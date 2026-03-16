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Un ataque diurno inédito sobre Kiev reveló el salto tecnológico de los drones rusos

La Fuerza Aérea ucraniana derribó 194 de los 211 artefactos lanzados, pero advierte que los nuevos sistemas de comunicación representan un desafío inédito para la defensa antiaérea

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Agentes de policía inspeccionan parte
Agentes de policía inspeccionan parte de un dron ruso derribado durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 16 de marzo de 2026 REUTERS/Gleb Garanich

Las sirenas de alerta sonaron en Kiev poco después de las 8.30 de la mañana del lunes, en plena hora que las personas se dirigen a sus trabajos y los niños al colegio, y se prolongaron durante unos noventa minutos. Para cuando el ruido de las explosiones se apagó sobre la capital ucraniana, los ciudadanos que corrían a los refugios subterráneos ya sabían que algo había cambiado: Rusia acababa de lanzar el primer ataque masivo de drones en horario diurno sobre la ciudad, una ruptura deliberada con el patrón nocturno que ha marcado la guerra desde 2022.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que entre la tarde del domingo 15 y la mañana del lunes 16 de marzo se lanzaron 211 drones de ataque contra el país, de los cuales 194 fueron derribados. El organismo calificó el componente matutino dirigido contra la región de Kiev de “atípico”, y señaló que involucró distintos tipos de aparatos: drones Shahed, Gerbera e Italmas, lanzados desde seis puntos en territorio ruso y desde la península de Crimea.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ihnat, explicó ante la televisión ucraniana la dimensión tecnológica del ataque. “Estos drones cuentan con canales de comunicación —redes mesh y otros canales— que el enemigo puede usar para controlarlos”, afirmó, y añadió que casi todos los aparatos equipados con esa tecnología fueron derribados. La distinción es relevante: hasta ahora, Rusia empleaba drones de largo alcance preprogramados que no podían ser pilotados una vez en vuelo. Las redes mesh —sistemas descentralizados donde cada aparato actúa como repetidor de los demás— permiten a los operadores rusos mantener el control en tiempo real a cientos de kilómetros de distancia.

Esa capacidad no es nueva, pero su uso a esta escala marca una escalada en la sofisticación táctica. Según análisis de Defence Express y del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Rusia comenzó a integrar módems mesh de fabricación china en sus drones Shahed a partir de mediados de 2025. Los dispositivos operan en frecuencias de entre 1.300 y 1.800 megahercios, resisten la guerra electrónica y pueden transmitir datos a más de 100 kilómetros de distancia.

Personas se refugian en un
Personas se refugian en un pasaje subterráneo durante los ataques con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 16 de marzo de 2026 REUTERS/Gleb Garanich

El alcance geográfico del ataque fue amplio. Además de Kiev, las regiones de Zaporiyia, Odesa, Járkov y Mykolaiv registraron impactos durante la noche. En Dnipropetrovsk, dos civiles murieron y otros siete resultaron heridos, incluidos tres menores, según el gobernador regional Oleksandr Hania. En Zaporiyia, un ataque sobre una zona residencial mató a una mujer e hirió a otras tres personas. La operadora ferroviaria estatal Ukrzaliznytsya canceló varias rutas de cercanías en Sumy tras nuevos ataques sobre infraestructura ferroviaria.

En Kiev no se reportaron víctimas. El alcalde Vitali Klitschko confirmó que fragmentos de drones cayeron en el céntrico distrito de Shevchenkivskyi y en los distritos occidentales de Solomianskyi y Sviatoshynskyi. Reuters mostró a agentes de policía inspeccionando restos de drones junto al Monumento a la Independencia, en la plaza central de la capital.

El ataque del lunes se produce en medio de una escalada de golpes a larga distancia. El fin de semana anterior, Ucrania lanzó su mayor ofensiva aérea sobre Moscú en al menos un año; Rusia afirmó haber derribado 250 drones ucranianos que se dirigían hacia la capital rusa. La dinámica refleja la estrategia de desgaste que define esta fase del conflicto: saturar y agotar los sistemas de defensa del adversario con oleadas masivas de aparatos no tripulados.

Desde la invasión de febrero de 2022, Rusia ha mantenido una campaña de bombardeos prácticamente ininterrumpida. El promedio diario de lanzamientos de drones Shahed superó los 175 aparatos durante el verano y otoño de 2025, con un pico de 203 en julio, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional. Moscú ha declarado su intención de alcanzar una producción de 1.000 drones diarios en 2026, en una estrategia diseñada para colapsar la infraestructura civil ucraniana y mantener en estado de alerta permanente a una población que lleva más de cuatro años bajo ataque. El lunes quedó claro que esa estrategia no solo no ha concluido: ha empezado a mutar.

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