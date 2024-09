El ingreso de dólares por el blanqueo tapa por el momento las dudas sobre la economía

El blanqueo le está dando oxígeno verde a la política económica REUTERS

El blanqueo es hoy el activo principal de la política económica, pero no llega a disipar las dudas sobre los vencimientos de deuda, cada vez más cercanos, de 2025. No son pocos los que creen inexorable un canje. Pero esa posibilidad no está en los planes del ministro de Economía, Luis Caputo, que negocia un mega REPO y créditos con organismos multilaterales para cubrir la primera parte del año y después, con el riesgo país en niveles más bajos, tomar deuda en el mercado internacional de capitales.

Por otra parte, los números del blanqueo siguen sorprendiendo. El miércoles ingresó el récord de USD 1.719 millones. Solo en los últimos 10 días se blanquearon USD 7.890 millones que representan 78% de los USD 10.170 millones recaudados desde que se inició el blanqueo. El total de depósitos de privados en los bancos es de USD 28.800 millones de los cuales los bancos tienen en efectivo USD 10.300 millones.

La semana que pasó fue negativa para bonos y acciones y se notó cautela en un mercado pesado. Pero no se puede relacionar el fenómeno con el humor local, sino con el internacional, que enfrenta la caída de la actividad económica en China y la volatilidad de Estados Unidos.

Octubre significará otro mes desafiante en cuanto a compras de dólares para el Central, ya que Argentina deberá pagar el 150% de las importaciones regulares mensuales (AdCap)

“Los bonos soberanos continuaron en alza y superaron el techo de USD 45 para el GD35″, señaló un informe de AdCap Grupo Financiero. “En nuestra opinión, esta oleada de optimismo proviene de la aceleración de los depósitos del sector privado en USD, que está alimentando la creciente confianza en el éxito del Régimen de Regularización de Activos que crecieron USD 3.000 millones más rápido que el ritmo del régimen de Macri”. Según el informe, “octubre significará otro mes desafiante en cuanto a compras de dólares para el Banco Central, ya que Argentina deberá pagar el 150% de las importaciones regulares mensuales”. Sin embargo, advierten que “la caída en el índice de aprobación de Milei podría traer otro límite para la mejora del momentum”.

Recomendación

La recomendación de Adcap es invertir en el global 2035 “para el cual esperamos un alza de14% hasta fin de año, mientras nos mantenemos atentos a las compras del Banco Central. Creemos que el Global 2035 seguirá subiendo cómodamente por encima del nivel de USD 45 con la extensión de la Regularización y si el Banco Central no pierde reservas”. Más adelante agrega que “para un enfoque más cauto, seguimos favoreciendo al Global 2030 y al BOPREAL 2026, para los que esperamos un mercado más favorable incluso si al Gobierno se le dificulta acumular reservas o si el índice de aprobación de Milei se deteriora”. Por último, señala que “dado que el escenario bajista implica una volatilidad significativa para el contado con liquidación (CCL), continuamos favoreciendo los portafolios en USD y consideramos incluir Acciones para la porción agresiva en lugar de bonos de corto plazo en pesos”.

En septiembre, el BCRA volvió a ser comprador neto de dólares REUTERS/Enrique Marcarian

La consultora Equilibra, tras el relevamiento de 130.000 precios, estimó la inflación de la cuarta semana de este mes en 0,6% y la mensual en 3,5 por ciento.

Saldo comprador

La consultora F2 de Andrés Reschini resalta que el Banco Central “logró cortar las ventas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) al cerrar la semana con un saldo comprador de USD 75 millones para acumular en lo que va del mes, a tan solo una rueda de cerrar, un saldo de USD 256 millones comprador”. De este modo, prosigue, “la brecha entre el contado con liquidación (CCL) y el tipo de cambio oficial estuvo toda la semana estacionada en torno al 27% y esto es -10 puntos porcentuales desde el 37%, que coincide con el recorte del impuesto PAIS (bajo la salvedad de que no abarcó a todo el espectro de aplicación). Sería muy importante que se logre perforar esta marca como señal de confianza. Adicionalmente, el BCRA informó que durante agosto las intervenciones en la brecha cambiaria fueron de USD 153 millones, poco menos de la mitad de los 326 millones de julio que, por otra parte, tuvo medio mes desde que se anunció esta política; con lo cual estaríamos hablando de un mercado más genuino de lo que se imaginaba y esto explica que el tipo de cambio haya estado más en línea con el comportamiento del resto de las monedas de la región”.

De acuerdo a F2, “el tipo de cambio sigue rumbo a encontrarse con el nivel previo al salto diciembre para finales del primer cuatrimestre de 2025, incluso para el blend, por lo que será clave derrumbar rápida y sostenidamente la inflación de manera de poder evitar una apreciación cambiaria que comience a hacer mella en la balanza comercial”. Un dato positivo del informe es que “las LECAP cerraron con bajas en los rendimientos, más pronunciadas en las más cortas y esto es plausible dado que podría indicar que los pesos que quedaron afuera de la licitación ($1 billón) fueron a buscar instrumentos en pesos y no generaron tensión en la brecha cambiaria”.

Visiones del norte

Morgan Stanley señaló que “el indicador del PBI de julio sorprendió al alza (1.7% interanual). Sin embargo, advertimos a los inversores que no extrapolen este número de crecimiento en el futuro, ya que junio tuvo demasiados días festivos (que no fueron completamente capturados por los modelos) y algunos datos preliminares de agosto sugieren cierta debilidad”. La entidad observa que “el apoyo parece haberse visto afectado en setiembre, con la caída de la confianza en el Gobierno. En la medida en que la actividad se recupere, creemos que el apoyo seguirá siendo resistente”. Según el banco de inversión, Morgan Stanley pronostica que “la unificación cambiaria podría producirse a finales de este año, aunque el levantamiento de los controles de capital, es probable que siga siendo gradual”.

El apoyo parece haberse visto afectado en setiembre, con la caída de la confianza en el Gobierno. En la medida en que la actividad se recupere, creemos que el apoyo seguirá siendo resistente (Morgan Stanley)

Por su parte J. P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, prefiere “mantener un enfoque conservador. De este modo, se revisará con cautela el crecimiento secuencial del PBI del tercer trimestre hasta el 4% (desde el 2,0% anterior).” Sobre la inflación pronostica que “la de diciembre de 2025 se desaceleró hasta el 18,3% con el tipo de cambio moviéndose en la misma magnitud (lo que implica un 1,4% mensual). Mientras tanto, se estima el crecimiento del PBI en 5% interanual, impulsado principalmente por un fuerte repunte de la demanda. Si bien esperamos que el crecimiento repunte el próximo año hasta el 4,4% interanual (desde el -3,7% interanual en 2024), consideramos que esto es coherente con una tasa de inflación más alta (33% a diciembre de 2025)”.

Hoy los inversores pueden reaccionar con algo más de audacia. El cierre del viernes indica que hay más predisposición a asumir riesgos.