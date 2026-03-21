Con el petróleo arriba de 100 dólares el barril, esperan nuevos aumentos de los combustibles

En una estación de servicio, una persona reposta su vehículo con nafta, un acto cotidiano que hoy está más que nunca bajo el escrutinio debido a la fluctuación de los precios y la economía global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los actuales precios internacionales de los combustibles se mantienen “es inevitable” que haya nuevos reajustes de los precios de los combustibles dijo el exsecretario de Energía y expresidente de YPF Daniel Montamat, titular de la consultora energética Montamat & Asociados.

Al inicio de esta semana los precios de los combustibles en la Argentina, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya habían aumentado en torno del 9% respecto a los valores que tenían el 28 de febrero, cuando se iniciaron los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán y se inició la actual guerra en Medio Oriente, que prácticamente clausuró el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y 33% del GNL mundial, se extendió con los bombardeos de Irán a otros países de la zona del Golfo y escaló en términos de daño energético con el bombardeo a infraestructuras clave tanto en Irán como en Qatar.

Las últimas acciones bélicas fueron leídas en los mercados internacionales como el paso de un daño económico coyuntural a otro de tipo estructural, con importantes caídas de la producción de petróleo y gas y, por ende, aumentos duraderos de los combustibles a nivel mundial.

Precios internacionales y “futuros”

En ese contexto, empiezan a debilitarse las proyecciones que hasta mitad de la semana se mantenían, reflejadas en precios “futuros” del petróleo bastante más bajos que los valores actuales.

El barril de Brent cotizó ayer viernes a poco más de USD 112 el barril y empiezan a tambalear las previsiones implícitas en los mercados de futuros, que anticipaban un derrumbe de valores una vez superada la guerra, que se pensaba menos extendida geográfica y temporalmente.

El display de precios en una estación YPF exhibe los valores actualizados de los combustibles, con clientes cargando sus vehículos tras el reciente aumento. (Maximiliano Luna)

En la semana, los precios de la nafta super de YPF en las estaciones de servicio de CABA pasaron de un promedio de $1.738 a $1.803, los de la nafta Infinia de $1.899 a $1.975 y los del Infinia Diesel (gasoil) de $1.955 a $2.033 y si bien Horacio Marín, presidente de la petrolera de mayoría estatal señaló hace unos días que la empresa irá “amortiguando los aumentos”, es incierto hasta qué punto podrá hacerlo y qué hacen las demás comercializadoras, bajo las marcas Shell, Axion y Puma.

Según Jorge Lapeña, presidente del Instituto de Energía Argentina General Mosconi, el Estado tiene herramientas para evitar que los precios en el mercado local sigan automáticamente los valores internacionales, priorizando el abastecimiento interno.

Además, legisladores del kirchnerismo propusieron en el Congreso tratar un proyecto de ley para obligar a las petroleras y al Estado a informar por anticipado cualquier cambio de precios y restablecer el mecanismo oficial derogado por la resolución 717/2025, que establecía el “Sistema en Línea de Información de Precios en Surtidor”, que obligaba a comunicar con no menos de 72 horas de anticipación cualquier ajuste en los valores de nafta y gasoil.

A partir de esa resolución, los cambios en los valores pueden hacerse sin comunicación previa. La idea implícita es que marcas y estaciones de servicio compitan intensamente por el favor de los automovilistas. Hubo también un amparo colectivo en ese sentido, a consideración de la Justicia.

De hecho, si bien el gobierno es partidario del libre mercado y de aplicación del concepto de “paridad de exportación” (que el precio que se pague en el mercado interno refleje la evolución de los precios internacionales, a su vez indicador de la capacidad de las petroleras y del país de hacerse de dólares vía exportación de hidrocarburos), una reciente señal refleja preocupación por los efectos que la situación podría tener sobre la economía local, en particular sobre la tasa de inflación.

Demoran aumento del gas

Producto de esa preocupación, la Secretaría de Energía introdujo un cambio en el período estacional para que se complete en abril la licitación para la importación privada de GNL, que será recién a partir del 1 de mayo, lo cual demorará el traslado a precios locales de la importación de GNL que la Argentina empieza a hacer a partir de abril para cubrir el aumento de gas de los meses de invierno.

Más allá del efecto “amortiguador” de YPF y de demorar al menos un mes el efecto de los mayores precios del gas, Montamat subrayó al sitio especializado Surtidores la altísima volatilidad del mercado internacional. “El barril sube a 116 y baja a 106 dólares según las expectativas del conflicto en el Golfo y lo que pase con el Estrecho de Ormuz” y la Argentina no puede ignorar esas referencias externas. “Las refinadoras no integradas están pagando paridad de exportación. El problema es que los combustibles no están todavía ajustados en el surtidor a esos valores”, indicó. Según sus estimaciones, cuando el barril promediaba entre 87 y 88 dólares, las naftas estaban un 6% por debajo de la paridad de importación y el gasoil un 16%. “Si se mantienen estos precios, es inevitable que haya nuevos reajustes”, concluyó.