Una inesperada conexión entre el polen, la inmunidad y la extinción de los mamuts sorprende a la ciencia

El descubrimiento de restos de mamuts con inmunoglobulinas sugiere alergias al polen como posible causa de extinción (Pixabay)

El hallazgo de restos de mamuts con indicios de alergia al polen ha generado nuevas hipótesis sobre las causas de su desaparición.

Un equipo de investigadores de Austria, Rusia e Israel, respaldados por instituciones académicas en sus respectivos países, detectó fragmentos de inmunoglobulina en fósiles, lo que sugiere que estos animales pudieron haber desarrollado enfermedades alérgicas graves cuando la concentración de polen aumentó durante el deshielo global.

Según un artículo publicado en la revista científica Earth History and Biodiversity —especializada en paleobiología y estudios evolutivos— y difundido por Muy Interesante, la presencia anómala de inmunoglobulinas, proteínas asociadas a respuestas alérgicas, coincidía con periodos de mayor abundancia de polen en los registros paleoclimáticos.

Los restos analizados proceden de yacimientos en Siberia, donde las condiciones de conservación permitieron el estudio detallado de moléculas biológicas que normalmente no sobreviven al paso del tiempo.

Investigadores de Austria, Rusia e Israel hallan marcadores inmunológicos en fósiles de mamuts de yacimientos siberianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relación entre el olfato de los mamuts y su capacidad para detectar polen

La sensibilidad olfativa de los mamuts desempeñó un papel clave en su interacción con el entorno. Ante el aumento de polen en el ambiente, el sistema olfativo de estos animales pudo verse comprometido. El estudio sugiere que las alergias provocadas por el polen habrían bloqueado los receptores vomeronasales, estructuras esenciales para detectar feromonas y señales químicas fundamentales para la reproducción y la vida social de los mamuts.

El aparato vomeronasal permite a muchas especies interpretar señales químicas del ambiente, función necesaria para identificar la disponibilidad de pareja o el estado reproductivo de los miembros del grupo.

La interrupción de la función olfativa pudo afectar la capacidad de los mamuts para localizar pareja, interpretar el estado reproductivo de otros individuos y mantener la cohesión del grupo. Esta afectación, vinculada directamente a la presencia de polen y la aparición de reacciones alérgicas, se plantea como un factor que habría debilitado a la población y dificultado su supervivencia.

La alteración de la comunicación química no solo afectaría la reproducción, sino que también habría generado desorganización social en una especie que dependía del trabajo colectivo para sobrevivir en ambientes hostiles.

La sensibilidad olfativa de los mamuts se habría visto afectada por alergias, dificultando la detección de feromonas clave para la reproducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hipótesis sobre el papel de las alergias en la extinción de los mamuts

La propuesta de que las alergias al polen influyeron en la extinción de los mamuts surge a partir de la evidencia inmunológica encontrada en restos fósiles. El equipo de investigadores señala que el aumento de polen durante el proceso de deshielo global pudo haber desencadenado reacciones alérgicas graves en estos animales.

Estas reacciones no solo afectaron la salud respiratoria de los mamuts, sino que también tuvieron consecuencias sobre su sistema reproductivo. La inflamación crónica y la reducción de la capacidad olfativa habrían disminuido la tasa reproductiva y dificultado la renovación generacional.

El bloqueo de los receptores vomeronasales por la inflamación alérgica habría dificultado la detección de feromonas y la comunicación química entre individuos, resultando en un descenso de la fertilidad y la cohesión social.

Esta hipótesis plantea que la disminución en la eficacia reproductiva, sumada a otros factores ambientales, pudo debilitar a la especie hasta llevarla a su desaparición. El impacto de las alergias se considera un factor añadido a las presiones climáticas, la caza y la fragmentación de los hábitats, en un escenario que habría acelerado el declive de los mamuts lanudos en Eurasia.

La hipótesis de la extinción por alergias se suma a factores ambientales y climáticos en el declive de los mamuts lanudos en Eurasia

Métodos científicos utilizados para identificar alergias en restos fósiles

La identificación de alergias en mamuts se basa en el análisis de fragmentos inmunológicos presentes en restos fósiles. Los investigadores examinaron muestras óseas y de tejidos conservados en busca de marcadores inmunológicos que pudieran indicar la existencia de reacciones alérgicas.

Este tipo de análisis permite detectar la presencia de anticuerpos y proteínas asociadas a respuestas inmunitarias específicas. La extracción y estudio de estas moléculas requiere técnicas de laboratorio muy precisas, ya que los restos pueden tener entre 20.000 y 50.000 años.

El hallazgo de estos fragmentos inmunológicos en los mamuts es interpretado como prueba de que estos animales padecieron enfermedades alérgicas. Los métodos aplicados incluyen técnicas avanzadas de bioquímica y paleogenética, que posibilitan el estudio de moléculas conservadas durante miles de años.

Estos procedimientos han permitido a los científicos reconstruir aspectos del estado de salud y las causas de muerte de especies extintas a partir de sus restos. Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que algunos factores de salud poco evidentes en el registro fósil tradicional pueden haber desempeñado un papel relevante en la historia evolutiva de especies extintas.