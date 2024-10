El Gobierno eliminará 4 regulaciones aduaneras que generarán mejoras en la rentabilidad de importadores y el dólar exportador

Una de las medidas que se conocerá el miércoles la adelantó Infobae ayer: es el fin del sistema de estampillado de algunos bienes importados (Foto: Shutterstock)

El Gobierno nacional eliminará, entre este miércoles y la semana que viene, cuatro regulaciones aduaneras que redundarán, aseguran, en una mejora de la rentabilidad y en tipo de cambio para importadores y exportadores de ciertos sectores. Se trata de la derogación de precios que Aduana consideraba mínimos para los bienes que entran o salen del país, el mecanismo por el cual una empresa quedaba en un “limbo” si excedía ese valor, y el sistema de estampillado de productos importados.

Son medidas que serán publicadas en resoluciones de AFIP y de la Aduana entre hoy y la semana que viene y que fueron definidas en trabajo con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. “Estas medidas no hacían ni al control y a la recaudación. Los organismos vienen de muchos años de engranaje pesado que no se viene moviendo, empujarlo es un esfuerzo”, dijo la titular del organismo tributario Florencia Misrahi.

En detalle, hay dos medidas que se conocerán este miércoles en el Boletín Oficial. En primer lugar, el Gobierno eliminará lo que en la normativa se conoce como el “canal rojo valor” para las importaciones. Es el esquema en el que quedaba un importador si traía el país mercadería que excedía el precio establecido como regular o mínimo por la Aduana.

Ese canal rojo le implicaba la necesidad de contratar una garantía –que en el Gobierno estiman que implicaba un sobrecosto adicional de 1% para cada caso– mientras esa mercadería quedara a disposición de la Aduana, que no tenía plazos máximos para expedirse. Al eliminar la AFIP ese valor criterio, el mecanismo de garantía deja de tener sentido y, aseguró Sturzenegger, es una forma de mejorarle la rentabilidad a esa empresa por ese 1% de sobrecosto que deja de existir.

El Gobierno eliminará entre esta semana y la que viene cuatro regulaciones aduaneras

Según el ministro desregulador, un grupo de sectores puntuales contaban con este tipo de sistemas que implicaban un nivel mayor de protección aduanera, entre ellos hilados y tejidos, calzados, neumáticos, plásticos, juguetes, griferías, acero y herrajes, entre otros. “Es una protección adicional que sectores consiguieron”, planteó Sturzenegger.

Otra medida que se conocerá el miércoles la adelantó Infobae ayer: es el fin del sistema de estampillado de algunos bienes importados. Se trata de la conocida estampilla verde que verifica que se trata de un producto de origen extranjero, que según las autoridades solo tenía un fin identificatorio y de que los productos habían cumplido con el pago de obligaciones aduaneras.

“Lo que queda es el control que hoy está en los celulares, que no es una estampilla sino un IMEI (un código de seguridad), con el que se le da trazabilidad y verificación, que ahora es obligatorio para todos los teléfonos”, dijo Misrahi. Se trata de una medida que regía desde 1987 y de acuerdo a la funcionaria, no estaba relacionada a controles de falsificación de productos: “Eso es control marcario y no corresponde al control aduanero”.

Otras dos medidas se conocerán a lo largo de la semana que viene y están ligadas a las dos anteriores. Por un lado, el Poder Ejecutivo eliminará el “derecho” que tenían algunas cámaras sectoriales de actuar como veedores en un proceso de verificación aduanera sobre la veracidad de determinados productos, algo que Sturzenegger consideró una prerogativa de una “casta explícita”.

Florencia Misrahi, titular de la AFIP

“Cuando importás algo que va a canal rojo, tiene que haber presente alguien de las cámaras para colaborar en la verificación. Hay un veedor de la industria si está bien, si cumple todas las normativas. En el caso de la importación de tubos para petróleo, tenía que estar presente alguien del Centro de Industriales Siderúrgicos”, dijo el ministro. Más allá de su rol de veedores, no tenían injerencia en la determinación de medidas en ese proceso aduanero.

Por último, una cuarta medida que se conocerá la semana que viene es la eliminación del mismo canal rojo de valor criterio para las exportaciones. Esto implica que dejarán de existir los esquema de precios mínimo de venta al exterior, un mecanismo que administraciones anteriores utilizaron para intentar controlar la subfacturación de exportaciones. “Esto es como mejorar 1% el tipo de cambio para el exportador”, dijo Sturzenegger.

En el organismo tributario aseguran que sin los precios de referencia ese tipo de controles no se eliminan, sino que se realizarán ex post, en el caso de que la AFIP o Aduana detecten que una empresa concretó exportaciones a valores que difieran de los que tienen registrado en los últimos meses para ese mismo producto.

En AFIP mencionaron que la mayoría de los sectores ya tenían precios de referencia derogados, pero un grupo de sectores como minería y pesca todavía contaban con valores mínimos de exportación. “El control es para las situaciones en que hay indicios de incumplimiento. Es mas lógico hacerlo con la información de los ultimos meses que con un valor fijo que quede desactualizado todo el tiempo”, concluyó Misrahi.

Desde la oposición, el ex titular de Aduana y dirigente cercano al ex ministro Sergio Massa, Guillermo Michel, cuestionó las medidas y aseguró que “los sistemas de control de valor de AFIP -valores criterio y valores de referencia- tienen origen en la resolución general 1.907 del año 2005 firmada por (Alberto) Abad”, comentó.

“Son un mecanismo esencial para controlar la evasión fiscal y maniobras d e sobre y su facturación. Con la eliminación de esta herramienta solo buscan debilitar los controles del Estado y hacerle más fácil el trabajo a los estudios de abogados”, planteó ante este medio.