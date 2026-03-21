Brutal KO del argentino Franco Tenaglia en su debut en PLF: el insólito inconveniente con su traductor?

Franco Tenaglia venció por TKO a Yassin Nadij

En el Palacio Vistalegre de Madrid, la noche del viernes marcó el debut de Franco Tenaglia en la Professional Fighters League (PFL) con una victoria por nocaut técnico que definió su desembarco en las artes marciales mixtas europeas. El argentino selló el triunfo tras el abandono de Yassin Najid debido a una lesión en el hombro.

El enfrentamiento tuvo un comienzo adverso para Tenaglia, que enfrentó a un experimentado Yassin Najid, peleador francomarroquí de 40 años con 16 combates profesionales. El primer asalto favoreció al rival, que impuso su mayor envergadura en el intercambio cuerpo a cuerpo. La presión del rival se mantuvo durante el arranque del segundo round, aunque el argentino encontró la oportunidad de derribar a Najid, inclinando la balanza a su favor.

La definición llegó antes de lo previsto. Cuando se esperaba la reanudación para el tercer asalto, Najid acusó una dislocación en el hombro, consecuencia directa del derribo ejecutado por Tenaglia. El árbitro decretó el abandono y confirmó la victoria técnica del argentino, quien acumuló así su sexta victoria profesional en MMA, cuarta consecutiva, y dejó su récord en 6-2.

El insólito momento que vivió Franco Tenaglia con el traductor tras ganar por TKO

El público español acompañó el ingreso de Tenaglia al ritmo de “Gangsta’s Paradise”, generando un ambiente festivo en el Palacio Vistalegre. La PFL celebraba por primera vez en España y el debut del argentino, campeón mundial de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), sumó atractivo al evento. El propio Tenaglia había manifestado en la previa que el combate representaba una oportunidad para demostrar su perfil multidisciplinario y exhibir recursos más allá del boxeo.

La velada no estuvo exenta de momentos llamativos fuera del octágono. Tras la pelea, durante la entrevista en el centro de la jaula, Tenaglia protagonizó una anécdota con su traductor. El argentino dirigió unas palabras al público: “Gente, a cada uno de ustedes los amo. Perdonenme que di una pelea más de tracking. Era un tipo grande la verdad; pero bueno, resolví, abracé, lo tiré, y al que no le guste, como siempre digo, al que no le gusta que la chupe. Una victoria es una victoria“. Al intentar reproducir el mensaje, el traductor se detuvo en el exabrupto y, tras un gesto cómplice, animó al propio Tenaglia a completarlo en inglés, provocando risas entre los asistentes.

El argentino llegó como favorito, estrenando la categoría wélter y sin inconvenientes en el corte de peso, mientras que Najid buscaba reponerse tras una derrota en su debut en la PFL ante Daniele Miceli en 2024. El resultado dejó a Tenaglia como figura en ascenso y abrió la expectativa sobre sus próximos desafíos dentro de la organización.

El luchador Franco Tenaglia celebró eufórico en el centro de la jaula junto a su equipo tras su victoria por TKO contra Yassin Nadij en un emocionante evento de artes marciales mixtas. (@climent_club)

“Ya sabes, quería golpear un poco más, pero, él era, ya sabes, es científico (es el apodo con el que es popularmente conocido Najid), así que era listo. Controló muy bien la distancia y luego me agarró y, ya sabes, dominó el primer asalto. Pero no importa el tamaño del perro en la pelea, sino el espíritu de lucha del perro, ¿sabes? Así que yo tengo mucha garra, así que yo encontré mi camino en el segundo asalto y le gané. Le gané por K.O. técnico, ya sabes, por su lesión, así que es una... una victoria es una victoria. Estoy muy contento por ello", manifestó en otro fragmento de la entrevista luego de su victoria.

El recorrido de Tenaglia hacia la notoriedad internacional tuvo un punto de inflexión en octubre de 2024, cuando alcanzó la consagración en el boxeo sin guantes. El argentino se coronó campeón mundial de BKFC tras imponerse en las tarjetas a Tony Soto en el Arena Marbella de España, en una pelea marcada por la exigencia física y el desgaste. Los jueces le otorgaron el cinturón del peso ligero tras una actuación en la que, pese a una lesión en la mano, pudo derribar en dos ocasiones a su adversario y quebrar su invicto.

Esa victoria catapultó a Tenaglia a la elite de los deportes de combate. El argentino, oriundo de Burzaco y con experiencia en diferentes disciplinas, había llegado a Europa tras una travesía de reinvención profesional y personal. El título mundial en BKFC y su reciente éxito en la PFL consolidan el presente de un atleta que continúa ampliando su legado en escenarios internacionales.