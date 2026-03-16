Caramelos importados: en Georgalos admiten que ya fabrican en China uno de sus productos más emblemáticos

Planta de Georgalos

En el marco de los altos costos internos y la apertura importadora, el presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que ya producen en China una línea de su golosina más popular, que luego se importa para comercializar en el mercado local.

Se trata de los caramelos masticables Flynn Paff. “Yo soy de ADN industrial, pero también muy pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, dijo el empresario al contar dicho cambio en diálogo con La Fábrica Podcast.

Zonnaras explicó que en el sector de la alimentación suele existir la idea de que los países productores de materias primas cuentan con una ventaja competitiva. Sin embargo, sostuvo que en la práctica esas materias primas se han “comoditizado”, es decir, se comercializan a precios internacionales similares en cualquier mercado.

“¿Qué implica esto para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity. Al ser una commodity, el precio al que ingresa a una fábrica es prácticamente igual sin importar dónde esté ubicada”, señaló.

El dueño de Georgalos contó por qué importa caramelos de China

Según detalló, algo similar ocurrió con la tecnología utilizada en la industria alimenticia. “La tecnología también se comoditizó. Hoy ya no hay grandes diferencias tecnológicas entre un productor y otro”, afirmó.

En ese contexto, explicó que lo que termina determinando que otros países puedan tener una estructura de costos más competitiva que la Argentina no es la materia prima ni la tecnología, sino el resto de los factores que intervienen en la producción, como intervención de los Estados, la infraestructura y la logística.

Para ilustrarlo, Zonnaras mencionó que “cuando uno va a las ferias mundiales encuentra proveedores de todo el mundo que producen exactamente los mismos productos. Muchas veces lo único que hay que pedirles es que cambien el envoltorio, el papel o la marca, y el producto está listo para traer”, describió.

Resaltó además que, en algunos casos, trasladar mercadería dentro del país puede resultar más caro que traerla desde el exterior.

En esa línea, mencionó como referencia los valores aproximados del transporte marítimo desde Asia. Un flete desde China a Buenos Aires cuesta hoy alrededor de los USD 4.000, mientras que desde Córdoba ronda los 2.000 dólares.

Zonnaras: "El costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo"

“Tenemos una infraestructura muy, pero muy precaria respecto a cómo se manejan los países industriales en el mundo y sus costos de logística”, aseguró.

Zonnaras remarcó que es difícil “ser competitivo cuando encima el productor local le tiene que agregar los impuestos de municipios y provincias, y el que trae productos del exterior no tiene esa sobrecarga”.

“De nada me sirve que Nación me baje los impuestos si las provincias y los municipios me los suben. En definitiva, creo que estamos en un gran problema estructural, porque algunos en la política se endilgan de que bajan los impuestos, pero otros, si no les llegan los recursos de los otros estamentos del estado, tienen que sobrevivir”, sostuvo.

“Realmente enfrentamos una sobrepresión impositiva que, lamentablemente, termina trasladándose al producto. Y cuando ese producto no logra ser competitivo en el mercado, a la larga el impacto se siente en el empleo; y el empleo, a su vez, impacta en el consumo. Es un círculo vicioso al que estamos sometidos y del que resulta muy difícil salir”, añadió.

En 2025, Georgalos atravesó un conflicto laboral significativo en su planta ubicada en Victoria, Buenos Aires. El incidente más destacado ocurrió en junio, cuando los trabajadores realizaron un corte parcial en el ramal Tigre de la Autopista Panamericana, reclamando la reincorporación de cinco empleados despedidos.

La protesta fue motivada por el despido de estos trabajadores, la eliminación del bono por productividad y diferencias en las condiciones laborales con otras plantas del sector.