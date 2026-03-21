La conmovedora despedida de Andrés Ciro a Dani Buira: “Nos dimos el gusto de volver a ser Los Piojos”

Daniel Buira con la remera de Ay Ay Ay, el disco , y el tema, donde dejó su sello percusivo

El sábado lluvioso en Buenos Aires amaneció con la tristeza de la muerte de Daniel Buira a los 54 años. Baterista y fundador de Los Piojos, permaneció en la banda hasta 1999 y formó parte de los emotivos shows del regreso durante 2024 y 2025. Hace casi 30 años fundó La Chilinga, escuela de percusión que acompañó al grupo de El Palomar en el hit “Verano del 92″, y con vuelo propio se convirtió en referente del género y tocó con los artistas más destacados en el país. Y quiso el destino que allí fuera sorprendido por un infarto que le provocó la muerte.

Promediando la mañana, Andrés Ciro Martínez, cantante de Los Piojos, lo despidió con un sentido posteo en sus redes. “Adiós Dani. Qué dolor despertar con esta noticia. Te fuiste tempranito. Faltaba por vivir y hacer. Pero diste mucho”, escribió el músico, quien se había presentado en Uruguay con su proyecto Los Persas.

“Se me superponen las imágenes. Te veré siempre detrás de los parches. Con tu risa jocosa. Tus frases repetidas. Tocando lo que se te canta. Un percusionista con batería. Un creativo. Un Artista”, lo definió de manera urgente, a medida que aparecían los recuerdos. Y compartió una reflexión del reencuentro piojoso.

La despedida de Andres Ciro Martínez a Daniel Buira, con la foto de uno de los shows del regreso

“Nos dimos el gusto de volver a tocar juntos. De volver a ser Los Piojos en vivo sobre un escenario. Esperaste en silencio 25 años. Y lo disfrutaste profundamente. Te abrazo acá bajo la lluvia, desde la orilla uruguaya, que tanto nos inspiró. Envío un conmovido pésame a su familia, de parte mía y toda la gente de Los Persas. Te vamos a extrañar. Que suenen los tambores desde arriba. Dibuje Maestro!“, concluyó, como pie a una imagen del eterno retorno, sonriendo como cada vez que se subía a un escenario.

Daniel Buira falleció durante la madrugada del sábado en la sede de La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, donde había fundado la escuela de percusión en 1995. El músico se encontraba en un patio interno y, cerca de las 4, pidió ayuda tras sentir dificultades para respirar. Un vecino intentó asistirlo, pero Buira perdió el conocimiento y murió en el lugar. La Justicia abrió una causa por averiguación de causales de muerte, bajo la intervención de la UFI 8 de Morón.

La formación que grabó el primer disco de Los Piojos: Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Andrés Ciro, Lisa Di Cione, Dani Buira y Piti Fernández

Casi 40 años atrás, también en Ciudad Jardín, Buira fundó la primera formación de Los Piojos junto a Miguel Ángel Rodríguez (Micky), Daniel Fernández (Piti), Juan Villagra, Diego Chávez y Rosana Obeaga. La llegada de Andrés Ciro Martínez en 1989 consolidó la banda, que se caracterizó por la incorporación de ritmos rioplatenses como la murga y el candombe, marcas distintivas impulsadas por Buira. Durante su etapa, participó en la composición de canciones como “Cancheros” y “Te diría”, y colaboró en los discos Chactuchac (1992), Ay! ay! ay! (1994), Tercer Arco (1996, con la inolvidable cuerda de tambores chilingos en el hit “Verano del 92″) y Azul (1998).

Su participación en Los Piojos concluyó tras el álbum en vivo Ritual (1999), y la salida definitiva se produjo el año siguiente tras un conflicto interno. Su aporte se mantuvo vigente con la inclusión de “Motumbo” en el álbum Máquina de sangre (2003).

Daniel Buira tocando con una sonrisa, una postal que se repitió tanto en Los Piojos como en La Chilinga (Instagram)

El regreso de Buira de un viaje a Brasil marcó el inicio de La Chilinga, escuela que hoy cuenta con más de 900 alumnos, 30 profesores y sedes en barrios porteños y localidades del conurbano, como Florencio Varela, Quilmes, Banfield, Saavedra, Avellaneda, Palomar, Sarandí, Córdoba y Congreso. El año pasado, la institución celebró sus 30 años en Ciudad Jardín.

Además de la labor educativa, el trabajo de Buira con La Chilinga incluyó la edición de cinco discos y colaboraciones con artistas como Mercedes Sosa, Fito Páez y Calle 13. También integró proyectos como invitado de Fabiana Cantilo y Arbolito, participó en el proyecto solista de Vicentico y produjo discos de Carnaval Porteño junto a Juan Subirá.

En los conciertos de reencuentro de Los Piojos, Buira regresó a la batería en 2024 y 2025 repartiendo los parches con Roger Cardero, su reemplazante. Tocó en los primeros nueve temas del show de diciembre de 2024 en el Estadio Ciudad de La Plata, e integró el cierre en River Plate, así como presentaciones en Córdoba, Mendoza, Rosario, el festival Cosquín Rock y en una seguidilla de conciertos en el Estadio único de La Plata. Su último proyecto, No Bailo, apostaba por la fusión de rock y percusión, ampliando su legado musical.