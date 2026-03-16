Quién es el jugador de Los Pumas que habría conquistado a Karina La Princesita: “Muy acaramelados”

Pepe Ochoa reveló en El Ejército de la Mañana todos los detalles sobre la pareja (Video: Instagram)

La vida sentimental de Karina La Princesita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular versiones que la vinculan con un jugador de Los Pumas. El nombre señalado es el de Mateo Carreras, un rugbier tucumano de 26 años que actualmente juega en el rugby europeo y que, según trascendió, habría comenzado a salir con la cantante.

La primicia se conoció en El Ejército de la Mañana, el ciclo de streaming de Bondi, donde Pepe Ochoa fue quien lanzó la información al aire. El panel comenzó a dar pistas sobre la identidad del hombre vinculado con la artista hasta que finalmente revelaron el nombre del deportista. “Ellos fueron, se mostraron juntos en un lugar. No en este país, sino en Miami”, explicó el conductor mientras relataba cómo se habría dado el encuentro entre ambos.

Según el periodista, la cantante viajó a Estados Unidos y allí coincidió con el rugbier, que actualmente vive en Europa por su carrera profesional. “Él vive en Francia”, agregó Ochoa antes de aclarar el deporte al que se dedica el misterioso hombre. El conductor detalló que ambos se habrían encontrado en Estados Unidos y que fueron vistos juntos en un evento deportivo. “Ella viajó a Miami, él viajó a Miami, se encontraron, estuvieron juntos y los vieron en este evento que es un partido de otro deporte, que es básquet”, explicó.

Trascendió que Karina La Princesita estaría comenzando una relación amorosa con Mateo Carreras, jugador de Los Pumas

A partir de allí, el panel comenzó a reconstruir la identidad de la artista que protagonizaba la historia. Ochoa fue sumando pistas sobre su trayectoria en el mundo del espectáculo. “Ella estuvo en el Bailando, estuvo en Cantando, fue panelista de LAM”, enumeró. Luego agregó otro dato clave para que sus compañeros terminaran de adivinar de quién se trataba: “Su rubro principal es cantar. Ella tiene una hija, tiene un ex famoso”. Entonces llegó el anuncio definitivo: “Mateo Carreras con Karina La Princesita”. El periodista también aseguró que ambos fueron vistos juntos durante el evento en Miami y que su actitud no pasó desapercibida. “Se los vio muy acaramelados, todo el tiempo juntos. Llegaron juntos, se fueron juntos”, contó Ochoa al mostrar una imagen del momento en el programa.

Aunque evitó definir el vínculo como una relación formal, el conductor dejó en claro que existiría un acercamiento entre ambos. “Por decirlo de alguna manera, están saliendo”, explicó durante el intercambio con el panel. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente el romance, pero la noticia rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la cantante y también en el ambiente del rugby, donde el nombre de Carreras ya era ampliamente conocido por su carrera deportiva.

Mateo Carreras, rugbier tucumano de 26 años, se destaca actualmente en el rugby europeo y milita en el Aviron Bayonnais de Francia (REUTERS/Scott Heppell)

Para quienes no siguen de cerca ese deporte, Mateo Carreras es uno de los jugadores argentinos con mayor proyección internacional. Nacido en Tucumán hace 26 años, el wing se formó en Los Tarcos Rugby Club, una institución tradicional del rugby argentino. Desde muy joven se destacó por su velocidad y potencia física, lo que lo llevó a integrar el seleccionado juvenil conocido como Los Pumitas. Con el paso del tiempo, su crecimiento deportivo lo posicionó dentro del seleccionado mayor. Así llegó a Los Pumas, el equipo nacional de rugby, donde empezó a consolidarse como una de las piezas jóvenes con mayor proyección.

Actualmente Carreras desarrolla su carrera en el rugby europeo. Juega como wing en el Aviron Bayonnais, un club que compite en el Top 14 de Francia, una de las ligas más exigentes del mundo. Ese presente internacional explica por qué el deportista pasa gran parte del año fuera de la Argentina. En el último tiempo también fue convocado por Felipe Contepomi para formar parte del Camp de Londres, una concentración de 31 jugadores que reunió a varias figuras del seleccionado argentino. En lo personal, es padre de una niña pequeña, fruto de una relación anterior con Pauli Sánchez. La nena tiene dos años y suele aparecer en algunas publicaciones del jugador en redes sociales.

El supuesto vínculo con Karina también llamó la atención por la diferencia de edad entre ambos. La cantante tiene 40 años mientras que el rugbier tiene 26, una distancia de 14 años que muchos usuarios no tardaron en comentar en redes sociales. Para la artista, este nuevo capítulo sentimental llegaría después de su relación con el cantante Nicolás Furman, de quien se separó en 2022.