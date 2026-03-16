Economía

Creció 25% la contratación de argentinos desde el exterior y el país lidera en el uso de criptomonedas como forma de pago

Según un estudio privado, el 90% de los freelancers locales elige cobrar en dólares para protegerse de la volatilidad económica

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La Argentina se consolidó en
La Argentina se consolidó en 2025 como el principal proveedor de servicios profesionales para el exterior en la región.

La flexibilidad laboral y la búsqueda de ingresos en moneda dura consolidaron una tendencia creciente durante el último año. Según el Reporte de Contratación Global 2025 de la empresa de recursos humanos Deel, la cantidad de argentinos contratados por empresas extranjeras aumentó un 25% en 2025. Este dato posiciona a la Argentina como el país con mayor número de trabajadores bajo esta modalidad en toda la región latinoamericana.

El informe, que analiza más de un millón de contratos en 37.000 empresas a nivel mundial, indica que el talento local es demandado principalmente desde los Estados Unidos, México y Uruguay. No obstante, se registra un interés emergente por parte de mercados como Paraguay, Costa Rica y Panamá, que buscan profesionales argentinos para cubrir roles estratégicos.

El refugio en el dólar y las criptomonedas

La dinámica económica de la Argentina empujó a los trabajadores independientes a adaptar sus estrategias de cobro. En 2025, el 90% de los freelancers argentinos retiró sus ingresos en dólares estadounidenses. En contrapartida, apenas el 6% de los profesionales optó por percibir sus haberes en moneda local.

Una de las revelaciones más significativas del estudio es el avance de los activos digitales. La Argentina lidera a nivel mundial la adopción de stablecoins (monedas digitales de valor estable) como método de pago para freelancers, con un 1,2% de las operaciones globales a través de la plataforma. Este fenómeno supera a mercados como Vietnam, Turquía y Ucrania, consolidándose como una alternativa frente a las restricciones cambiarias y la volatilidad del peso.

Perfiles más demandados y el auge de la IA

La demanda de profesionales argentinos no es uniforme y se concentra en sectores tecnológicos y de gestión. Los roles más buscados desde el exterior incluyen analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de Recursos Humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores UI.

La demanda de entrenadores de
La demanda de entrenadores de inteligencia artificial creció un 283% a nivel global, consolidándose como una de las categorías más buscadas en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, el reporte destaca la irrupción de una nueva categoría laboral: los AI trainers o entrenadores de inteligencia artificial. La demanda de estos puestos, dedicados a etiquetar datos y perfeccionar sistemas de IA, creció un 283% en el último año. Estas posiciones son ocupadas por especialistas que van desde expertos en medicina y economía hasta traductores y probadores de software.

Buenos Aires y Córdoba en el mapa regional

Pese a la naturaleza remota del trabajo, el talento tiende a reconcentrarse en los grandes polos urbanos. Buenos Aires se mantuvo en 2025 como la ciudad de Latinoamérica con mayor número de profesionales contratados para el exterior. A escala global, la capital argentina ocupa el cuarto puesto en el ranking mundial de ciudades con más trabajadores remotos.

El interior del país también muestra un desempeño relevante. Córdoba se ubicó en el noveno puesto del top 10 regional de ciudades con más contratos internacionales. Según el informe, estos centros urbanos mantienen su atractivo debido a la infraestructura digital, la conectividad y el acceso a formación especializada.

Empresas locales que miran hacia afuera

La tendencia de la contratación transfronteriza no es unidireccional. Las empresas argentinas, principalmente startups, están utilizando la contratación internacional como una herramienta para escalar sus operaciones de forma acelerada.

En 2025, el número de
En 2025, el número de empresas argentinas que contrataron talento en el exterior creció un 43%, con el objetivo de expandirse hacia nuevos mercados regionales. (Freepik)

Durante 2025, se registró un incremento del 43% en la cantidad de compañías locales que contrataron personal fuera de las fronteras nacionales. El talento seleccionado por estas empresas proviene mayoritariamente de Colombia, Brasil y México. Esta estrategia permite a las firmas locales expandirse a nuevos mercados con mayor rapidez, gestionando pagos y cumplimiento legal de manera simplificada a través de la tecnología.

Disparidad salarial y especialización

El reporte de Deel también arroja luz sobre el comportamiento de los salarios a nivel internacional. En los mercados emergentes, como Latinoamérica, se observó un crecimiento marcado en las remuneraciones de roles operativos. Un ejemplo de esta brecha es el incremento del 100% en los pagos a Directores de Operaciones (COO) en la región, frente a un aumento de apenas el 22% para el mismo cargo en los Estados Unidos.

Por otro lado, siete de las diez posiciones más demandadas globalmente pertenecen a las áreas de ventas, marketing y atención al cliente. El informe subraya que, para la expansión internacional, las empresas priorizan el conocimiento del mercado local, las culturas empresariales y las expectativas de los clientes, factores que consideran difíciles de replicar desde el extranjero.

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