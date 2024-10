Cómo es la nueva moneda de $25 que lanzó el Banco Central y qué conmemora

Nueva moneda de $25 con la imagen del Puente de la Mujer, en representación de Buenos Aires

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una nueva moneda de $25 representativa de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con la imagen del Puente de la Mujer. El anuncio de la entidad se da en el marco de la XIII edición de las Series Iberoamericanas de monedas conmemorativas, cuyo tema este año es Capitales Iberoamericanas.

“Emplazado en el dique 3 de Puerto Madero e inaugurado en 2001, el Puente de la Mujer se ha erigido como uno de los iconos más significativos de la ciudad. Su diseño, obra del arquitecto Santiago Calatrava, evoca a una pareja de tango. La rotación del puente sobre su eje, que simula el giro sincronizado de los bailarines, permite el paso de embarcaciones de gran porte, a pesar de sus 800 toneladas de peso”, comentó la entidad a través de un comunicado.

Según informaron, el BCRA emitió 2.500 ejemplares de esta nueva moneda conmemorativa, acuñada en plata 925, con un valor facial de 25 pesos. Su diámetro es de 33 milímetros, pesa 13,5 gramos y su canto es estriado.

En la tercera semana de octubre comenzarán a distribuirse en los bancos los nuevos billetes de $20.000 que llegarán desde China (Fuente)

Se presenta en una cápsula de acrílico, acompañada de un certificado de autenticidad y estuche. La moneda puede ser adquirida en la autoridad monetaria.

Las Series Iberoamericanas de monedas conmemorativas surgen de un emprendimiento conjunto entre España, Portugal y varios países de la región, con el objetivo de estrechar vínculos y reconocer la diversidad cultural de cada nación, reflejada en los diseños de las monedas.

Cuándo llega el nuevo billete de $20.000

En la tercera semana de octubre comenzarán a distribuirse en los bancos los nuevos billetes de $20.000 que llegarán desde China en una partida total de 230 millones de unidades. Una pequeña tanda de esos billetes, de color azul y con la imagen de Juan Bautista Alberdi, ya llegó al país, bajo estrictas medidas de confidencialidad, para acelerar los testeos en las redes de cajeros automáticos.

La intención del Banco Central es evitar las demoras que hubo en mayo con el billete de $10.000 cuya introducción en el sistema financiero fue muy paulatina dado que no hubo ejemplares de prueba en forma previa. Otro tanto había ocurrido con los billetes de $2.000, lanzados en noviembre pasado. En ambos casos, la distribución inicial fue muy lenta porque se hacía mayoritariamente en las cajas físicas, ya que los cajeros no los reconocían por no estar calibrados.

Para ganar tiempo, el BCRA diseñó los nuevos billetes sobre aquellos de la familia anterior que no llegaron a emitirse

En este caso, ya se están haciendo los testeos que acelerarán su distribución tanto en los cajeros de Banelco como de Red Link con el envío recibido por parte de China Banknote Printing and Minting Corporation, una empresa del gobierno chino a la que el BCRA le encargó “llave en mano” la impresión de los papeles de $10.000 y $20.000. En el primer caso, ya se distribuyeron 591 millones de unidades sobre una primera partida total de 770 millones.

Tanto en el primer caso como en el segundo, en una frenética carrera contra la inflación, se cumplirá con el objetivo de abastecer de dinero en efectivo antes de los picos de demanda: con el de $10.000, se llegó a cubrir el pago de los aguinaldos de junio; con el de $20.000 se espera que pase lo mismo con la necesidad de efectivo de diciembre, que suma los pagos salariales con el consumo de las fiestas y el inicio de las vacaciones.

De hecho, para ganar tiempo el diseño de ambos billetes se hizo sobre los ya existentes para la línea “Heroínas y Héroes de la Patria” que no llegó a implementarse por completo.