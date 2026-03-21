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Las fotos del último adiós a Ernesto Cherquis Bialo, uno de los periodistas más destacados del país

Amigos, familiares y personalidades del histórico cronista lo despidieron este sábado en la Legislatura porteña

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El velatorio de Ernesto Cherquis
El velatorio de Ernesto Cherquis Bialo se realizó durante la mañana de este sábado en la Legislatura Porteña
El Gato Sylvestre, conductor de
El Gato Sylvestre, conductor de C5N y Radio 10
Diego Chavo Fucks, periodista de
Diego Chavo Fucks, periodista de ESPN
Osvaldo Príncipi, otro referente periodístico
Osvaldo Príncipi, otro referente periodístico del boxeo
El periodista Raúl Tuny Kollmann
El periodista Raúl Tuny Kollmann
El periodista deportivo y relator
El periodista deportivo y relator Pablo Ladaga
El escribano Fernando Mitjans, presidente
El escribano Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA
El periodista Gabriel Michi
El periodista Gabriel Michi
Beto Etchezuri presente en la
Beto Etchezuri presente en la Legislatura
Pablo Llonto, periodista, escritor y
Pablo Llonto, periodista, escritor y abogado
El querido Ernesto Cherquis Bialo
El querido Ernesto Cherquis Bialo falleció durante la noche del viernes 20 de marzo
Rubén Suárez, conductor del canal
Rubén Suárez, conductor del canal C5N
El diputado Nacional Eduardo Valdés
El diputado Nacional Eduardo Valdés y el periodista Lautaro Maslín
El histórico ex defensor de
El histórico ex defensor de Independiente Enzo Trossero
El periodista Flavio Azzaro
El periodista Flavio Azzaro
Pablo Silva, periodista y emprendedor
Pablo Silva, periodista y emprendedor argentino
Leandro Santoro, actual Legislador de
Leandro Santoro, actual Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Los periodistas Daniel Tognetti y
Los periodistas Daniel Tognetti y Diego Iglesias
Los periodistas Irina Hauser y
Los periodistas Irina Hauser y Ariel Zak
La legislatura porteña abrió sus
La legislatura porteña abrió sus puertas pasadas las 9.30 de la mañana de este sábado
El ingreso de la legislatura
El ingreso de la legislatura porteña
Silvana Carsetti, referente del periodismo
Silvana Carsetti, referente del periodismo pugilístico en el país

Crédito: Jaime Olivos - RS Fotos (Infobae)

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