Un nuevo paso a desnivel conectará principales vías de carga y turismo en El Salvador

El paso a desnivel conectará la carretera Litoral con la vía a Acajutla, eliminando semáforos y mejorando la circulación hacia zonas industriales y turísticas./ (Ministerio de Obras Públicas)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) de El Salvador ha puesto en marcha una de las obras de infraestructura más relevantes para el sector productivo del país: la construcción de un paso a desnivel en la intersección entre la carretera Litoral y la carretera a Acajutla, conocida como el Kilo 5. Este punto constituye un nodo neurálgico para el comercio, el turismo y la movilidad de miles de salvadoreños, ya que por esta vía circulan diariamente alrededor de 20,000 vehículos, según han informado las autoridades.

El proyecto, cuya inversión ronda los $30 millones, tiene como objetivo principal agilizar el flujo vehicular en una de las rutas más transitadas del país. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, detalló que la intervención consiste en la construcción de una “especie de oreja que lleva un puente elevado, que conectará la carretera que va hacia La Hachadura”. De este modo, los vehículos que transitan por la autopista contarán con un paso libre, sin necesidad de detenerse en semáforos o redondeles, lo que reducirá los tiempos y costos de traslado para comerciantes, transportistas y familias.

La obra responde a una necesidad histórica de descongestionar este punto, donde confluyen vehículos particulares, transporte de carga y autobuses que se dirigen hacia el puerto de Acajutla y hacia las zonas industriales de Lourdes y Opico. Según el MOP, el Kilo 5 es un punto donde convergen actividades económicas clave, ya que conecta con una de las aduanas más importantes del país (La Hachadura) y genera un alto nivel de recaudación fiscal. Además, enlaza con proyectos turísticos como Surf City y facilita la salida de productos hacia el extranjero.

La nueva infraestructura beneficiará la recaudación fiscal y la movilización hacia el Puerto de Acajutla, beneficiando con ello la salida de productos hacia el extranjero a través de este puerto./ (Ministerio de Obras Públicas)

Durante el acto de colocación de la primera piedra, el ministro Herrera subrayó que la obra no solo impactará en la reducción de la congestión y los costos logísticos, sino que mejorará la calidad de vida de los habitantes del sector y de quienes utilizan la vía para actividades comerciales y turísticas. El plazo estimado para la construcción es de 14 meses, con la meta de minimizar afectaciones al tránsito durante el desarrollo de los trabajos.

La relevancia estratégica de la intervención también fue destacada por otros funcionarios presentes en el evento. Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), explicó que el proyecto pasa cerca de una de las principales líneas de transmisión eléctrica provenientes de Acajutla, fundamental para la generación y distribución de energía en el país. En este sentido, se anunció la construcción de una nueva torre y estructura eléctrica para mantener y elevar el nivel de tensión, asegurando el suministro a miles de hogares y empresas.

Por su parte, Benjamín Mayorga, director de Aduanas, señaló que esta obra permitirá que El Salvador continúe posicionándose como uno de los países más ágiles de América en despacho aduanero, tanto para exportación como para importación. Citó estadísticas recientes que ubican al país como líder en rapidez de despacho, lo que beneficia directamente al comercio internacional y la atracción de inversiones.

La obra, con una inversión de 30 millones de dólares, busca agilizar el tránsito de 20,000 vehículos que circulan a diario por esta vía./(Ministerio de Obras Públicas)

Alejandro Zelaya, representante del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para El Salvador, enfatizó el impacto positivo en la recaudación fiscal y en la conectividad con polos industriales y turísticos. Subrayó que el proyecto no solo favorece el tránsito hacia el puerto y la aduana de La Hachadura, sino que también conecta con el corredor turístico de Surf City y la zona industrial de Lourdes y Opico.

La intervención en el Kilo 5 representa una apuesta del Gobierno salvadoreño por modernizar la infraestructura vial, fortalecer la conectividad y dinamizar el comercio y el turismo. Las autoridades prevén que, una vez finalizada la obra, se reducirán significativamente los tiempos de traslado, se incrementará la seguridad vial y se potenciará la competitividad del país en el ámbito logístico regional. Además, el proyecto contempla medidas para mantener el flujo vehicular durante la construcción y minimizar el impacto en los usuarios habituales de la vía.

Con esta obra, el MOP reafirma su compromiso de dotar al país de infraestructura moderna y eficiente, alineada con las necesidades del crecimiento económico y la integración regional. La expectativa de comerciantes, transportistas y residentes es que el nuevo paso a desnivel se convierta en un catalizador para el desarrollo local y nacional, consolidando al Kilo 5 como un eje fundamental del comercio salvadoreño.