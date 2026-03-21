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La ultima batalla de Ernesto Cherquis Bialo antes de su muerte: “Luché hasta la última campanada”

El histórico periodista deportivo falleció este viernes a los 85 años. Meses atrás, el exdirector de Medios de la AFA había superado una delicada situación tras ser internado por una leucemia

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Ernesto Cherquis Bialo contó cómo fue la milagrosa evolución de su salud

Este viernes, después de décadas de brillantes coberturas deportivas, una excelsa carrera en radio, TV y 30 años en la revista El Grafíco (ocho como director), Ernesto Cherquis Bialo dijo adiós. El maestro del periodismo falleció a los 85 años, meses después de sobreponerse a una de las batallas más difíciles de su vida cuando fue internado en el hospital Alemán de Buenos Aires por un broncoespasmo que derivó en una neumonía bilateral.

En aquel entonces, el referente del periodismo deportivo argentino atravesó una sensible etapa tras superar una crisis de salud de gravedad. En ese marco, Cherquis Bialo narró en primera persona el proceso que lo llevó de un estado crítico a una recuperación que sorprendió a médicos y allegados. La gravedad de su diagnóstico impulsó pedidos públicos de donantes de sangre y una amplia muestra de apoyo entre colegas y seguidores.

Al sobre ponerse a aquella última batalla, Bialo decidió contar su experiencia en una transmisión por el canal de stream AZZ, donde trabajó antes de la internación y desde donde ofreció un testimonio sobre su enfermedad y recuperación.

“Para mí no solo resulta reivindicatorio, sino que me permite pasar de un estado de haber sido a un estado de estar siendo. Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó con una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas dejó, hizo que dejara de funcionar mi médula”, comenzó diciendo mirando a cámara.

El legado de Cherquis Bialo
El legado de Cherquis Bialo incluye biografías de figuras como Diego Maradona, Ringo Bonavena y Carlos Monzón, referentes del deporte argentino (Instagram: @cpd_cuentaoficial)

Luego, el comunicador relató el principal problema que comenzó a afectar su salud: “Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia. A la altura del mes de julio, la médica que me atiende, una eminencia, tomó mis manos en un lateral de la cama del sanatorio del Hospital Alemán y me dijo: “No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir. Firme los papeles que tiene que firmar. Esto es muy difícil de poder reivindicarlo”.

Continuando con aquel duro recuerdo, Cherquis reveló el momento en el que su salud dio un giro de 180° y se impuso ante las dificultades: “A las cuarenta y ocho horas, por esos milagros que no resultan explicables, desde la razonabilidad, cada uno tendrá su fe, la misma doctora que trabajaba con antibiótico, con diurético, con antiinflamatorio, todo el tiempo, yo con los brazos extendidos y con vías que de manera intravenosa me iban inyectando cosas durante veinticuatro horas por día, volvió a la misma habitación, volvió con su mismo equipo, con su risa, me tomó las manos y me dijo: “Su médula comenzó a funcionar. Ahora tenemos que luchar para que siga funcionando”.

El periodista Cherquis Bialo superó
El periodista Cherquis Bialo superó una grave crisis de salud marcada por un broncoespasmo que derivó en neumonía bilateral y leucemia

Fue entonces cuando el periodista pronunció las palabras que inmortalizarían su espíritu de lucha: “En este momento estoy saliendo al aire, si eso no me motiva, si luché hasta la última campanada, piña va, piña viene, cada gancho de izquierda y, sin embargo, contra las cuerdas, banqué. Estamos frente a un cambio de aire. Ahora, el que tiene la pelea con grandes posibilidades de dar la vuelta soy yo”.

La trayectoria de Cherquis Bialo abarcó televisión, radio, prensa escrita y medios digitales, además de la autoría de biografías de figuras como Diego Maradona, Ringo Bonavena y Carlos Monzón. Durante su recorrido profesional, el periodista asumió el cargo de director de Medios en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), estuvo al frente de la revista El Gráfico y publicó artículos en Infobae. Sus crónicas de fútbol y boxeo le otorgaron el reconocimiento de colegas y lectores. Hace un año, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito del deporte, reforzando su presencia en la historia del periodismo argentino.

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