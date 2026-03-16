Economía

Caramelos importados: en Georgalos admiten que ya fabrican en China uno de sus productos más emblemáticos

Miguel Zonnaras, presidente de la compañía, contó que empezó a producir en el país asiático por la pérdida de competitividad interna

Guardar
Planta de Georgalos
Planta de Georgalos

En el marco de los altos costos internos y la apertura importadora, el presidente de Georgalos, Miguel Zonnaras, admitió que ya producen en China una línea de su golosina más popular, que luego se importa para comercializar en el mercado local.

Se trata de los caramelos masticables Flynn Paff. “Yo soy de ADN industrial, pero también muy pragmático en el sentido de que el proyecto tiene que ser rentable y sustentable en el tiempo”, dijo el empresario al contar dicho cambio en diálogo con La Fábrica Podcast.

Zonnaras explicó que en el sector de la alimentación suele existir la idea de que los países productores de materias primas cuentan con una ventaja competitiva. Sin embargo, sostuvo que en la práctica esas materias primas se han “comoditizado”, es decir, se comercializan a precios internacionales similares en cualquier mercado.

“¿Qué implica esto para Doña Rosa? Que el costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es una commodity. Al ser una commodity, el precio al que ingresa a una fábrica es prácticamente igual sin importar dónde esté ubicada”, señaló.

El dueño de Georgalos contó por qué importa caramelos de China

Según detalló, algo similar ocurrió con la tecnología utilizada en la industria alimenticia. “La tecnología también se comoditizó. Hoy ya no hay grandes diferencias tecnológicas entre un productor y otro”, afirmó.

En ese contexto, explicó que lo que termina determinando que otros países puedan tener una estructura de costos más competitiva que la Argentina no es la materia prima ni la tecnología, sino el resto de los factores que intervienen en la producción, como intervención de los Estados, la infraestructura y la logística.

Para ilustrarlo, Zonnaras mencionó que “cuando uno va a las ferias mundiales encuentra proveedores de todo el mundo que producen exactamente los mismos productos. Muchas veces lo único que hay que pedirles es que cambien el envoltorio, el papel o la marca, y el producto está listo para traer”, describió.

Resaltó además que, en algunos casos, trasladar mercadería dentro del país puede resultar más caro que traerla desde el exterior.

En esa línea, mencionó como referencia los valores aproximados del transporte marítimo desde Asia. Un flete desde China a Buenos Aires cuesta hoy alrededor de los USD 4.000, mientras que desde Córdoba ronda los 2.000 dólares.

Zonnaras: "El costo de la
Zonnaras: "El costo de la materia prima para nosotros es prácticamente el mismo que en cualquier parte del mundo"

“Tenemos una infraestructura muy, pero muy precaria respecto a cómo se manejan los países industriales en el mundo y sus costos de logística”, aseguró.

Zonnaras remarcó que es difícil “ser competitivo cuando encima el productor local le tiene que agregar los impuestos de municipios y provincias, y el que trae productos del exterior no tiene esa sobrecarga”.

“De nada me sirve que Nación me baje los impuestos si las provincias y los municipios me los suben. En definitiva, creo que estamos en un gran problema estructural, porque algunos en la política se endilgan de que bajan los impuestos, pero otros, si no les llegan los recursos de los otros estamentos del estado, tienen que sobrevivir”, sostuvo.

“Realmente enfrentamos una sobrepresión impositiva que, lamentablemente, termina trasladándose al producto. Y cuando ese producto no logra ser competitivo en el mercado, a la larga el impacto se siente en el empleo; y el empleo, a su vez, impacta en el consumo. Es un círculo vicioso al que estamos sometidos y del que resulta muy difícil salir”, añadió.

En 2025, Georgalos atravesó un conflicto laboral significativo en su planta ubicada en Victoria, Buenos Aires. El incidente más destacado ocurrió en junio, cuando los trabajadores realizaron un corte parcial en el ramal Tigre de la Autopista Panamericana, reclamando la reincorporación de cinco empleados despedidos.

La protesta fue motivada por el despido de estos trabajadores, la eliminación del bono por productividad y diferencias en las condiciones laborales con otras plantas del sector.

Temas Relacionados

importacionesGeorgalosChinaMiguel Zonnarasúltimas noticiasFlynn Paff

Últimas Noticias

Mercados: las acciones y los bonos argentinos siguen débiles y el riesgo país alcanza los 600 puntos básicos

El S&P Merval cae 0,2% y los títulos públicos restan 1%, con un riesgo país en el máximo de 2026. Los índices de Wall Street suben 1% frente a una fuerte baja del petróleo

Mercados: las acciones y los

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 16 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta, sin variantes. El dólar blue alcanza los $1.415. El BCRA lleva comprados casi USD 3.300 millones en el mercado en 2026

Dólar hoy en vivo: a

Techint y Pampa Energía mantienen juicios millonarios contra el Estado por incumplimientos en el Plan Gas

Las acciones judiciales están vinculadas a acuerdos originados en la administración anterior. El monto total asciende a casi $190.000 millones

Techint y Pampa Energía mantienen

Lanzaron un plan de retiros voluntarios en Anses: abonan hasta $80 millones en un pago

El nuevo esquema de desvinculación para el personal del organismo ofrece una compensación extraordinaria y restringe el acceso futuro a empleos estatales

Lanzaron un plan de retiros

Quiénes pueden pedir en ANSES la ayuda económica para personas sin trabajo y cómo se hace el trámite

Aquellos trabajadores que se encuentran desocupados pueden recibir una prestación del organismo previsional durante un cierto período

Quiénes pueden pedir en ANSES
DEPORTES
Murió Marcelo Araujo, el histórico

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

La selección femenina de Irán se trasladará desde Malasia a Omán, pero dos de sus integrantes siguen en Australia

La recorrida por la lujosa mansión de Carlos Tevez: pileta con cascada, un museo con los tesoros de su carrera y la mini Bombonera

TELESHOW
La sorprendente habilidad de Dionisio,

La sorprendente habilidad de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, a sus 7 años: “El país que amo”

Andrés Ciro Martínez y su novia bajista, juntos en Lollapalooza 2026: “En el Lula con la Luli”

“Cerrar esa puerta para siempre”: la sugestiva publicación de Wanda Nara a días de su divorcio de Mauro Icardi

La emoción de Isabel Macedo al sorprender a sus hijas con un nuevo integrante para la familia: “Te amo”

La primera escapada romántica de Laurita Fernández y Matías Busquet: la foto íntima a puro amor cerca del mar

INFOBAE AMÉRICA

Quién es Jessie Buckley, la

Quién es Jessie Buckley, la actriz que salió de un reality y se quedó con el Oscar

Keir Starmer habló sobre el estrecho de Ormuz: “El Reino Unido no se dejará arrastrar hacia una guerra más amplia”

Banksy: una investigación asegura haber descubierto la identidad del artista urbano más famoso

Murió Paula Doress-Worters, la voz que revolucionó la salud femenina desde el feminismo

Bandas, disputas territoriales y sicariato: un informe detectó similitudes entre la violencia en Uruguay y Rosario