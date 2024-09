Las frases económicas más destacadas de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025

“Los políticos no entienden la restricción presupuestaria y no quieren dejar de gastar, generan déficit. Para cubrir ese déficit, lo primero que hacen es tomar deuda. Pero como no hacen el ajuste necesario, la deuda se vuelve impagable y entonces default. Así es como nos convertimos en el mayor defaulteador serial del mundo, pero el default no es inocuo”.