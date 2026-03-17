Lionel Messi, Susana Giménez, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos: el ambicioso proyecto que los une

El nuevo videoclip de Tini Stoessel reúne a Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Susana Giménez en Miami (Video: LAM, América TV)

Una inesperada combinación de figuras del espectáculo, la música y el fútbol comenzó a generar revuelo en las últimas horas. Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Tini Stoessel y Susana Giménez estarían trabajando juntos en un proyecto que promete dar que hablar y que ya despierta enorme expectativa entre fanáticos de distintos ámbitos. La noticia fue revelada en televisión y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde muchos intentan imaginar cómo será el resultado de esta reunión de estrellas.

El anuncio se conoció durante una emisión de LAM (América TV), donde Ángel de Brito adelantó la primicia en vivo y sorprendió a sus compañeros de panel. Todo comenzó cuando el conductor mencionó una lista de nombres que llamó inmediatamente la atención. “Número uno, Leo Messi”, dijo, generando gritos en el estudio. Luego continuó con el segundo: “Rodrigo de Paul”. Pero la sorpresa recién estaba empezando.

Enseguida sumó otros dos nombres de peso del espectáculo argentino. “Número tres, Tini Stoessel”, anunció, mientras las reacciones en el estudio seguían creciendo. Y finalmente completó el cuarteto: “Y número cuatro, Susana Giménez”. La combinación resultó tan inesperada que generó aplausos y comentarios entre los panelistas, que intentaban entender qué tenían en común estas cuatro figuras.

Lionel Messi, Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Susana Giménez comparten set de grabación artístico por primera vez (REUTERS/Francis Mascarenhas)

La respuesta llegó inmediatamente después. De Brito explicó que todos ellos forman parte de un mismo proyecto artístico que se está desarrollando en Miami. “Los cuatro juntos. Están ahora juntos. Recién hablé”, reveló el conductor. Y cuando en el estudio comenzaron a preguntarse cuál era el motivo del encuentro, finalmente dio la noticia que sorprendió a todos. “Mañana van a estar juntos y pasado van a estar juntos ¿Haciendo qué? Grabando el nuevo videoclip de Tini Stoessel”, anunció. La revelación generó una nueva ola de reacciones entre los panelistas.

Según detalló el conductor, el proyecto consiste en el videoclip de una nueva canción de Tini, que todavía no fue presentada oficialmente. En el video participarán Messi, De Paul y Susana Giménez junto a la cantante, en una producción que se está filmando en Miami durante varios días. “Messi, De Paul, Susana y Tini todos juntos en el mismo video”, reiteró De Brito. Aunque todavía no se conocen detalles sobre la trama o el concepto del videoclip, sí se sabe que las cuatro figuras tendrán participación actoral. “Van a actuar los cuatro”, explicó el periodista. Esa información generó nuevas especulaciones en el estudio, donde incluso bromearon sobre la posibilidad de que el video incluya escenas de ficción o momentos coreográficos.

La presencia de Susana Giménez en Miami responde a su participación en el nuevo proyecto musical junto al plantel de estrellas (Instagram)

“¿Susana va a bailar en el video? Me muero”, preguntó Denise Dumas entre risas. La idea de ver a la diva de la televisión argentina participando en una producción musical junto a futbolistas y una estrella pop fue uno de los aspectos que más llamó la atención de la noticia. El propio De Brito también aclaró que no conoce todavía el argumento del videoclip ni el contenido de la canción. “No sé de qué viene el tema”, comentó, dejando abierta la intriga sobre cómo se integrarán estas figuras dentro de la historia que planteará el video.

El hecho de que Susana Giménez se encuentre actualmente en Miami también alimentó las especulaciones en los últimos días. De hecho, muchos se preguntaban cuál era el motivo de su viaje a Estados Unidos. Según explicó el conductor, la respuesta estaría directamente vinculada con este proyecto. “Muchos decían: ‘¿Para qué fue Susana a Miami?’ Bueno, para esto”, afirmó.

La noticia también coincide con otras versiones que circulan en el mundo de la música. En las últimas horas, el cantante Cacho Deicas, exlíder histórico de Los Palmeras, mencionó en conversación con Uriel Lozano que estaría gestándose una colaboración artística que lo uniría a Tini y Ulises Bueno. Aunque no confirmó detalles, adelantó que el proyecto también se desarrollaría en Miami y que involucraría a varios artistas y figuras invitadas.

En ese contexto, Deicas habló de la idea de organizar una especie de “campamento musical”, un espacio creativo donde distintos artistas se reunirían para componer y grabar juntos. Dentro de ese entorno, mencionó que incluso podrían participar figuras del fútbol argentino como Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Si bien todavía no está claro si ambos proyectos están directamente relacionados o si se trata de iniciativas distintas que coinciden en el mismo lugar, lo cierto es que Miami se convirtió en el punto de encuentro para varios nombres importantes de la escena argentina.