Sabrina Carpenter, enamorada de Argentina: sus fotos entre helados, empanadas y la camiseta de la selección

La estrella pop sorprendió a sus seguidores mostrando cómo disfrutó la ciudad tras Lollapalooza (Video: Instagram)

La visita de Sabrina Carpenter a la Argentina dejó mucho más que su explosivo show en Lollapalooza 2026. Después de conquistar al público con una presentación que fue uno de los momentos más comentados del festival en el Hipódromo de San Isidro, la estrella pop compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que muestran cómo vivió su paso por Buenos Aires. Entre helados nocturnos, empanadas, looks glamorosos y hasta la camiseta de la Selección argentina, la cantante estadounidense armó un verdadero álbum de recuerdos que rápidamente enamoró a sus fans locales.

Tras su actuación en el escenario principal del festival, la artista publicó un recap de su paso por Sudamérica que incluyó momentos tanto en Buenos Aires como en Santiago de Chile, donde también se presentó días antes. En el texto que acompañó la galería, Carpenter dejó en claro el impacto que le generó la experiencia con el público latinoamericano: “Buenos Aires & Santiago! Dos de las multitudes más grandes y ruidosas para las que hemos tenido el placer de jugar. ¡Soy la chica más afortunada! Ya quiero volver! te amo te amo te amo ♡♡♡”.

La artista resaltó el entusiasmo del público latinoamericano en Buenos Aires, declarando su deseo de volver al país

El explosivo show de Carpenter en Lollapalooza 2026 se consagra como uno de los más comentados y convocantes de la edición en Buenos Aires

Las imágenes que eligió para compartir mezclan glamour, backstage y momentos relajados durante su estadía en la ciudad. Una de las fotos más comentadas muestra a la cantante disfrutando de un helado en plena noche porteña. Vestida con un look veraniego y con el cabello suelto, se la ve caminando por la vereda de la calle Soler mientras saborea el clásico postre argentino, en una escena que rápidamente despertó simpatía entre sus seguidores.

Otra de las postales gastronómicas que llamó la atención fue la de un plato con empanadas argentinas, acompañadas por una pequeña lata con bebida sabor yerba mate. La imagen, simple pero muy representativa de la cultura local, fue celebrada por los fans que no tardaron en señalar que la artista había probado uno de los platos más emblemáticos del país.

La cantante estadounidense probó empanadas tradicionales durante su paso por la capital argentina tras su show en Lollapalooza 2026

Sabrina Carpenter disfrutó del helado argentino en Buenos Aires y compartió la experiencia con sus seguidores

Sin embargo, si hubo un detalle que terminó de conquistar a la audiencia argentina fue la presencia de la camiseta de la Selección nacional en varias de las fotos. En una de ellas, Sabrina aparece posando con la camiseta celeste y blanca, convertida ya en uno de los souvenirs más codiciados por los artistas internacionales que visitan el país.

La prenda no solo apareció en las fotos de su galería de Instagram. También fue protagonista de un video que la cantante publicó en TikTok, donde se la ve luciéndola mientras suena de fondo “Tití me preguntó”, el hit de Bad Bunny. El gesto fue interpretado por muchos seguidores como un guiño directo a los fans argentinos y a la pasión futbolera del país.

Sabrina Carpenter lució la camiseta de la Selección argentina en sus publicaciones, reflejando su conexión con la cultura local

La artista sumó capítulos inolvidables a su visita con un divertido intercambio en el escenario y gestos muy argentinos

Pero más allá de las imágenes relajadas y los recuerdos gastronómicos, el momento más icónico de su paso por Buenos Aires ocurrió durante su show en Lollapalooza. Como parte de su espectáculo, Carpenter suele realizar un ritual que ya se volvió característico en su gira: antes de interpretar su canción “Juno”, saca unas esposas rosas y “arresta” simbólicamente a alguien del público por ser “demasiado sexy”.

En esta oportunidad, la artista decidió llevar el juego a otro nivel. Cuando llegó el momento del ritual, las luces del escenario se dirigieron hacia el sector VIP del festival, donde se encontraba María Becerra. Al aparecer en las pantallas gigantes, la cantante argentina reaccionó con entusiasmo y protagonizó un momento que inmediatamente se volvió viral. Para acompañar la escena, María abrió su tapado y mostró el look que llevaba debajo: un corset de lentejuelas con los colores de la bandera argentina y el sol en el centro, en clara referencia al país anfitrión. La reacción del público fue inmediata y el estadio estalló en gritos y aplausos.

María Becerra sorprendió en el festival con un corset de lentejuelas inspirado en la bandera argentina, robándose ovaciones del público

Sabrina disfrutó de cada instante y dejó claro que está ansiosa por regresar a tierra argentina

Desde el escenario, Sabrina Carpenter siguió el juego con humor y lanzó la frase que terminó de coronar el momento: “Estás arrestada por ser demasiado sexy”. La escena desató risas, aplausos y una ola de comentarios en redes sociales, donde el video del momento se volvió tendencia pocas horas después. Además, en la publicación realizada en Instagram, la estadounidense añadió una foto de Becerra. Entre los comentarios, la Nena de Argentina se hizo presente y escribió: “GOT TOTALLY CAUGHTTTTT”, lo que se podría traducir como: “Me atrapaste totalmente”, en un tono amistoso.

El show en Lollapalooza fue uno de los más convocantes del festival y marcó un punto alto en la jornada final del evento. Con una puesta en escena dinámica, coreografías precisas y una conexión constante con el público, la artista logró convertir su presentación en uno de los espectáculos más comentados del fin de semana.

Las imágenes y publicaciones en redes sociales realizadas por la cantante estadounidense tras su paso por Buenos Aires generaron una amplia respuesta (Video: Instagram)

Las escenas compartidas por la estrella estadounidense en sus redes sociales reflejan cómo incorporó elementos emblemáticos de Buenos Aires

Ahora, con las imágenes que compartió en redes sociales, Sabrina dejó en claro que su experiencia en Buenos Aires fue mucho más que un simple recital. Entre empanadas, helado, fútbol y miles de fans cantando sus canciones, la cantante se llevó una postal muy especial de su paso por la Argentina. Y, a juzgar por sus propias palabras, todo indica que el romance con el público local recién empieza.