Las fotos del último adiós a Ernesto Cherquis Bialo, uno de los periodistas más destacados del país

21 Mar, 2026 12:25 p.m.Actualizado: 21 Mar, 2026 01:40 p.m. EST
El velatorio de Ernesto Cherquis Bialo se realizó durante la mañana de este sábado en la Legislatura Porteña El Gato Sylvestre, conductor de C5N y Radio 10 Diego Chavo Fucks, periodista de ESPN Osvaldo Príncipi, otro referente periodístico del boxeo El periodista Raúl Tuny Kollmann El periodista deportivo y relator Pablo Ladaga El escribano Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA El periodista Gabriel Michi Beto Etchezuri presente en la Legislatura Pablo Llonto, periodista, escritor y abogado El querido Ernesto Cherquis Bialo falleció durante la noche del viernes 20 de marzo Rubén Suárez, conductor del canal C5N El diputado Nacional Eduardo Valdés y el periodista Lautaro Maslín El histórico ex defensor de Independiente Enzo Trossero El periodista Flavio Azzaro Pablo Silva, periodista y emprendedor argentino Leandro Santoro, actual Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Los periodistas Daniel Tognetti y Diego Iglesias Los periodistas Irina Hauser y Ariel Zak La legislatura porteña abrió sus puertas pasadas las 9.30 de la mañana de este sábado El ingreso de la legislatura porteña Silvana Carsetti, referente del periodismo pugilístico en el país
Crédito: Jaime Olivos - RS Fotos (Infobae)