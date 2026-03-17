¿Agua en el desierto? Así funciona la máquina que promete revolucionar el acceso en zonas vulnerables

El dispositivo, presentado por Atoco, utiliza materiales moleculares avanzados para recolectar hasta mil litros diarios de agua en lugares con muy poca humedad, ofreciendo una alternativa sostenible ante la crisis hídrica global. via REUTERS.

Una nueva máquina desarrollada por el químico Omar Yaghi permite obtener hasta 1.000 litros de agua potable al día a partir de la humedad ambiental, incluso en zonas desérticas con menos del 20% de humedad.

El dispositivo, presentado por la startup tecnológica Atoco, utiliza materiales diseñados a escala molecular (MOF) que capturan el vapor de agua presente en el aire y lo condensan utilizando únicamente energía térmica, sin necesidad de grandes infraestructuras eléctricas. La tecnología ofrece una alternativa sostenible para regiones afectadas por sequías y falta de acceso a fuentes de agua convencionales.

Según informes del diario británico The Guardian, la máquina funciona en condiciones extremas al atrapar moléculas de agua en sus diminutos poros y liberar la humedad mediante calor solar o de baja intensidad, que luego se condensa en forma líquida.

A diferencia de los generadores de agua tradicionales, este sistema opera de manera autónoma y descentralizada, adaptándose a comunidades remotas o afectadas por desastres naturales. El invento busca fortalecer la resiliencia hídrica en áreas vulnerables, especialmente en islas del Caribe y regiones del África subsahariana, donde la sequía y los fenómenos meteorológicos extremos amenazan la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

Funcionamiento y aportes de la tecnología

La máquina desarrollada por Omar Yaghi permite extraer hasta 1.000 litros de agua potable al día en zonas desérticas con menos del 20% de humedad. REUTERS.

Además, la máquina se presenta como una alternativa menos invasiva que la desalinización, evitando la generación de salmuera concentrada que daña los ecosistemas marinos. Funcionarios y expertos en recursos hídricos consideran que la recolección de agua atmosférica representa una oportunidad importante para enfrentar la crisis global del agua, que afecta al 75% de la población mundial según la Universidad de las Naciones Unidas, organismo de investigación de la ONU para el desarrollo global.

La clave de esta innovación reside en los marcos metálicos-orgánicos (MOF), materiales que atrapan las moléculas de agua en su estructura porosa. El sistema funciona sin electricidad convencional, ya que la liberación de humedad y su posterior condensación se consiguen con el calor del sol. Para Yaghi, la máquina puede funcionar en lugares donde otras tecnologías fracasan por falta de infraestructura y servir para comunidades aisladas o afectadas por emergencias climáticas.

Así, la recolección de agua atmosférica se perfila como una alternativa a la importación de agua o a sistemas centralizados vulnerables a huracanes y fallos de infraestructura. Países del Caribe y regiones africanas ya muestran interés en implementar esta solución para asegurar el suministro en situaciones críticas o para reducir los costos energéticos y logísticos de la obtención tradicional de agua potable.

Desafíos globales del agua

A diferencia de los sistemas tradicionales, esta solución sustentable evita contaminantes y grandes infraestructuras, facilitando el acceso al agua en países del Caribe y el África subsahariana frente a la amenaza de sequías extremas.

La máquina de Yaghi surge en un contexto de “bancarrota hídrica global”. Un informe reciente de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que el 75% de la población mundial reside en países donde el agua escasea o es insegura. Más de la mitad de los grandes lagos del planeta se encuentran en proceso de desecación, y 2.000 millones de personas viven en suelos que se hunden por la sobreexplotación de acuíferos. El crecimiento demográfico, el cambio climático y el aumento en la demanda de agua agravan la crisis y requieren soluciones descentralizadas.

El consumo de agua sigue creciendo: Estados Unidos, Australia, Italia y Japón se encuentran entre los países con mayor consumo per cápita, superando los 350 litros diarios por habitante. En África oriental y meridional, la sequía reduce la producción agrícola, genera hambre aguda y provoca crisis energéticas, como la vivida en Zambia tras el descenso del caudal del Zambeze.

Impacto social y ambiental

El desarrollo de la máquina de agua atmosférica de Yaghi responde a la necesidad de opciones sostenibles y eficientes ante la escasez y la vulnerabilidad hídrica. La posibilidad de generar agua potable en cualquier entorno, sin contaminar ni depender de infraestructuras costosas, abre nuevas perspectivas para sociedades que enfrentan retos climáticos y humanitarios. La inspiración personal de Yaghi, motivada por su infancia en un entorno sin acceso regular al agua, refuerza el valor social y humano del invento.

La tecnología de recolección de agua atmosférica representa una solución para garantizar el acceso al agua potable y reducir la dependencia de métodos que ponen en riesgo el equilibrio ecológico. Su implementación podría transformar la vida de millones, especialmente en comunidades rurales, islas y zonas áridas donde el agua es un recurso escaso y vital.