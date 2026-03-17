Pedro Rosemblat reaccionó al enojo de Moria Casán: “Cómo le voy a tener miedo”

El periodista se refirió a la molestia de la diva por una actitud que tuvo (Video: Puro show/ Eltrece)

Durante una entrevista en Puro show (Eltrece), Pedro Rosemblat respondió a las críticas que Moria Casán lanzó al aire, luego de que ella fue muy dura con él. “A Pedro lo tenemos en el freezer. No contesta, no viene, está muy alzado a un pony. No lo quiero”. El periodista aclaró que no tuvo ninguna actitud despectiva hacia la conductora ni hacia su ciclo, e insistió en que nunca rechazó una invitación a su programa.

En palabras del conductor de Industria nacional (Gelatina), “Yo no me peleé con Moria y nunca dije no me interesa ir a su programa”. El conductor también puso en duda la versión difundida sobre el supuesto cortocircuito con la producción de la diva. Explicó que, según le informó un productor, todo se trató de un malentendido.

Consultado sobre si visitaría el ciclo de Moria Casán después de las críticas recibidas, Rosemblat manifestó sus dudas y contó si teme por la “lengua karateca” de La One. “No sé si iría. ¡Cómo le voy a tener miedo, para nada! Si ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene freezado, el productor dice que estoy despectivo... Me preguntás y no sé si tienen ganas que yo vaya y tampoco sé si sería lo más cómodo del mundo”, dijo.

El periodista remarcó que no siente necesidad de demostrar nada en ese espacio. Sostuvo que Casán tiene derecho a pensar lo que quiera y que le encantaría recibirla en su propio programa, aunque reconoció: “No somos del mismo piné, obviamente. No voy a decir ‘si vos venís a mi programa yo voy al tuyo”.

En otro tramo de sus declaraciones, Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y dio detalles sobre la boda que ambos anunciaron meses atrás. El conductor expresó que la noticia fue una sorpresa tanto para él como para su pareja, ya que ninguno había pasado antes por una experiencia similar.

“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero allá vamos”, afirmó Rosemblat sobre el compromiso.

La diva cuestionó la decisión de la cantante, además de referirse en duros términos al periodista (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Rosemblat confirmó que planean celebrar el casamiento en 2026, siempre que logren coordinar fechas y acuerdos necesarios. Señaló que el evento podría concretarse a lo largo de este año si logran resolver las cuestiones logísticas.

Ante la consulta sobre la posibilidad de formar una familia tras la boda, el conductor prefirió no adelantar planes y sostuvo que, por el momento, están enfocados en la organización del casamiento. Dijo: “Un paso, otro paso, es como ser predecible a una relación. No lo sé. Hoy estamos en esta”.

Moria Casán había no solo incluido críticas directas, sino también una marcada decepción por el anuncio de la boda entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Casán afirmó que la decisión de casarse le resultaba contradictoria con la imagen de libertad que asocia a la cantante.

Moria Casán diferenció a Pedro Rosemblat, a quien trató de "maleducado", de Lali Espósito

Sobre Rosemblat, la conductora relató que la producción de su ciclo lo invitó en dos ocasiones y que su respuesta fue interpretada como una falta de respeto. “Lo invitaron dos veces y medio lo deliró. Me parece maleducado”, sostuvo la animadora, quien además se distanció del periodista al remarcar que no tiene trato personal ni interés en comunicarse directamente con él. Incluso le lanzó un “¿Quién sos?”, como un guiño a su famoso “¿Quiénes son?’ como síntesis de su molestia ante la negativa del conductor a participar de su ciclo.

Moria también aprovechó para reiterar su visión crítica sobre el matrimonio, recordando su experiencia personal y señalando que no comparte esa estructura. A diferencia de su postura hacia Rosemblat, la conductora tuvo palabras elogiosas para Lali Espósito, a quien definió como “una mina increíble”.