un cambio de humor social: “El poder adquisitivo estaba al límite y la paciencia se terminó”

La investigadora Shila Vilker analizó los resultados de encuestas sobre la situación económica

La situación económica argentina atraviesa una transformación en la percepción social, según la última encuesta de la consultora Tres Punto Cero, dirigida por Shila Vilker. La especialista participó en Infobae en Vivo y compartió datos que muestran un desplazamiento en la principal preocupación ciudadana: “Hoy bajos salarios es preocupación número uno”, afirmó. El estudio indica que el malestar por la microeconomía supera a la inflación y que la paciencia social, incluso entre quienes apoyaron al oficialismo, se agotó.

La encuesta revela que el 26,4 % de los consultados señaló los bajos salarios como el principal problema nacional, seguido por la corrupción, la desocupación y la pobreza. “Pensá que bajos salarios y desocupación, temas estrictamente laborales, suman más de cuatro de cada diez”, explicó Vilker, remarcando el peso de los factores laborales en la agenda pública. Durante la entrevista, la directora de Tres Punto Cero subrayó la importancia de observar la evolución de las preocupaciones sociales en los últimos meses: “Cuando ves los evolutivos, lo que te muestra con mucha claridad es cuál era el escenario en el que Milei asume y cuál es el escenario hoy”.

El estudio, que circuló entre los principales espacios políticos y la Casa Rosada, señala un cambio respecto al comienzo de la gestión de Javier Milei. “Cuando el gobierno asumió, la inflación era la preocupación dominante, prácticamente dos de cada tres argentinos la señalaba como el principal problema. En los últimos dos meses, crece vertiginosamente y alcanza el primer puesto bajos salarios, la guita que no alcanza”, sostuvo Vilker. Los datos reflejan que la demanda social se trasladó de la macro a la microeconomía. “La inflación te convocaba a un discurso macro, el problema hoy es la micro”, puntualizó.

En este contexto, la aprobación de la gestión nacional también muestra un descenso. “El gobierno tiene treinta y siete, treinta y ocho puntos de aprobación, cincuenta y nueve, sesenta de rechazo, después de dos años y medio de ajuste”, detalló Vilker. A pesar de que el ajuste se presentó como una carta clave, la encuesta indica que la demanda social cambió de eje. “El ajuste va de la mano de una preocupación que circula por otro lugar”, resumió la especialista. La consultora añade que, aunque el gobierno atravesó momentos de caída y recuperación, la pregunta central hoy es por dónde puede venir una eventual mejora: “La demanda hoy es muy clara”.

La encuesta de Tres Punto Cero también preguntó por el tiempo de paciencia que la sociedad está dispuesta a otorgar para ver mejoras en salarios, ingresos o jubilaciones. “Cincuenta y nueve por ciento dice: ‘Ya no puedo esperar más’”, destacó Vilker. Al sumar la categoría “poquitos meses”, con 9,4 %, el resultado muestra que casi siete de cada diez argentinos considera que no puede seguir esperando. “Lo que te da cuenta de lo acuciante de lo que veíamos recién, cuán intensa es la demanda vinculada a bajos salarios. Es un poder adquisitivo que estaba al límite”, explicó la directora de la consultora.

El estudio también analizó la relación entre paciencia económica y orientación política. Vilker señaló que “casi el ochenta y cinco por ciento de los que votaron en el ballotage a Sergio Massa dicen: ‘No puedo aguantar más’”. Pero la encuesta aporta otro dato: “El treinta y seis coma tres de los que votaron a Patricia Bullrich y el veintinueve, casi treinta por ciento de los que votaron a Javier Milei dicen: ‘Yo no puedo aguantar más’”. Según la analista, entre los votantes del oficialismo “la pérdida de paciencia o la demanda de respuesta rápida se aceleró en el último tiempo”.

Además, la encuesta incluyó una consulta sobre el umbral de tolerancia frente a la coyuntura económica. “Sesenta y cinco por ciento dice estar muy o bastante de acuerdo con la frase: ‘Ya llegué a mi límite de tolerancia’”, precisó Vilker. El dato más destacado es que “muy o bastante de acuerdo está el cincuenta por ciento de los votantes de Javier Milei”. Para la directora de Tres Punto Cero, “empieza a perder peso la idea de conceder hoy un sacrificio si esto es para un cambio hacia futuro”.

La encuesta de Tres Punto Cero también identificó un aumento en el malestar económico dentro del electorado que apoyó al oficialismo en las últimas elecciones

El análisis de Vilker incorpora el impacto de la deuda y el desahorro en la vida cotidiana. “Uno de cada tres argentinos tiene deudas, se endeuda para gasto corriente, se endeuda para pagar deudas, se endeuda para llenar la mesa. En la última era más o menos un treinta y cinco por ciento de los argentinos endeudados, alrededor de doce, catorce por ciento gente que desahorra para llegar a fin de mes. Prácticamente la mitad de la sociedad argentina está en una situación o de desahorro o de deuda para encarar la vida cotidiana”, detalló.

En relación con la reforma laboral y el cierre de empresas, Vilker mencionó que estos hechos “se comieron la agenda y pusieron en el centro de la escena el problema del trabajo”. La preocupación por el empleo y los salarios se refleja también en la demanda de medidas concretas. “La pregunta es: ¿qué pasa con la nueva demanda social que ves ahí, con la principal preocupación con el tema de la obra?”, planteó la directora.

La corrupción, por su parte, figura de manera constante en el ranking de problemas, aunque con altibajos ligados a episodios puntuales. “En los evolutivos es un problema constante. Se suele disparar cuando hay un problema, cuando aparecen los casos. Pero en general tiende a tener una performance más o menos constante, porque tiene que ver con una mirada de mundo”, explicó Vilker. La especialista vinculó la percepción ciudadana sobre la corrupción con otros déficits estructurales: “¿Por qué hay corrupción? Hay mala educación. ¿Por qué hay corrupción? Hay inseguridad. ¿Por qué hay corrupción? Va mal lo económico”.

Respecto a la seguridad, Vilker indicó que “hace muchos años que está rezagada en términos de problema principal”. Aunque la inseguridad sigue presente como un dato de la vida cotidiana, ya no lidera las preocupaciones más urgentes para los argentinos. “En la investigación cualitativa, la inseguridad aparece como problema, pero va de manera relacional, por ahí un caso de corrupción tiene menos peso si vos estás mejor económicamente”, señaló la directora de Tres Punto Cero.

Durante la entrevista, Vilker también analizó las expectativas sociales frente a las promesas oficiales. “Lo que está cayendo es algo que se viene hablando bastante: la caída de las expectativas positivas que genera el gobierno”, expresó. En cuanto a la gestión de Milei, la analista diferenció la situación actual de la de gobiernos anteriores: “No veo en este gobierno el fenómeno del próximo semestre como discurso, la idea de una promesa de cambio inmediato. Pero creo que no está siendo eficiente en presentar horizontes de mejora concretos, palpables”.

La encuesta de Tres Punto Cero, que circuló entre dirigentes y funcionarios, despertó amplio interés en el ámbito político. Vilker remarcó que los resultados coinciden con otros sondeos recientes: “El gobierno tiene al menos diez, me decían de febrero y de marzo, que números más, números menos, tienen la misma perspectiva”. La especialista reiteró que la confianza en las encuestas puede ser variable, pero que la tendencia refleja una foto nítida del clima de época.

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La investigadora Shila Vilker, directora de Tres Punto Cero, explicó que la preocupación por los bajos salarios desplazó a la inflación en las encuestas recientes