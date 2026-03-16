Martín Redrado: “El país necesita incentivos reales para que el dólar circule y la economía se formalice”

Redrado destaca la necesidad de reformas tributarias para reducir los impuestos y abaratar los costos de producción en la economía argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, el economista Martín Redrado planteó que la Argentina enfrenta una encrucijada entre el desarrollo de sectores como agroindustria, energía y minería, y la generación de empleo para toda la población.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Redrado explicó: “Hoy por hoy se está haciendo mucho foco en inversiones que están focalizadas en tres sectores, que son los tres magníficos, los tres sectores a los que la Argentina le va a ir bien en cualquier circunstancia. Muchas veces me preguntan quién va a ser el próximo presidente. No lo sé, pero cuando tengo que aconsejar inversiones, le digo: mire, a cualquier inversor del mundo, usted no le va a errar si invierte en la Argentina en agro. Y también le digo: no le va a errar si invierte en energía, en petróleo y en gas, y no le va a errar si invierte en minería”.

Redrado: “El consumo está frío y el empleo formal sigue cayendo”

El ex presidente del Banco Central sostuvo que “el consumo está mal”. Detalló: “No crece el empleo. Hay una uberización de la economía en la Argentina. A fines de 2023 se perdieron 201 mil empleos registrados. Hay 180 mil más monotributistas, es decir, gente que trabaja por su cuenta. Tenemos un poco más de doscientos mil empleos informales que han crecido. La gente que pierde el trabajo, si puede y tiene un auto o lo alquila, se pone un Uber. Si no llega a un auto, una moto, hace servicios de entrega a domicilio o una bicicleta. Hay una pérdida de empleo, una pérdida de calidad de empleo, por lo tanto, consumo en términos de cantidad de trabajadores, menos trabajadores registrados”.

Redrado profundizó sobre el impacto en los ingresos: “Los salarios vienen creciendo por detrás de la pauta de inflación. En estos primeros tres meses, en promedio, los principales gremios han perdido un 2% de poder adquisitivo, y miremos hacia adelante. El gremio de Camioneros firmó pauta salarial del 2% para este mes y decreciente hasta 1,5% al mes de agosto. La inflación consolidada en 3%, por lo tanto, estás perdiendo un punto de capacidad adquisitiva”.

Martín Redrado advierte que sin un sistema bimonetario legal el dólar no circulará y la economía argentina seguirá informalizada (Infobae en Vivo)

Al referirse a las inversiones, sostuvo que “más allá de estos sectores, lo primero que pregunta un inversor internacional es: ¿cuándo vamos a tener un solo dólar? La primera pregunta que me hacen a mí es: Martín, explícame qué es un dólar MEP, qué es un dólar CCL, qué es un dólar blue. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Se sabe a qué dólar se entra y a qué dólar se sale”.

La política fiscal y la volatilidad cambiaria

Redrado explicó que “este equipo económico enfrentó un desastre, hay que dar tiempos para explicar de dónde se viene”, pero subrayó que “lo que falta en la Argentina es un enfoque de política económica integral, donde se ataque cómo crece el consumo, qué medidas se toman para que crezca el consumo de manera no inflacionaria. Y es cierto, qué manera se hace crecer la inversión y a mi juicio, lo que se debe hacer es sacar las restricciones que hoy hay para tener un solo tipo de cambio”.

Propuso avanzar con una reforma tributaria: “Estoy convencido que hay que ir por la vía tributaria. Por ejemplo, aquí se ha hecho una modernización laboral. El Gobierno ha ganado músculo político para poder pasar leyes. En términos de secuencia, yo hubiera puesto mucho más énfasis en una reforma tributaria que baje impuestos para poder bajar los costos de producción en la Argentina y de esta manera ser más competitivo”.

Sobre la inflación, Redrado remarcó: “Es un fenómeno monetario, pero está claro que toda la política macroeconómica tiene que ir en el sentido de bajar la tasa de inflación. Argentina necesita una política cambiaria que sea previsible. ¿Cuánto va a estar el dólar el mes que viene? Si no podemos tener una proyección, si no tenemos una política cambiaria que ha ido mutando, desde tener un dólar que se devaluaba uno por ciento mensual hasta ir a este esquema de bandas cambiarias, ampliar las bandas. Esto es transitorio. El precio del tipo de cambio es formador de expectativas. Por lo tanto, dar un escenario de largo plazo, de largo alcance”.

Redrado alerta que el riesgo país de Argentina seguirá elevado si no se logra financiamiento de largo plazo y se reduce la dependencia de bonos de corto vencimiento (Infobae en Vivo)

En cuanto al riesgo país, el economista fue enfático: “Tiene que ver con la capacidad de pago que tiene la Argentina de su deuda. Es el precio de los bonos argentinos. El equipo económico ha decidido financiar los pagos de este año con bonos cortos, con bonos que vencen el 27 de octubre del año que viene. Eso no es una política financiera de largo plazo. Para que baje el riesgo país, tenemos que empezar a buscar financiamiento cada vez más largo, en el mercado local y en los mercados internacionales, operaciones que no sean tan cortas”.

Un sistema bimonetario como incentivo para el consumo y la formalización

Redrado resaltó la conveniencia de avanzar hacia un sistema bimonetario legal: “Argentina debe darle curso legal al dólar. Esto significa que el dólar y el peso puedan convivir y que cada uno de nosotros pueda ir al supermercado, a una tienda de ropa, a la farmacia. Seguro muchos de ustedes habrán ido a Uruguay, o está el caso de Perú. En Perú podés contratar salarios en dólares libremente, pero el caso de Uruguay quizás es el más claro. Con efectivo, y este es el problema que ha tenido la Argentina de ir a un sistema bimonetario. La gente todavía, por la historia, no lleva la plata al banco. Han crecido los incentivos que se han dado desde la Ley de Inocencia Fiscal, desde el blanqueo, para que la plata vaya al banco. Y Argentina tiene un 50% de economía que es informal”.

El economista insistió: “Dejemos que el dólar circule en efectivo, para que libremente cada uno pueda elegir en qué hace cualquier transacción. Y sí, teniendo como detalle que los impuestos en la Argentina se sigan pagando en pesos. Y sí, teniendo un Banco Central que, como ahora, no financia al sector público, no desaparece el peso. En Uruguay no desapareció el peso, en Perú no desapareció el sol peruano, con lo cual perfectamente pueden convivir las dos monedas. Y sería una manera también de incentivar el consumo sin inflación”.

En el cierre, Redrado abordó la estrategia internacional y la coyuntura geopolítica: “Hay una estrategia detrás del propio presidente Milei, que va con el cambio cultural. Hay una visión de largo plazo con la que podés coincidir o no, con lo cual a veces los matices del día a día, también hay mucha gente que, digamos, lo que haya marchas y contramarchas, está mirando la película y no la foto del día a día”.

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