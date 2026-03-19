La AUH y Tarjeta Alimentar no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, según la UCA

Ni en los mejores años la ayuda estatal logró cubrir el costo total de los alimentos, y hoy apenas alcanza para entre el 40% y el 60% de la canasta básica

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar actualmente cubren menos de la mitad del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en el Gran Buenos Aires, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este porcentaje representa la proporción del ingreso mínimo necesario para que una familia acceda a una alimentación adecuada.

A pesar de que el informe de la UCA señaló una recuperación en 2024, los datos muestran que estas transferencias solo alcanzan a solventar entre el 39% y el 62% de la CBA.

La Canasta Básica Total (CBT) estima el ingreso necesario para cubrir todas las necesidades esenciales de un hogar y, en su último dato disponible, se ubicó en $1.397.672; en tanto, la CBA, que solo contempla el costo de los alimentos, alcanzó los $644.088 para una familia tipo en febrero. Los hogares cuyos ingresos no cubren la CBA se consideran en situación de indigencia, mientras que aquellos que no alcanzan la CBT son clasificados como pobres.

Según surge del informe, ni siquiera en los mejores años de la serie 2016–2026, la asistencia estatal llegó a cubrir la totalidad de la canasta, de manera que la brecha estructural se amplía con cada ajuste inflacionario.

La canasta alimentaria sube por encima de la inflación desde hace cinco meses y profundiza la pérdida de poder de compra de la asistencia social EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Menos de la mitad de la canasta alimentaria

De acuerdo con los datos a febrero de 2026, los hogares tipificados como tipo C —integrados por dos adultos y tres niños— lograron una cobertura del 61,7% sobre la CBA, mientras que los hogares tipo B, conformados por dos adultos y dos niños, llegaron al 44,8%. La situación más crítica afecta a los hogares tipo A, compuestos por dos adultos y dos adolescentes, donde la cobertura alcanzó solo el 39,1 por ciento.

La AUH y la Tarjeta Alimentar nunca lograron cubrir el 100% de la canasta alimentaria y hoy apenas alcanzan entre el 39% y el 62% según el tipo de hogar (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA)

El panorama se agrava cuando se considera la CBT. En este caso, la cobertura desciende a 28% en hogares tipo C, 21% en hogares tipo B y 18% en hogares tipo A.

Estos porcentajes de cobertura no solo son bajos, sino que reflejan un descenso respecto de los años previos: en noviembre de 2024, las mismas transferencias cubrían el 71%, 52% y 45% de la CBA para los hogares tipo A, B y C respectivamente, y el 31%, 23% y 20% de la CBT.

Entre abril de 2016 y febrero de 2026, el comportamiento de la cobertura de la AUH (al 80%) y la Tarjeta Alimentar sobre la CBT y la CBA mostró fluctuaciones sensibles, registrando sus picos más altos en 2020, coincidentes con las políticas extraordinarias adoptadas durante la pandemia de COVID-19. En ese contexto, los hogares tipo C llegaron a cubrir el 32,6% de la CBT, los tipo B el 24,4% y los tipo A el 13,6 por ciento.

Sin embargo, poco después de ese año, los porcentajes retomaron una curva descendente. A pesar de mejoras puntuales en 2024 impulsadas por aumentos extraordinarios en los montos y la extensión de la Tarjeta Alimentar, así como la aplicación de una nueva fórmula de actualización de la AUH, la brecha nunca se cerró completamente.

Tras el derrumbe de 2024, cuando la cobertura llegó a mínimos de hasta el 12%, la recuperación posterior no logró cerrar la brecha con el costo de los alimentos (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA)

El informe destaca que, incluso en 2026, los valores máximos quedaron lejos de cubrir íntegramente la canasta básica: ninguna familia tipo llegó al 100% en la serie entre 2016 y 2026. El deterioro mayor se evidenció en 2024, cuando hubo coberturas mínimas de 37,6%, 28,1% y hasta un 12% para algunos grupos familiares, lo que en la práctica significó que “hubo momentos en los que la ayuda estatal cubría apenas una décima parte de los alimentos básicos”, según la UCA.

Un aspecto central del estudio es la brecha entre la canasta oficial calculada por el Indec y la que surge de parámetros de gasto más recientes. Mientras la CBT oficial se construye en base a la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares de 2004/2005, la revisión con datos de la ENGHo 2017/18 sugiere que la canasta alternativa es entre un 42% y un 55% mayor desde 2018, y que en consecuencia, la cobertura de AUH y Tarjeta Alimentar resulta entre un 30% y un 35% menor.

Con este ajuste, los datos de cobertura en febrero de 2026 quedarían en 12% para el hogar tipo A, 13% para el tipo B y 18% para el tipo C, entre 6 y 10 puntos porcentuales menos que la canasta oficial utilizada.