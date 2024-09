El temor global a una recesión compromete la recuperación del mercado local

REUTERS/Regis Duvignau

El mercado se murió antes de la hora señalada, por el partido de la selección Argentina y porque era sana una pausa a la espera de los datos clave que se conocerán hoy: el resultado de la licitación del Tesoro, la inflación de agosto que mide el INDEC y la inflación de Estados Unidos, que es clave para la baja de las tasas de interés internacionales en un mundo que está al borde la recesión.

El derrumbe de casi 3% de los precios del petróleo Brent, potenciada por la caída de la actividad de China, una de las dos locomotoras del mundo y las bajas generalizadas de las Bolsas europeas son parte del panorama desalentador.

La cobertura en oro, que ayer subió casi 3% a USD 2.546 por onza, cerca del récord de USD 2.560 del 18 de agosto, es otra señal de que los inversores privilegian la seguridad. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos muestran una tasa más alta a 2 años que a 10 años y eso sucede cuando hay temor a que caiga más la actividad.

El trader Matías Togni describió la situación. “Hace un par de semanas que viene bajando el petróleo, pero no es lo único: también caen soja, maíz, trigo y demás. El principal comprador de todo es China que no está creciendo y el lunes a la noche salió un dato inquietante de que está importando 10% menos de petróleo al tiempo que cayeron sus exportaciones. Por otro lado, hoy en el mundo sobra petróleo. Además, está el tema de la OPEP que a fin de año va a largar más barriles al mercado cuando no hay demanda. Se esperan precios de USD 60 por barril (actualmente están entre USD 66 y USD 69). Lo paradójico es que los combustibles están bajando en todo el mundo, menos acá. Un litro de nafta puesto en la Argentina vale USD 0,50 y los están vendiendo a más de $1.000″.

Togni agregó que Europa es parte del problema. “La producción de Alemania está como la de Argentina entre -5% y -10%. La recesión allí está casi confirmada, mientras Estados Unidos está estancado, pero con el tema de la baja de tasas esperan reactivar un poco. El problema es que los efectos de la baja de tasas recién se verán en tres meses y le pega a todo, agro, metales, cobre y demás”.

Este escenario convenció al mercado local de hacer una pausa que se notó en los menores montos de negocios. Por eso el dólar hizo un alto en su baja que no fue significativa, apenas 0,3%. La demanda terminó a las 13.00 con el MEP en $1.230,44 y el contado con liquidación (CCL) en $1.249,13. El dólar libre subió $10 a $1.270.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron apenas USD 213 millones y el Banco Central (BCRA) tuvo que vender USD 31 millones. El día anterior vendió USD 165 millones, pero fue por un pago al exterior.

Según el informe de la consultora F2 de Andrés Reschini “si bien la oferta de dólares sigue siendo relativamente baja, no es ilógica y la demanda mostró una notable contracción respecto de la rueda previa. El saldo acumulado por intervenciones del BCRA en el MLC, para lo que va del mes, cae a USD -53 millones. Sin dudas, setiembre luce duro para el BCRA tal como se esperaba”.

Sobre el mercado de futuros, F2 indica que “las tasas implícitas hasta febrero vuelven a moverse al alza y siguen insinuando que el mercado empieza a ponerse a la defensiva para lo que queda del año y principio del próximo”.

Los bonos soberanos tuvieron leves bajas por una toma de ganancia tras la suba del día anterior. El movimiento de los bonos de la deuda hoy está atado al blanqueo que es la entrada más segura de divisas. El riesgo país tuvo un leve aumento de 8 unidades (+0,6%) a 1.450 puntos básicos.

Los bonos en moneda local tuvieron poco movimiento influidos por la mega licitación de hoy de casi $7 billones. El trader Nicolás Cappella de Invertir en Bolsa señaló que “estimamos que el mercado irá a buscar 3,8% en la LECAP más larga, para seguir en línea con la licitación anterior. Por lo que vimos, al no haber premio aparente en la licitación (al menos a priori, hay que ver a qué tasa corta) muchos inversores han comenzado a llevar por mercado secundario la LECAP que les interesa, para no quedarse afuera del rolleo”.

La Bolsa no tuvo una buena rueda. El Merval de las acciones líderes perdió 1,3% en pesos y 1,6% en dólares. Los bancos y las empresas de energía fueron los papeles más afectados, pero no hubo bajas destacadas.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentina que cotizan en el exterior- tuvieron una rueda negativa. En el panel invadido por el rojo, los más afectados fueron las que más subieron en las últimas ruedas. Transportadora Gas del Sur perdió 4%, seguido de Banco Macro con 3,6% y Edenor con 3,4%.

Hoy será un día de acción a medias porque la inflación se conocerá a las 16.00 y los resultados de la licitación después del cierre de los mercados.