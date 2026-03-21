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Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Marcos Conigliaro, leyenda de Estudiantes de La Plata

El Pincha informó que falleció a sus 83 años. Fue el autor del gol al Manchester United en la consagración de la Copa Intercontinental en 1968

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Marcos Conigliaro murió a sus
Marcos Conigliaro murió a sus 83 años

El fútbol argentino sufrió la pérdida de Marcos Conigliaro a sus 83 años, histórico futbolista de Estudiantes de La Plata que fue clave en los títulos internacionales que ganó el Pincha entre 1967 y 1970. Reconocido por su gol en la ida de la Copa Intercontinental frente a Manchester United en 1968, es uno de los ídolos del elenco platense. El club confirmó su muerte la noche del 20 de marzo, señalando que el exdelantero estaba acompañado de sus familiares y seres queridos.

“Con mucho dolor y hondo pesar, el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia. Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta siempre, Héroe de Old Trafford, que en paz descanses en nuestro cielo lleno de gloria”, relató mediante un posteo en sus redes el equipo de La Plata.

En otro comunicado en su página web oficial, Estudiantes lo homenajeó con una de sus frases más recordadas: “Mi vida cambió desde el momento que llegué a Estudiantes. Ahí aprendí a que lo más importante no era el yo, sino el conjunto, y a raíz de eso es que se pudieron conseguir tantas cosas”.

Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, lo despidió con un mensaje en sus redes: “Hoy nos toca despedir a una verdadera gloria del club. Dejaste un legado enorme, dentro y fuera de la cancha. Para muchos fuiste un ídolo… para mí, un padre. Duele muchísimo tu partida, pero queda un gracias eterno por todo lo que nos diste… Acá no te vamos a olvidar nunca”.

El posteo de Estudiantes de
El posteo de Estudiantes de La Plata anunciando el fallecimiento de Marcos Conigliaro

La relevancia de Conigliaro radica en su participación directa en uno de los mayores logros internacionales del club: su gol a Manchester United en La Bombonera definió el 1-0 en el partido de ida de la Copa Intercontinental. Ese tanto –clave para la consagración en Old Trafford el 16 de octubre de 1968– quedó grabado en la historia del equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía.

Durante su ciclo en Estudiantes, que incluyó cinco temporadas entre 1965 y 1970, Conigliaro disputó 196 partidos y anotó 46 goles, según los registros del club publicados en Estudiantes de La Plata. Además de la histórica Intercontinental, integró el plantel campeón del Metropolitano 1967, la Copa Interamericana 1969 y conquistó tres Copas Libertadores consecutivas: 1968, 1969 y 1970. Estas conquistas posicionaron a la institución como una referencia del fútbol sudamericano y uno de los equipos más destacados del fútbol argentino.

La carrera profesional de Conigliaro comenzó en su ciudad natal, Quilmes. Debutó en el primer equipo con apenas 15 años, lo que atrajo la atención de Independiente, club que compró su pase para completar su formación en Avellaneda. Posteriormente, jugó en Chacarita Juniors antes de incorporarse a Estudiantes, donde alcanzó el pico de su trayectoria. También defendió la camiseta de la selección argentina con tres presencias y dos goles convertidos frente a Brasil y Uruguay.

Tras su retiro como futbolista, con pasos por México, Bélgica y Suiza, y tras interrumpir una nueva etapa en Chile a los 34 años, se dedicó al ámbito comercial y más tarde ejerció como entrenador y docente en su propia escuela de directores técnicos.

Conigliaro junto a la Bruja
Conigliaro junto a la Bruja Verón, otro histórico de Estudiantes

Según informó Estudiantes, al momento de su muerte, Conigliaro residía en San Jorge, Santa Fe, adonde se mudó en 1996. Su relación con el club nunca se interrumpió y su figura continúa evocando el grito inmortal de 1968, ese gol cuyo eco sostiene a la institución en la memoria colectiva, más de cinco décadas después.

Uno de los últimos reconocimientos en público que le realizaron en la institución platense fue durante la Asamblea General Ordinaria de octubre de 2023. Allí, Conigliaro fue ovacionado de pie por los socios y las socias al ingresar discretamente al estadio UNO, un hecho que ilustró el reconocimiento de la familia pincharrata.

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