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Migue Granados habló de su transformación físico tras perder 20 kilos: “Déficit calórico”

El conductor sorprendió a sus seguidores al explicar cómo logró bajar de peso sin recurrir a los fármacos auto inyectables para la obesidad. Su apuesta por el ejercicio y el control alimenticio

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Migue Granados habló de su
Migue Granados habló de su transformación físico tras perder 20 kilos: “Déficit calórico” (Instagram)

La negativa de Migue Granados a utilizar medicamentos para adelgazar volvió a ser tema de conversación tras una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram al ser consultado sobre su cambio físico, luego de bajar 20 kilos. El humorista fue directo: nunca recurrió a fármacos auto inyectables para la reducción del peso corporal, aunque reconoció que conocidos se lo sugirieron en más de una ocasión.

“No es poco tiempo. Empecé en julio del año pasado”, especificó el conductor al explicar las razones detrás de su cambio físico. El conductor detalló que el proceso implicó varios meses de ajustes y que el primer intento, basado en una dieta keto, no le dio resultados. Solo después de modificar su enfoque —optando por un déficit calórico y sumando ejercicios de fuerza cuatro veces a la semana— comenzó a notar la transformación.

"Jamás. Si así fuese lo
"Jamás. Si así fuese lo rebancaría, incluso públicamente. Me lo han recomendado, no me animé", aseguró Migue Granados acerca de si usó para su pérdida de peso algun fármaco auto inyectable (Instagram)

En la actualidad, este tipo de drogas que son utilizadas originalmente para tratar la diabetes, se hizo popular entre quienes buscan bajar de peso debido a su capacidad para generar saciedad con menor ingesta. Ante la pregunta de si se aplicó alguno de , el conductor respondió con humor y claridad: “Ja, ja, ja, jamás. Si así fuese lo rebancaría, incluso públicamente. Me lo han recomendado, pero no me animé”.

La consulta sobre su método para adelgazar surgió a raíz de la atención que generó la pérdida de peso que mostró en redes sociales. El propio Migue compartió que el cambio fue progresivo y que la clave residió en la constancia del entrenamiento y el control alimenticio. “Me pasé al déficit calórico y sumé fuerza cuatro veces por semana”, resumió a sus seguidores.

En una respuesta anterior, publicada en su cuenta de X, Granados había ironizado sobre la situación: “Lo que me está haciendo bajar de peso hacer cinta inclinada es tremendo. 40 minutos, 15 de inclinación, y velocidad 4. Tranca, pero duele”.

Migue Granados detalló cómo bajó
Migue Granados detalló cómo bajó 20 kilos: "¡Empecé en julio del año pasado!"

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae en 2022, Migue Granados reflexionó sobre el humor y si es posible realizar chistes sobre el aspecto físico: “Depende de la manera para mí. Depende de quién lo haga y en el contexto que lo haga. Porque por ejemplo en la radio nosotros hacíamos un tipo que era un machirulo tremendo, una mezcla de Sofovich con Olmedo y pegaba tanto la vuelta que era una crítica. Un chiste de puto básico es como una crítica. Depende quién lo haga. Vos lo planteas como ahora no se puede hacer nada. Sí se puede”.

También reflexionó acerca de la corrección política y las bromas sobre la gordura: “Estamos tratando de… no sé si del gremio de gordos o del gremio de humoristas (risas), que no pase por ahí, porque a mí no me jode hasta que me jode. Pero hay pibes que se están formando, que todavía no tienen, de 12, 13, 14 años que no tienen una coraza. Vos le hacés chistes de narigón, puto, gordo (lo he hecho yo también y a pibes de 8 años cuando tenía esa edad), y es tremendo. Antes que el pibe haga el escudo. Un gordo que se ríe de gordo no me parece tan grave. Pero sí me parece copada la construcción de que haya que ir por otro lado. Hay muchos que no pueden hacerlo, listo, te quedaste con el software viejo loco".

María Laura Santiilán con Migue Granados

En una entrevista con Gastón Pauls, también en 2022, el humorista habló de su relación con la comida. “Yo soy gordo de alma y corazón. Milito la comida. No es un nutriente para mí, soy fan”, aseguró. También aseguró que “ser gordo me funciona” para ecuestiones laborales: “A mí me llaman para hacer cosas de marcas que la opción era Darío Barassi o yo. ¿Con quién vas a hacer una publicidad de Nutella? ‘Barassi era muy caro, Migue, ¿lo querés hacer?’ El chistoso gordo no es lo mismo que chistoso flaco”, lanzó.

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