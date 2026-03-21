Espeluznante caída de la ciclista Debora Silvestri en la carrera Milán-San Remo: debió ser hospitalizada de urgencia

El impactante accidente que sufrió Debora Silvestri en la Milán-San Remo

Una caída en el descenso de la Cipressa dejó a la ciclista italiana Debora Silvestri inconsciente y trasladada de urgencia al hospital durante la segunda edición de la Milán-San Remo Femenina. El incidente, que ocurrió este 21 de marzo, paralizó la atención de corredores y espectadores por las impactántes imágenes transmitidas en directo.

El equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi confirmó que Debora Silvestri sufrió el accidente cuando descendía la Cipressa, uno de los tramos más técnicos de la clásica italiana. La ciclista perdió el control de la bicicleta al intentar esquivar una montonera provocada por la caída de otras corredoras, entre las que figuraban Kasia Niewiadoma y Kim Le Court. En su maniobra, Silvestri fue proyectada de cabeza por encima de la barrera de seguridad y cayó varios metros a un tramo inferior de la carretera.

La retransmisión televisiva mostró a Silvestri inmóvil sobre el asfalto tras el impacto. Los servicios médicos de la organización actuaron con rapidez, estabilizaron a la deportista y la trasladaron en ambulancia al hospital más cercano. Según el comunicado emitido por el equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, la ciclista se encontraba consciente y bajo observación tras su ingreso, aunque el estado exacto de sus lesiones aún no ha sido divulgado de manera oficial. Cadena SER indicó que la deportista permanecía en observación médica horas después del accidente.

“Debora Silvestri ha sufrido una caída en el descenso de la Cipressa. Está consciente y de camino al hospital para ser atendida. Daremos más información de su estado en las próximas horas”, manifestó el equipo.

La ciclista Debora Silvestri se encuentra consciente tras sufrir una caída durante el descenso de la Cipressa

Horas más tarde, la escudería emitió un nuevo parte médico: “Después de ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos. Permanecerá hospitalizada las próximas horas bajo supervisión médica y se le realizarán más pruebas para conocer el alcance de las lesiones”.

El siniestro se produjo a menos de 20 kilómetros de la meta, en un momento en que la carrera ya había seleccionado a un reducido grupo de favoritas. La caída de Silvestri y el posterior caos afectaron el desarrollo de la competición, eliminando de la lucha por la victoria a varias ciclistas implicadas en la montonera, entre ellas Margaux Vigié, Kasia Niewiadoma (no pudo continuar en la competencia) y Kim Le Court (se reincorporó y culminó en el puesto 99). Sin embargo, la más perjudicada fue Debora Silvestri, la ciclista veneciana de 27 años que corre para el equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

La ciclista Debora Silvestri, del equipo Laboral Kutxa, se encuentra estable tras recibir atención médica y permanecerá hospitalizada para más pruebas.

El hecho ensombreció el desenlace de la prueba, que finalmente ganó Lotte Kopecky, quien se impuso en el sprint final a Noemi Ruegg y Eleonora Gasparrini.

La propia Kopecky expresó su preocupación por la salud de sus colegas tras cruzar la meta: “Espero que todas estén bien”, manifestó en declaraciones reproducidas por el medio especializado Ciclismo al Día. El ambiente en la llegada estuvo marcado por la inquietud en torno al estado de Silvestri y del resto de las ciclistas involucradas en el accidente de la Cipressa.

Los primeros partes médicos y las declaraciones de la organización coincidieron en señalar que la intervención de los equipos sanitarios fue fundamental para asegurar la rápida atención de la italiana. Il Fatto Quotidiano precisó que la caída se produjo cuando Silvestri frenó para evitar el choque inicial y terminó catapultada varios metros, aterrizando con fuerza sobre la espalda. En el mismo accidente también resultaron afectadas Margaux Vigié y Kim Le Court, aunque ninguna de ellas requirió traslado urgente al hospital.

El equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi reiteró en sus canales oficiales que “la corredora está consciente y recibe atención especializada en un centro hospitalario”, y que se informará sobre su evolución en las próximas horas.

La Milán-San Remo Femenina, en su segunda edición, quedó marcada por este grave incidente. La victoria de Kopecky quedó en segundo plano ante la preocupación por la integridad física de las participantes.

La carrera femenina partió de Génova, mientras que la masculina, que tuvo lugar más tarde el sábado, comenzó en Pavía.