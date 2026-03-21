Honduras

Guardia de seguridad es capturado en Honduras por presunta agresión sexual a una niña de cinco años

Las autoridades informaron que la detención se efectuó luego de una investigación basada en pruebas obtenidas tras la denuncia realizada por la madre de la niña en El Progreso, Yoro.

Guardar
El sospechoso fue capturado en
El sospechoso fue capturado en colonia Covitral, gracias a una orden judicial tras pruebas que lo vinculan con casos de agresión sexual en El Progreso./ (DPI)

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó sobre la captura de un guardia de seguridad de 78 años, originario de Olancho y residente en la colonia Berlín de El Progreso, Yoro, acusado de cometer agresiones sexuales contra una niña de apenas cinco años. La detención, realizada tras varios días de labores de inteligencia y vigilancia en la colonia Covitral, fue confirmada y difundida tanto por la DPI como por Diario El Tiempo, que consignó el relato de los hechos en su cobertura.

Según el reporte oficial, los agentes de la DPI ejecutaron la orden judicial emitida el 19 de marzo por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, luego de identificar indicios racionales que vinculan al detenido con el delito de otras agresiones sexuales. Mientras la madre atendía su negocio, la niña se alejó algunos metros para jugar, momento que habría sido aprovechado por el guardia para realizar tocamientos en las partes íntimas de la menor.

La denuncia inmediata presentada por la madre permitió que la DPI iniciara de forma expedita la recolección de pruebas testificales y periciales necesarias para judicializar el caso. Tras la captura, los agentes policiales leyeron los derechos constitucionales al imputado y procedieron a su traslado a las instalaciones del Ministerio Público, donde se iniciará el proceso penal para determinar su responsabilidad técnica y legal.

El caso registrado en Yoro se enmarca en un contexto nacional alarmante respecto a la violencia sexual contra niñas y mujeres en Honduras. De acuerdo con datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos, la situación es crítica y persistente. Según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), en 2025 el Ministerio Público recibió 3,350 denuncias por violencia sexual contra mujeres, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias (SNE-911) reportó 3,233 llamadas relacionadas con delitos sexuales, un incremento respecto a 2024.

La denuncia inmediata de la
La denuncia inmediata de la madre permitió a la DPI recolectar pruebas y judicializar el caso de abuso sexual infantil./ (DPI)

La DPI reportó un aumento significativo en la cantidad de capturas por delitos sexuales en 2025, con 401 detenidos en los primeros siete meses del año, lo que representa un incremento del 41.2% comparado con el año anterior. Entre los capturados, se incluyeron 12 menores de edad y varios casos de reincidencia. Los departamentos con mayor incidencia de capturas por delitos sexuales incluyen Cortés, Atlántida, Santa Bárbara, Yoro, La Paz, Olancho, Francisco Morazán, Lempira e Islas de la Bahía.

La violencia sexual afecta principalmente a niñas y adolescentes: el 62% de las víctimas son menores de edad, según el CDM. La Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que 24 de cada 100 mujeres en Honduras han experimentado violencia sexual al menos una vez en su vida. A pesar de la gravedad de la problemática, existe un subregistro importante de casos, ya que nueve de cada diez mujeres no denuncian las violencias sufridas, debido a la normalización social, el temor a represalias y la falta de confianza en las instituciones.

En cuanto a la respuesta judicial, la impunidad sigue siendo una constante. En 2024, de los 854 casos de violencia sexual ingresados en los juzgados, solo 298 obtuvieron sentencia condenatoria, lo que equivale al 35% del total. Más de la mitad de estas condenas correspondieron a denuncias por el delito de violación. Las cifras muestran que la mayoría de los casos no logran avanzar en el sistema de justicia, lo que deja a muchas víctimas sin una resolución efectiva ni acceso a la reparación.

La DPI y organizaciones de derechos humanos han instado a la población a denunciar cualquier hecho de abuso sexual, recordando que el número 911 está habilitado para recibir denuncias anónimas y confidenciales. Las autoridades recalcan la importancia de que las víctimas y sus familias rompan el silencio para que los agresores sean procesados. Además, diversas voces sociales y especialistas hacen énfasis en la necesidad de fortalecer la prevención, la atención integral y la protección de niñas y adolescentes, así como de asegurar el acceso a la justicia y a servicios de apoyo psicológico y médico especializados.

El caso de Yoro visibiliza las vulnerabilidades a las que están expuestas muchas niñas en Honduras y la urgencia de una respuesta estatal efectiva para erradicar la violencia sexual y garantizar entornos seguros para la niñez.

Temas Relacionados

Dirección Policial de InvestigacionesYoroViolencia SexualDerechos de la NiñezHonduras

Últimas Noticias

Las importaciones salvadoreñas de calzado y sombreros alcanzan un récord de USD 12,6 millones en enero de 2026

El sector importador consolidó su recuperación con un incremento interanual de 10,3 %, aunque menor respecto al crecimiento registrado en 2025, confirmando la tendencia positiva según el Banco Central de Reserva de El Salvador

Las importaciones salvadoreñas de calzado

¿Dónde está Brooklyn Rivera?: exigen una prueba de vida del líder indígena tras dos años de su desaparición forzada en Nicaragua

La incertidumbre sobre el paradero del líder indígena miskito crece mientras organismos internacionales, Estados Unidos y su familia exigen al régimen de Ortega información sobre su estado de salud

¿Dónde está Brooklyn Rivera?: exigen

Miss Universo, Fátima Bosch, destaca avances recientes de El Salvador durante foro “Mujeres que Transforman”

El foro reunió a representantes de diversos sectores y permitió un intercambio con la actual Miss Universo, quien no desaprovechó la oportunidad para elogiar los avances del país centroamericano

Miss Universo, Fátima Bosch, destaca

El Salvador: Tribunal impone 720 años de prisión a expolicía acusado de múltiples homicidios

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel impuso una extensa condena a un exmiembro de la PNC, tras probar su participación en varios asesinatos y manipulación de evidencias

El Salvador: Tribunal impone 720

Costa Rica: El portero Keylor Navas permanecerá en Pumas UNAM hasta 2027

La escuadra mexicana formalizó la continuidad del arquero costarricense, quien vive un nuevo ciclo en su carrera luego de ser convocado nuevamente a la selección nacional y sumar experiencia en torneos internacionales

Costa Rica: El portero Keylor

TECNO

Bill Gates identifica las tres

Bill Gates identifica las tres profesiones que seguirán vigentes pese al avance de la IA

Qué es el modo KPop Demon Hunters en WhatsApp: para qué sirve y cómo se activa rápido

El dato clave de la batería de tu celular que revela cuánta vida útil le queda

Cómo personalizar tus chats en Google Mensajes con la función que copió de WhatsApp

DarkSword pone en riesgo a millones de iPhone: la herramienta que facilita hackeos masivos

ENTRETENIMIENTO

Nicola Peltz afirma que sus

Nicola Peltz afirma que sus padres “acogieron a Brooklyn Beckham como a un hijo más”

“Estamos de regreso”: BTS protagonizó un show histórico en Seúl

El ejercicio de resistencia que recomienda Jennifer Aniston para fortalecer el abdomen y mejorar la estabilidad del core

Murió Nicholas Brendon, estrella de “Buffy, la cazavampiros”, a los 54 años

El motivo inesperado por el que Ryan Gosling jamás aceptaría ir al espacio, ni aunque Andy Weir lo pidiera

MUNDO

Estados Unidos afirmó que redujo

Estados Unidos afirmó que redujo la amenaza del régimen de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La delegación ucraniana llegó a Miami para retomar las negociaciones con EEUU y fijar una reunión trilateral con Rusia

Rusia lanzó un ataque con 154 drones suicidas y dejó a la ciudad ucraniana de Cherníguiv sin suministro eléctrico

El régimen de Irán atacó “sin éxito” la base militar de Diego García, operada por EEUU y Reino Unido

Más de 20 países dijeron estar “listos para contribuir” al desbloqueo del estrecho de Ormuz